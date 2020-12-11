上海或核发快递外卖车专用号牌 上海市非机动车安全管理条例发布

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热点：上海或核发快递外卖车专用号牌 上海市非机动车安全管理条例发布

2020-12-11 16:22 · 稿源：站长之家

今年9月，一篇名为《外卖骑手，困在系统里》的文章在网上刷屏，文章称送外卖就是与死神赛跑，和交警较劲，和红灯做朋友。针对文章中提及的问题，各大外卖平台纷纷引起重视，并公布了相应的举措。

今日，上海市人大常委会正式发布了《上海市非机动车安全管理条例（草案）》公开征求意见。对从事快递以及外卖等网约配送活动的企业、电子商务平台交通安全管理义务方面作出了意见和建议。

上海市人大常委会称，非机动车作为市民重要的交通工具，涉及千家万户，关乎日常生产生活和生命财产安全。随着经济社会的快速发展，本市非机动车管理领域面临的主要问题相较以往发生了较大变化。有必要通过地方立法，进一步聚焦非机动车安全管理，确保城市运行安全。

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其中，征求意见稿要求，使用电动自行车从事快递以及外卖等网约配送活动的，应当驾驶悬挂专用号牌的车辆。对用于快递以及外卖等网约配送活动的电动自行车，公安机关应当核发专用号牌。电动自行车转用于或者停止用于快递以及外卖等网约配送活动的，其所有人应当办理变更登记。非机动车号牌由公安机关统一监制，不向非机动车所有人收取费用，所需费用纳入同级财政预算。

征求意见稿强调，使用电动自行车从事快递以及外卖等网约配送活动的企业、电子商务平台未按规定履行交通安全或者消防安全管理义务，被责令停业整顿或者一年内被处以三次以上行政处罚的，将其相关信息纳入本市公共信用信息服务平台。

此外，使用电动自行车从事快递以及外卖等网约配送活动的企业、电子商务平台未按规定履行交通安全管理义务的，由公安机关或者邮政管理、市场监管部门责令改正，处一万元以上十万元以下罚款;拒不改正或者造成交通事故致人死亡且负主要责任以上的，处十万元以上五十万元以下罚款，并可责令停业整顿;对交通安全专职人员或者其他直接责任人员，处警告或者二百元以上一千元以下罚款。

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