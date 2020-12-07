报告：超2/3消费者购买5G手机意愿强烈 3千元价位最受欢迎

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报告：超2/3消费者购买5G手机意愿强烈 3千元价位最受欢迎

2020-12-07 17:49 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月7日 消息:近日，中国信通院发布了《中国居民信息消费调查报告（2020年）》，并总结了居民信息消费十大特征，比如有共享消费成为日常生活方式、网络购物创新模式层出不穷、在线支付手段更加智能便捷等等。

在网络购物创新模式层出不穷方面，报告指出新业态、新模式促进网络购物不断向细分多元的领域拓展。其中，93.2%消费者会使用综合型购物平台（如天猫、京东），62.8%会使用特卖型电商平台(如拼多多、聚划算)。

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值得注意的是，有11.6%会通过直播带货方式购物。今年以来，“直播带货”成为热门话题，其中超过41.1%直播购物消费者每月使用频率有好几次。

另外，在共享消费方面，报告称从出行住宿，到即时递送再到知识共享，共享服务的覆盖广度与使用日益深化。根据报告数据，共享出行已经成为居民入场出行的重要方式，其中88.5%的会使用共享交通出行服务。在年龄层面，20—29岁是使用共享出行服务最多的群体，高达90%。

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报告还显示，智能化集成化信息产品受到热捧，超过2/3的消费者对5G手机购买意愿强烈，智能网联汽车、无人机等新型智能产品的消费需求处于加速培育期。其中，77.7%的人有购买5G手机的意愿，3000-4000元价位的意愿最高。

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2020中国居民信息消费十大特征如下：

消费者行为年龄有别地域无界

疫情催生的融合消费加速培育消费习惯

网络购物创新模式层出不穷

线上教育医疗等发展型消费需求爆发

共享消费成为日常生活方式

智能化集成化信息产品受到热捧

新职业新就业孕育而生

在线支付手段更加智能便捷

消费载体越来越丰富多元

信息消费供给质量和环境保障护航

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