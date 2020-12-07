报告：超2/3消费者购买5G手机意愿强烈 3千元价位最受欢迎

5G手机换机大潮已来临，众多手机厂商开始发力中端和主流级5G手机。联发科作为知名的芯片设计厂商，除了在早前推出了备受好评的天玑1000系列和800系列之外，在近期也丰富了天玑700系列，让全民5G的进程再次提速。目前天玑700系列已经推出天玑720和天玑700两款芯片，两者均采用的是旗舰级的台积电7nm制程工艺，其中天玑720采用的是八核心CPU架构，两颗2.0GHz的ARM Cortex-A76和六颗2.0GHz的ARM Cortex- A55，GPU为ARM Mail-G57，配合