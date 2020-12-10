加强隐私保护！谷歌将在2021年改变Chrome扩展访问数据的方式

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 谷歌最新资讯 > 正文

加强隐私保护！谷歌将在2021年改变Chrome扩展访问数据的方式

2020-12-10 10:44 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月10日 消息:在今天举行的2020年Chrome开发峰会上，谷歌宣布将在2021年改变扩展访问数据的方式以及扩展权限的运作方式。

早在今年1月18日，也就是Chrome88发布的前一天，谷歌将要求每个扩展都公开展示其隐私保护措施，并限制开发者对收集到的数据的处理方式。

chrome,谷歌浏览器

目前，Chrome已经拥有超过10亿用户，它不仅是一个浏览器，还是一个主要的平台。Chrome网络商店拥有超过25万个扩展和主题，每天Chrome扩展下载量达400万个。这些隐私变化不仅会影响用户和开发者，还会影响从创建扩展的初创企业到依赖于内部和外部使用扩展的企业。

第一个变化是，明年起，当Chrome用户浏览网页时，将可以决定扩展可以访问哪些网站。一旦授予了访问网站数据的扩展权限，就可以保存设置的选项。到2021年，Chrome用户仍然可以为访问的所有网站授予扩展权限，但这不是默认权限。

Chrome扩展隐私保护实践

image.png

谷歌在上个月已经介绍了第二个变化，也就是Chrome网上商店中每个扩展的详细页面都将以清晰易懂的语言显示扩展收集的数据信息。该公司还更新了用户数据隐私政策，增加了扩展开发者如何使用他们收集的数据。具体如下:

  • 确保用户数据的使用或转移来批量销售用户数据是为了用户的主要利益，并符合扩展的既定目的。

  • 禁止使用或转移用户数据用于个性化广告目的。

  • 禁止使用或转移用户数据以获得信誉或任何形式的贷款资格，并将其转让给数据经纪人或其他信息经销商。

  • 重申绝不允许出售用户资料。

从1月18日开始，Chrome网上商店的扩展列表将显示开发者是否已经证明他们的扩展符合上述要求。

禁用可能有害的Chrome扩展

image.png

这是谷歌提高扩展安全性和私密性的更大努力的一部分。今年5月，谷歌在Chrome83的发布中增加了一项新的安全检查功能。该功能会提示用户:

  • 设置Chrome记住的密码是否被泄露

  • 谷歌的安全浏览服务是否被关闭

  • 使用的Chrome版本是否为最新版本

  • 是否安装了恶意扩展。

从那以后，谷歌称Chrome为保护用户而禁用的恶意扩展数量增长了81%。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 谷歌计划“严厉”处罚涉嫌欺诈的Chrome扩展制造商IAC

    Alphabet旗下公司谷歌美国当地时间周日表示，已因“违反政策”删除了在线企业集团IAC/InterActive Corp的一些浏览器扩展，并正在审查“强制执行选项”。

    谷歌 Chrome扩展 Chrome插件

  • 明年起，Chrome扩展将显示所收集的用户数据和使用情况

    谷歌日前表示，其计划在Chrome Web Store 增加一个“隐私实践（Privacy practices）”部分，列出他们从用户那里收集的数据，以及开发者计划如何处理这些数据。

    谷歌 Chrome Chrome扩展

  • Google 移除 IAC 集团大量 Chrome 浏览器扩展程序

    据路透社报道，Google 周日宣布删除在线综合企业 IAC/InterActive Corp 的大量浏览扩展程序。Google 发言人表示:「我们继续与 IAC 讨论和 Chrome Web Store 政策有关的问题，我们已经删除了很多违反我们政策的扩展程序」。

    Google 谷歌 Chrome

  • Chrome明年将部署新功能，可阻止标签钓鱼攻击

    明年，谷歌将在Chrome浏览器上部署一项新的安全功能，以防止“标签钓鱼”（tab-nabbing）。新功能预计将在2021年1月发布的Chrome88上运行。

    Chrome 谷歌浏览器 钓鱼攻击

  • 谷歌推出支持苹果M1芯片Chrome后 因出现bug撤下

    苹果搭载自主研发的芯片PC已正式上市，为此开发者们正在重新调整他们的软件，使应用能在搭载M1 CPU的Mac上运行。

    谷歌 苹果芯片 M1芯片

  • 万兴科技旗下PDFelenment获G2 Crowd文档编辑领导者大奖

    近日,全球领先的商业软件评测机构G2 Crowd公布了秋季报告,万兴科技旗下办公效率软件PDFelenment获得G2 Crowd文档编辑领导者大奖,受国际专业评测机构认可。G2 Crowd是全球知名的企业用户软件评测平台,2012年成立,总部位于芝加哥。它是海外知名B2B针对企业用户的软件评测平台,也是同类网站中影响力、权威性认可度极高的平台,在企业级用户中享有一定知名度与影响力。作为万兴科技旗下办公效率软件明星产品的PDFelenment,不仅此次获得

    万兴科技

  • 联发科推出MT8192和MT8195芯片组 专为Chromebook设计

    11月11日消息，据国外媒体报道，芯片制造商联发科推出了两款面向下一代Chromebook笔记本的芯片组MT8192和MT8195。MT8195基于台积电的6nm工艺制造，采用ARM最新的Cortex-A78内核，是一款为高端Chromebook设计的芯片；而MT8192则基于台积电的7nm工艺制造，采用的是ARM上一代的Cortex-A76内核，面向的是主流Chrome OS设备。联发科表示，搭载7nm MT8192芯片组的Chromebook产品预计会在2021年第二季度上市，而搭载6nm MT819

    联发科

  • realme真我Q2 Pro新配色亮相 ：65W疾速闪充 1499元

    今日，realme 真我手机公布其 Q2Pro5G 手机将推出 “海屿蓝”、“幻梦白”两种全新配色，这两款新配色均使用全新3D工艺，形成绚丽的光影效果，观感和手感俱佳，新机型将于双十二0点发售，8+128GB 首发价￥1499元。

    realme realmeQ2Pro

  • MeWe是什么软件社交怎么玩 MeWe app官网安卓下载中文版设置

    MeWe是什么软件社交怎么玩?最近MeWe很火，资料显示，MeWe是一家来自美国的社交媒体和社交网络服务，由总部位于加利福尼亚州卡尔弗城的Sgrouples公司拥有。该网站的界面类似于Facebook，不过MeWe自称反对Facebook并注重用户数据隐私。

    MeWe

  • LINKSYS VELOP三频Mesh路由器现已支持Apple HomeKit

    免费的固件更新后可为家庭智能设备的连接提供更安全的管理贝尔金国际及鸿腾精密科技 (FIT) (HK: 6088) 合併公司旗下的家庭互连部门 Linksys?领势宣布Velop三频Mesh路由器已支持HomeKit，为用户的家庭智能设备连接提供更好的隐私保护和安全性。Linksys Velop三频Mesh路由器的用户可以通过iPhone、iPad和Mac上的Home 应用程序来管理HomeKit配件的访问权限，并且可以设置每个配件如何在家庭内部以及通过互联网进行连接。通过HomeKit的

    路由器

  • 魅族注册手表系统“Flyme For WATCH”商标

    根据企查查信息显示，珠海市魅族科技有限公司近日已申请注册“Flyme For WATCH”商标，国际分类为:“14类珠宝钟表”和“9类科学仪器”，商标状态为注册申请中。

    魅族 魅族商标

  • 「科普脱口秀」企业该如何选型MES系统？

    MES及相关技术的应用，是推进智能制造建设的基础且关键工作之一。近年来，制造业面临转型的压力进一步加剧，特别在全球新冠疫情的持续冲击下，国内制造业亟待加速数字化转型，推进智能制造，以提升企业的核心竞争力。随着智能制造的推进，MES作为衔接上层信息化系统与底层设备自动控制系统之间的桥梁技术，已然成为广大制造企业关注的热点。然而MES系统具有很强的行业特性，不同行业、不同生产模式的企业，对于MES的需求有极大的差

    MES系统

  • AppleProRAW怎么用 AppleProRAW直出什么意思

    苹果在iPhone12Pro和iPhone12ProMax手机上首次使用了Apple ProRAW格式的照片，Apple ProRAW可以在照片应用或其他专业编辑应用中编辑，这一做法是为了保留更多的细节，让设计师可以后期编辑照片。

    AppleProRAW

  • 谷歌Android Auto汽车操作系统新增覆盖30多个亚欧非国家

    谷歌公司在近日宣布，旗下的汽车操作系统Android Auto新增数十个国家和地区。在接下来的几个月中，Android Auto将在36 个国家/地区推出，其中包括东欧大部分地区，东南亚以及非洲的一些国家和地区。

    谷歌 汽车操作系统 androidauto

  • Macbook Pro

    今天，苹果推出首款自研芯片M1，并推出搭载M1的13英寸MacBook Pro。​MacBook Pro保留了双风扇，CPU性能是上一代的2.8倍，GPU性能最高提升至5倍。MacBook Pro支持Wi-Fi6，有2个雷雳/USB4端口，支持Magic键盘、Touch ID等。此外，MacBook Pro还比MacBook Air多了一个触控栏。

    MacbookPro 苹果 MacBook

  • NOME“梵脑店”惊现广州 治愈“烦恼”打工人

    摘要： NOME × 梵高限定主题店——“梵脑店”（广州白云云门NEW PARK店、正佳广场店）分别于 12 月 5 日、 6 日正式开幕，主题店为期一个月。NOME × 梵高限定主题店——“梵脑店”（广州白云云门NEW PARK店、正佳广场店）分别于 12 月 5 日、 6 日正式开幕，主题店为期一个月。 NOME × 梵高限量联名产品从 12 月 1 日起，在“NOME诺米家居”微信小程序商城、天猫旗舰店、京东旗舰店率先预售， 12 月 5 日广东省各门店线下开售，

    打工人

  • 魅族手表有望今年发布：正申请注册“Flyme For WATCH”商标

    现在智能穿戴设备领域可谓热闹非凡，各家手机厂商都纷纷亮出自家“绝活”，老牌手机厂商魅族也将要成为其中一员，早有传闻的魅族智能手表，似乎马上也要与大家见面。今日，根据企

    魅族

  • 新款Macbook Pro国行版多少钱 国行Macbook Pro价格

    国内双十一的节日，在今天凌晨苹果发布了最新的MacBook Pro13英寸版本，很多朋友还不清楚新款的MacBook Pro13英寸国行版本多少钱，下面就来为大家分享一下。

    MacBookPro

  • 红米Note 9 Pro

    昨晚，Redmi Note9Pro正式发布。配置上，Redmi Note9Pro搭载骁龙750G 液冷游戏芯并全球首发第三代一亿像素传感器 HM2。

    红米Note9Pro 红米Note9 红米

  • 红米Note9Pro性能怎么样 RedmiNote9Pro参数配置汇总

    ​红米Note9系列手机已经正式发布，这次最高配置的Note9Pro还首发了高通骁龙750G处理器，主摄超过1亿像素，这款红米Note9Pro的参数性能如何呢，我们来一起看下具体的配置介绍吧。

    红米Note9Pro RedmiNote9Pro 红米Note9
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
高通骁龙处理器排名 PCP 手机CPU天梯图 SEM STP 4p PUGC PUGC生态 PGC UGC KV

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM