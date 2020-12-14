消息称小米 11 系列将于 12 月 29 日发布，首发搭载骁龙 888

站长之家(ChinaZ.com) 12月14日消息:据GizmoChina报道，小米2021年度旗舰新机小米11系统或将于12月29日正式发布 。而据科创板日报此前消息，小米11系列将于今年圣诞节后、月底之前发布。小米11共分两款机型，分别为标准版和Pro版。此次发布的标版将搭载一块三星AMOLED屏幕，获得Display A+认证。

消息称小米11将在本月正式销售，如果说12月29日是发布日期的话，那么小米11可能会在当天上市发售。综合此前消息，小米11系列将首发搭载骁龙888芯片，并且享有一定的独占期，小米11全系支持120Hz 刷新率，Pro 版本有望支持2K 分辨率。小米高管、Redmi 产品总监王腾在微博跟网友互动时还透露，小米11备货非常多。

Ben Geskin发布的小米11渲染图

小米创始人、董事长兼首席执行官雷军表示，骁龙888是高通有史以来最强大的移动平台。它在AI、游戏和相机方面带来了突破性的突破和创新。

此前数码博主 @数码闲聊站 透露称，小米11采用的是小方形的矩阵2+1三摄设计，小米11Pro 则有望采用横向矩阵相机设计。此外，小米11Pro 有望支持百瓦级超级快充，参考此前小米10至尊版预计为120W 快充。