魔兽世界12月16日在线更新修正公告 修正DH混乱打击

魔兽世界在12月16日开启了在线更新修正，其中对一些职业进行了调整，就有DH和德鲁伊，下面就来为大家分享一下更新内容汇总。

职业

恶魔猎手

与敌方玩家战斗时，异常之仇（法夜导灵器）的效果降低50%。

混乱打击（3级）现在正确地影响毁灭。

修正了混乱打击的主手部分伤害过低的问题。

复仇

修正了点了集结咒符天赋后，复仇恶魔猎手无法在暗影国度以外的区域施放极乐敕令（格里恩技能）的问题。

德鲁伊

志趣相投（格里恩技能）增加的伤害不再错误地移除目标身上的法术反射。

在群体隐形效果下施放万灵之召（法夜技能）现在会移除群体隐形。

万灵之召（法夜技能）不再以图腾为目标。

星辰坠落不再对星辰落地前刚好受到控制效果影响的目标造成伤害。

守护亲和（天赋）提供的狂暴回复不再错误地在野性之心(天赋)结束时进入冷却。

急奔不再错误地移除狂奔怒吼。

平衡

双月（天赋）不再对图腾施放第二个月火术。

施放超凡之盟时，赞达拉巨魔不再显示重复的视觉效果。

牧师

神圣镜像（传说效果）不再使执事者等其他宠物和守护者尝试施放法术。

盟约

格里恩

修正了格里恩盟约战役章节“身居其中”中的一些任务对从另一个盟约转成格里恩的玩家显示为未完成，并且不提供某些可选任务的问题。处于该状态的玩家可以访问奥利波斯来更新他们的状态。

修正了在格里恩战役任务“Aerial Advantage”和“Trouble on the Western Front”中掉线的玩家会在登录时摔死的问题。

修正了在格里恩战役任务“Stronger Together”中掉线的玩家无法到达泽雷克利斯的问题。

修正了玩家在离开区域后无法再次返回泽雷克利斯来接受任务“Fight and Flight”的问题。

修正了在格里恩战役任务“Stronger Together”中的语音旁白会与附近的世界任务重叠的问题。

通灵领主

修正了转到通灵领主的玩家无法向德拉卡上交某些任务的问题。

法夜

修正了法夜战役章节“Night Warrior's Curse”中玩家从卡达林处接受任务“A Little Pruning”后无法接到“Broken Webs”的问题。

团队副本和地下城

纳斯利亚堡

猎手阿尔迪莫

提高了所有难度下扩散射击的距离。

圣物匠赛·墨克斯

修正了圣物匠赛·墨克斯的大门可能会在软重置后保持关闭的问题。

猩红议会

修正了断魂之舞的聚焦视觉效果有时没有出现的问题。

泥拳

修正了泥拳的重拳没有对次要目标造成正确伤害的问题。

普通和英雄难度下泥拳的近战攻击伤害降低了18%。

顽石军团干将

贪婪盛宴不再以受到邪恶印记影响的玩家为目标，除非没有其他可选目标。

凶残之刃不再以受到贪婪盛宴影响的玩家为目标，除非没有其他可选目标。

赎罪大厅

审判官西加尔已经从所有他接触过的被折磨的灵魂身上获得了更多的经验，并且现在是61级（原为60级）。

凋魂之殇

喷毒狙击手不再拥有剧毒打击技能。

开发人员说明:这个改动是为了降低多米娜·毒刃平台附近的复杂度和难度，尤其是近战角色。

晋升高塔

修正了德沃丝飞到最左边或最右边时，玩家无法使她离开空中阶段的问题。

修正了玩家能够在奥莱芙莉安被击败前使德沃丝进入战斗的问题。

雯图纳柯丝

该场首领战中，暗影回旋在激活前现在会提供额外的警告。

物品和奖励

商人出售的满级水和法师的魔法汉堡现在更快恢复法力值，这样才能与其他满级水保持一致。

炽蓝仙野世界任务“林鬼暴乱”激活时，梦境原料纤丝不再隐藏。

修正了永冬护符的精神控制效果能够对变形的德鲁伊使用的问题。

凝恨脏器饰品的物理伤害提高了43%。

PvP

争霸艾泽拉斯突袭不再奖励征服。

任务

修正了任务“Sustain， In Vain”的楼梯被挡住的问题。

降低了光铸德莱尼同盟种族任务“光铸者”中熵能洪流的视觉效果。

托加斯特，罪魂之塔

如果你在托加斯特中复活，之前导致你死亡的敌人会在攻击你之前让你先出手。

经典怀旧服

修正了玩家如果在之前做任务“久远的记忆”时没有正确地完成任务，那么任务需要的水晶之泪有时会没有响应的问题。