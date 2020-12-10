App Annie：预计2020年iOS和GooglePlay将迎来1300亿次下载

站长之家(ChinaZ.com) 12月10日消息:App Annie发布2020年移动市场年终盘点，预测2020年用户在 iOS 和 Google Play 平台上将下载应用1300亿次，同比增长10%。同时App Annie预计今年iOS和Google Play的全球用户支出将达到1120亿美元，同比增长25%，由美国、日本、英国、韩国、德国等市场和游戏、照片视频、娱乐、社交类别驱动。

据悉，受到疫情的影响，用户越来越多地将时间花在手机上，通过各种应用来解决工作、教育、娱乐、购物等方面的问题。根据调查报告，用户在应用上花费的每1美元中，就有65美分流向了苹果的 App Store。不过报告中也指出，Play Store 的营收有望同比增长30%，两家应用商城在2020年都创造了新的历史记录。

就按应用类别划分的收入细分而言，每美元中约有71美分用于iOS和Android上的游戏。在非游戏类别中，应用内订阅增长最快。在iOS上，增长最快的类别包括游戏，照片和视频以及社交网络。对于Android，排名前三的类别是游戏，娱乐和社交网络。

报告称，2020年是具有里程碑意义的一年。新冠肺炎疫情席卷全球，影响了经济形势，改变了人们的日常生活。在这种背景下，有一件事是肯定的:我们都依赖移动设备进行联系、工作、学习、娱乐和逃离现实。在疫情最严重的时期，移动设备使用量直线上升——使移动设备的采用速度加快了2到3年。