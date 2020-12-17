高通联合谷歌宣布，未来骁龙设备都将获长达四年安全性更新承诺

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高通联合谷歌宣布，未来骁龙设备都将获长达四年安全性更新承诺

2020-12-17 16:56 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月17日消息:日前高通谷歌宣布，双方将合作增强并扩展Project Treble，让更多搭载骁龙移动平台的终端运行最新版本的Android系统。据了解，此次升级后，OEM厂商无需调整高通芯片组的相关软件，即可将骁龙移动平台的终端升级至最新Android版本，并能利用通用Android软件分支，对骁龙移动平台终端进行系统升级。

高通

高通公司表示，这次与谷歌的合作将会有效减少手机厂商在升级系统时要花费的时间和资源，同样也是希望厂商可以因此延长手机产品的升级寿命。不止于此，谷歌还打算让使用骁龙处理器的手机可以经历最多四个主要系统更新（出厂预装版本为第一个）和四年的安全性更新。

谷歌，google

此举最大的意义在于，减少骁龙终端升级新版Android系统所需时间和资源。双方决定，从最新发布的骁龙 888 开始，全部骁龙平台将支持四个Android操作系统版本和四年安全更新。

高通技术公司产品管理副总裁表示：「我们非常高兴能够与谷歌合作，利用Project Treble增强特性扩展未来骁龙移动平台对Android操作系统和安全更新的支持。我们期望通过此项合作，加快搭载骁龙终端的Android操作系统升级速度，同时向终端用户提供卓越的用户体验。」

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