湖北上线「鄂冷链」，用蚂蚁链技术实现冷链食品溯源

站长之家(ChinaZ.com) 12月10日 消息:疫情之下，冷链食品安全仍在风口浪尖。安全问题如何解决?12月10日，湖北上线鄂冷链，尝试用蚂蚁链技术完成食品全程追溯，从源头防止境外新冠病毒入境的潜在风险。

今天一早，几十万件进口冷链食品到达武汉。在这之前，食品核酸检测证明、海关检验检疫证明、消杀证明等安全信息，依次录入鄂冷链平台进行赋码，再将二维码贴于外包装后，才能正常入库。

由此，每一份来到武汉的泰国黑虎虾、日本三文鱼等都拥有一个区块链身份证，它们从哪里来、途径什么地方、和哪些人接触，都会被记录到鄂冷链平台上。消费者在购买进口冷链食品时，认准鄂冷链的二维码，用手机扫一扫，即可看到该进口冷链食品的流转信息。

据了解，“鄂冷链”是湖北省基于蚂蚁链和阿里云开发上线的冷链食品追溯系统，利用“冷链食品溯源码”，实现“首站赋码、一码到底、来源可查、去向可追”，同时还实现与湖北健康码对接，真正实现货、库、车、人全链条精准追溯。

能否保证这些复杂的跨国食品供应链数据不被篡改?鄂冷链使用蚂蚁链技术，确保任何环节数据的变动都会留痕，从技术上突破传统溯源防伪系统信息不透明、数据容易篡改、安全性差等弊端。

不止是湖北，浙江、河南等地都已经启用冷链追溯系统，蚂蚁链正向多地相关部门提供技术解决方案的支持。目前，蚂蚁链已在仓储物流、电子证照、电子票据等50多个场景实现规模化应用。