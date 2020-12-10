OPPOReno5发布会几点开始 Reno5发布会直播地址

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OPPOReno5发布会几点开始 Reno5发布会直播地址

2020-12-10 16:06 · 稿源：站长之家

OPPO Reno5发布会将在12月10日晚上举行，这次的Reno5系列预计会有三款机型发布，包括Reno5标准版、Reno5Pro、Reno5Pro+，以下我们来看下Reno5系列手机发布会的时间以及直播地址。

Oppo logo

1、OPPO Reno5 发布会时间：12月10日晚 19:40

2、曝光的参数配置：OPPO Reno5，6.43 英寸2400*1080 分辨率屏幕，处理器为骁龙765G，前置摄像头像素3200W，后置摄像头像素组合为6400W +800W +200W +200W，4300 mAh 电池 +65W 超级闪充，机身三围159.1 ×73.4 ×7.9 mm，重180 g

OPPO Reno5 Pro5G 配置，6.55 英寸2400*1080 分辨率屏幕，处理器为天玑1000+，前置3200W，后置6400W +800W +200W +200W，4300 mAh 电池 +65W 超级闪充，机身三围159.7 ×73.2 ×7.6 mm，重175 g

3、OPPO Reno5定位的是中端手机，预计起步价格会在3000元左右

4、OPPO Reno5 发布会直播地址>>>点击进入<<<

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