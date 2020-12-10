OPPOReno5发布会几点开始 Reno5发布会直播地址

12月3日，OPPO官方宣布，OPPO Reno5系列新机将于12月10日正式发布。该系列将延续“视频手机”路线，主打“焕采人像视频”功能，手机定位为“人像视频手机”。目前，OPPO Reno5和OPPO Reno5Pro两款手机均已上架开启预约。那么opporeno5pro+和reno5的参数对比这两款手机在性能方面哪个更好?哪款手机的性价比更高?以下是这两款手机的详细对比介绍。