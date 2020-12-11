作挡箭牌？Instagram高管直呼TikTok是史上最强对手

站长之家（ChinaZ.com）12月11日 消息:随着“抖音海外版”TikTok越来越强大，照片分享社区Instagram的危机感加重，推出的一些举措也都在对标TikTok。

Instagram整合视频带货功能

当地时间周四，Instagram宣布，它将把两项最重要的功能，也就是在线购物和新的Reels短视频功能——整合到一起，这一功能将与TikTok竞争。

这两个功能整合后，企业和创作者在制作影片时可以给产品打上标签，而消费者可以点击“查看产品”按钮立即购买或收藏起来供以后购买。

在短视频中引入购物视频可以让消费者直接购买广告产品，从而使广告更有效，而这同时也能激励创作者制作视频。由于Facebook也可以从中收取更高的费用，从长期来看这将为这家社交媒体巨头带来新的电子商务收入来源。

Instagram总裁亚当·莫塞里（Adam Mosseri）也坦言，重要的是，要为创作者创造有意义的方式，让他们在Instagram上谋生，因为否则他们就会失去竞争。而未来购物一个重要的部分就是带动关注的粉丝消费。

在莫塞里看来，未来5到10年，Instagram在购物领域有巨大的长期机会，尽管这比它传统的广告业务要复杂得多。

加快脚步追赶TikTok

最近，Facebook面临严峻的问题，美国政府指控该公司垄断了社交网络，并利用其规模和收购来阻碍竞争对手。

为此，莫塞里直接拿TikTok作为挡箭牌，反对了有关的观点。

莫塞里称，TikTok是一个令人难以置信的强大竞争对手，可能是我们见过的最强大的竞争对手。这家公司非常专注，执行力也非常强。

这位高管承认，这是Instagram试图在很多方面迎头追赶，为创作者打造一套功能，以激励他们更多地使用Instagram的平台。因为如果没有引人注目的内容，那么这个平台也就毫无吸引力了。

莫塞里也谈到了诉讼可能以迫使Facebook放弃Instagram的判决而告终的可能性（Facebook在2012年以10亿美元收购了Instagram）。

虽然他认为拆分Facebook会损害消费者和小企业的利益，但他也重复了扎克伯格经常要求对内容进行监管的请求。例如，Instagram并不是真的想要给仇恨言论下定义。

他强调，Instagram的目标是成为小企业的合作伙伴——这与联邦贸易委员会描绘的垄断巨头形象形成鲜明对比。