2020淘宝京东双十二终极省钱攻略 淘宝京东双12省钱红包领取

2020年12月10日，在今天淘宝和京东两大电商平台正式开启了双十二活动的倒计时，其中淘宝天猫以及京东都上线了大量的省钱红包和大额津贴，很多朋友还不清楚活动的地址，下面就来为大家分享一下。
京东双12百亿超级补贴:
大额红包津贴领取>>>>>>（此外还有新人专享券）
淘宝双12红包 :
超级红包领取入口>>>>>(每天都可以领取，建议收藏)
• 2020天猫双12会场入口一览
• 主会场 ，最高1212元天猫超级红包
• 2020年京东双12会场入口一览
• 主会场入口
淘宝双十二活动日历：
天猫双十二活动日历：
京东双十二活动日历：
2020年双12超级红包规则
一、红包的发放规则:
1、用户参与路径:北京时间2020年12月5日00:00:00至2020年12月12日23:59:50，用户通过PC&无线淘宝客主会场的抢红包模块，每天有抢红包机会，有机会获得不同面额的双12超级红包或其他双12权益。
2、用户参与抢红包的条件 : 用户的淘宝会员账号须绑定手机号，且该会员账号所绑定的支付宝账号须通过实名认证。
3、红包查看路径为:“手机淘宝-我的淘宝-红包卡券-红包” 、“手机天猫APP-我-红包卡券-红包”。
二、每日抢红包规则:
1、每日抢红包的活动时间:2020年12月5日00:00:00至2020年12月12日23:59:50。
2、用户进入PC&无线淘宝客主会场，每天有3次抢红包机会。