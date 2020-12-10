2020淘宝京东双十二终极省钱攻略 淘宝京东双12省钱红包领取

送走了双十一，又迎来了双十二!对于打工人来说，既兴奋又抓狂!因为我双十一的部分残留花呗还没还，就已经在看双十二要买什么了!这真的是人间真实写照!但是话说回来，双十二有什么值得买的呢?那些双十一买错的经验告诉我，双十二一定要以实用为主，优惠为辅!这不，我已经盯上了一款叫鸣盏的多功能便携烧水杯!为什么要买这个东西呢?除了上述的实惠之外，它还特别刚需!现在是冬天最冷的时候，这种冷可能得持续到明年初春，在这么一长?