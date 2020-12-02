Gartner：小米超越苹果，第三季度 iPhone 销量下滑至全球第四名

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Gartner：小米超越苹果，第三季度 iPhone 销量下滑至全球第四名

2020-12-02 14:21 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月2日消息:Gartner 最新发布的 Q3全球智能手机销量报告显示，小米旗下智能手机销量在2020第三季表现极为亮眼，销量达到4440万部，超越苹果的4060部销量，将其排名挤下第四名。

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其中销售排行榜排名第一位的则是三星的8000万部（上涨2.2%），几乎为苹果的两倍之多，市场份额达到了22%。而排名第二的是华为，尽管相比去年同期销量减少了五分之一以上，华为依然以5180万台智能手机的出货量排名第二，市场份额为14.1%;

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华为的销量大跌或将转移至帮助小米成长，小米在第三季的销量大幅成长了35%。而iPhone的销量下跌或将能归咎在苹果让iPhone 12延期到10月份发布，最终第五名为OPPO的近3000万销量。

Gartner分析师认为:「即使疫情逐渐缓和，消费者依然在限制他们的可支配支出。从第二季度到第三季度，全球智能手机的销售经历了平稳增长，这是因为前几个季度的需求被抑制了。」但是，由于经济的不确定性以及对疫情再爆发的担忧，消费者依然对智能手机更新换代等非必要支出进行了限制。

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在第四季度，由于搭载5G功能的iPhone12出货以及一年一度国外购物季的到来，会让iPhone的销量有显著提升。

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