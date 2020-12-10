加强隐私保护！谷歌将在2021年改变Chrome扩展访问数据的方式

站长之家（ChinaZ.com）12月10日 消息:在今天举行的2020年Chrome开发峰会上，谷歌宣布将在2021年改变扩展访问数据的方式以及扩展权限的运作方式。

早在今年1月18日，也就是Chrome88发布的前一天，谷歌将要求每个扩展都公开展示其隐私保护措施，并限制开发者对收集到的数据的处理方式。

目前，Chrome已经拥有超过10亿用户，它不仅是一个浏览器，还是一个主要的平台。Chrome网络商店拥有超过25万个扩展和主题，每天Chrome扩展下载量达400万个。这些隐私变化不仅会影响用户和开发者，还会影响从创建扩展的初创企业到依赖于内部和外部使用扩展的企业。

第一个变化是，明年起，当Chrome用户浏览网页时，将可以决定扩展可以访问哪些网站。一旦授予了访问网站数据的扩展权限，就可以保存设置的选项。到2021年，Chrome用户仍然可以为访问的所有网站授予扩展权限，但这不是默认权限。

Chrome扩展隐私保护实践

谷歌在上个月已经介绍了第二个变化，也就是Chrome网上商店中每个扩展的详细页面都将以清晰易懂的语言显示扩展收集的数据信息。该公司还更新了用户数据隐私政策，增加了扩展开发者如何使用他们收集的数据。具体如下:

确保用户数据的使用或转移来批量销售用户数据是为了用户的主要利益，并符合扩展的既定目的。

禁止使用或转移用户数据用于个性化广告目的。

禁止使用或转移用户数据以获得信誉或任何形式的贷款资格，并将其转让给数据经纪人或其他信息经销商。

重申绝不允许出售用户资料。

从1月18日开始，Chrome网上商店的扩展列表将显示开发者是否已经证明他们的扩展符合上述要求。

禁用可能有害的Chrome扩展

这是谷歌提高扩展安全性和私密性的更大努力的一部分。今年5月，谷歌在Chrome83的发布中增加了一项新的安全检查功能。该功能会提示用户:

设置Chrome记住的密码是否被泄露

谷歌的安全浏览服务是否被关闭

使用的Chrome版本是否为最新版本

是否安装了恶意扩展。

从那以后，谷歌称Chrome为保护用户而禁用的恶意扩展数量增长了81%。