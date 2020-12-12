Zoom创始人获评年度商业人物 这个50岁的男人凭什么？

站长之家（ChinaZ.com）12月12日 消息:12月11日，美国《时代》周刊发布2020年度人物名单，视频会议软件Zoom创始人袁征获评“年度商业人物”。袁征及家族以110亿美元财富位列《2020福布斯美国富豪榜》第43位。

时代周刊称他所开发的Zoom是疫情期间连接世界的重要平台，在这次疫情期间，Zoom增加了许多用户。袁征表示，用户越多，平台的责任就越大。疫情期间，Zoom肩负着重大的社会责任和义务去维持稳定的服务，帮助人们保持联络。

隔离在家的人们通过Zoom进行工作上的沟通，还有人通过Zoom举办线上婚礼，甚至是远程医学诊治。有医生表示，在此之前，从未想过能通过这种方式实现居家办公。

公开资料显示，袁征出生于山东省泰安市，现年50岁。2011年，他在美国创立了Zoom视频通讯公司。

年初，受疫情影响，全球居家办公人数增加，视频会议软件Zoom下载量随之暴涨。每日通过Zoom举办的视频会议数量从2019年底的1千万最高上涨至3亿，移动应用日活用户达1400万。

今年3月，Zoom一度因平台安全漏洞问题备受争议。袁征通过及时的回应与技术修复赢回市场信心。袁征表示:Zoom一直都非常重视网络安全和用户隐私问题。对于新用户而言，他们没有技术团队去帮助他们设置密码等安全保护措施，而Zoom可以为他们提供一个安心的服务。

今年5月，Zoom公司的移动应用月活跃用户升至1.73亿，公司一季度收入同比增长了169%。

今年9月，Zoom发布了第二季度财报，公司股价飙升41%，市值超过IBM 达1290亿美元。

就目前而言，Zoom的视频会议服务仍是疫情之下人们生活中的刚需，但随着疫苗的上市，人们的生活逐渐恢复常态后，该公司增速已经开始放缓。

财报显示，三季度，Zoom营收达7.77亿美元，净利润1.98亿美元。虽然营收和净利润均超过分析师预期，但Zoom的订阅服务的预付费公司数量增长速度已不及疫情初期。