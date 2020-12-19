高通最强芯片骁龙888跑分成绩曝光！仍不敌 iPhone 12 A14

站长之家(ChinaZ.com) 12月19日消息:不久前高通刚刚发布了全新骁龙888处理器，明年的安卓旗舰智能手机基本上都会搭载骁龙888芯片。根据官方数据表示，作为骁龙旗舰中的旗舰，骁龙888在连接性能、AI、影像、游戏、安全上，都展现了远超骁龙865的实力。

骁龙888采用了先进的三星5nm工艺制程，首次引入ARM Cortex-X1超级大核心，主频最高达25%，CPU整体性能相比前代提升高达25%，Adreno660GPU也实现了迄今最显著的性能提升，图形渲染速度比上代高出35%。此外，骁龙888集成了第六代AI引擎，包括全新的Hexagon780DSP处理器，算力高达每秒26万亿次计算，比上代提升73%，能效也提升了3倍。

今天高通官方就公布了一段骁龙888综合基准测试用例。其中安兔兔跑分高达735439分，比骁龙865提升了近200000分。GeekBench单核得分1135，多核得分为3794。GFXBench5.0达到了86fps和169fps。而在AI性能上，使用Ludashi AIMark测出来的结果是217223分，是骁龙865的两倍。用安兔兔来测，911883分也几乎是骁龙865的两倍。

不过高通骁龙888与 iPhone12和 iPhone11相差太多。骁龙888的多核得分3794，比865+ 的3245提升16.9%，不过 A14芯片高达4187。不过，骁龙888的多核比 iPhone11 A13更高，A13是3366。