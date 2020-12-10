2020淘宝京东双十二终极省钱攻略 淘宝京东双12省钱红包领取

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2020淘宝京东双十二终极省钱攻略 淘宝京东双12省钱红包领取

2020-12-10 09:16 · 稿源：站长之家

2020年12月10日，在今天淘宝京东两大电商平台正式开启了双十二活动的倒计时，其中淘宝天猫以及京东都上线了大量的省钱红包和大额津贴，很多朋友还不清楚活动的地址，下面就来为大家分享一下。

京东双12百亿超级补贴:  

大额红包津贴领取>>>>>>（此外还有新人专享券）

淘宝双12红包 :

超级红包领取入口>>>>>(每天都可以领取，建议收藏)

• 2020天猫双12会场入口一览

• 主会场 ，最高1212元天猫超级红包

• 2020年京东双12会场入口一览

• 主会场入口 

image.png

淘宝双十二活动日历：

天猫双十二活动日历：

2.png

京东双十二活动日历：

2020年双12超级红包规则

一、红包的发放规则:

1、用户参与路径:北京时间2020年12月5日00:00:00至2020年12月12日23:59:50，用户通过PC&无线淘宝客主会场的抢红包模块，每天有抢红包机会，有机会获得不同面额的双12超级红包或其他双12权益。

2、用户参与抢红包的条件 : 用户的淘宝会员账号须绑定手机号，且该会员账号所绑定的支付宝账号须通过实名认证。

3、红包查看路径为:“手机淘宝-我的淘宝-红包卡券-红包” 、“手机天猫APP-我-红包卡券-红包”。

二、每日抢红包规则:

1、每日抢红包的活动时间:2020年12月5日00:00:00至2020年12月12日23:59:50。

2、用户进入PC&无线淘宝客主会场，每天有3次抢红包机会。

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