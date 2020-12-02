特斯拉估值创历史新高后，马斯克对收购其他汽车制造商持开放态度

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:如今，特斯拉已经以巨大优势成为世界上最有价值的汽车制造商。有趣的是，在这种背景下，埃隆·马斯克对讨论特斯拉和其他汽车制造商的合问题时，持开放态度。

虽然特斯拉从来都不是其他汽车制造商的子公司，但它过去确实与老牌汽车制造商有过合作关系。

丰田和奔驰母公司戴姆勒都曾是这家总部位于加州的汽车制造商的大投资者，特斯拉曾为它们生产电动传动系统。这些供应计划在2010年上半年被逐步淘汰。

而到了2014年，戴姆勒出售了在这特斯拉的股份，丰田也于2017年出售了持有的股份。

从那以后，特斯拉除了出售监管信用额度，就没有和其他汽车制造商建立任何形式的合作关系，除了向他们出售监管信用额度。

在过去的几年里，特斯拉的估值飙升，在过去的几个月里，它的估值迅速超过了所有其他汽车制造商，现在的估值超过了5000亿美元。

日前，特斯拉CEO埃隆·马斯克在德国获得了Axel Springer 奖。他在接受采访时被问及，收购一家现有的汽车制造商是否是一个严肃的选择。

对此，马斯克回答表示，“我们绝对不会发起敌意收购，但如果有人说与特斯拉合并是个好主意，我们就会进行对话。”不过他并没有透露任何正在进行的有关合并或者收购的讨论。

特斯拉近年来进行了多次收购，但大多数收购都与制造技术和人才有关。就目前来看，特斯拉收购其他汽车厂商的可能性很低。

可以看看排名前20最有价值的汽车制造商，特斯拉其实有能力在不大规模稀释的情况下收购不少厂商:

但问题在于收购否符合特斯拉加速电动汽车业务和可持续能源发展。就当下阶段来看，特斯拉更愿意控制大量的劳动力和生产能力，但它需要将这些能力转化为电动汽车的产能。

当然，如果哪天特斯拉宣布收购某家汽车制造商的话，相信一定成为爆炸性新闻。你又是怎么看的呢?