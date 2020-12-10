梦泪试玩新英雄澜，操作流畅猛如虎，战绩一看0-8

斗玩网原创:王者荣耀正式服在最近上线了一个新的刺客型英雄——澜，这个英雄需要极高的操作技巧以及迅捷的反应速度，通常需要大量的练习才可能完好。作为一位知名的前职业选手，在这个新英雄练习了花费了不少功夫后，打算在直播时给观众们表演自己犀利的操作，但没想到第一局游戏就惨遭打脸，被对手打了个“0-8”，连他自己都被“超鬼”的战绩给吓哭了。

实际上在正式服使用澜这个英雄之前，梦泪就在测试服里用这个英雄玩了挺长的时间，并且将这个英雄的定位思路以及出装都分享了出来。梦泪认为这个英雄虽然是定位刺客型，但主要任务是完成团战的收割工作，利用自己高机动性以及河道内的特殊效果，让他变成一个高支援性的影响，大大提升了自己配合队友Gank的能力。就是不要把澜看做是一个单打独斗的刺客英雄，而是随着团队一起完成比赛收割。

梦泪被打出0-8的战绩，实际也出乎自己的意料。在正式服更新后，梦泪先玩了一把1V1的墨子机关道地图，对手英雄是夏侯淳。就在游戏开始后十多秒，梦泪据送出一血，导致游戏从一开始就失去了悬念，随着双方经济不断被拉开，梦泪多次被对手击杀，知道最后塔被推掉时，梦泪战绩显示为0-8，作为新英雄的首秀这个成绩相信会成为梦泪以后永远的“梦魇”。

不过在5V5的团战游戏里，澜的发挥效果会更突出，尤其场上出现了残血的敌人后，只要自己的意识操作及格，大多数情况下还是可以完成收割获得击杀。当然，作为澜的教学直播，梦泪也给出了这个英雄的出装方案:抵抗之靴、暗影战斧、反伤刺甲、冰脉护手、永夜守护/魔女斗篷、破军。这一套出装可以保证澜在有足够输出的情况下，还能保持生存能力，大家可以在游戏中参考使用。

梦泪的直播经常会教授一些英雄的打法技巧以及出装经验，如果大家想要提升自己王者荣耀的技术，相信在梦泪的直播间可以学到不少。