小米11首发骁龙888处理器；王海称辛巴道歉是再次欺骗；小米集团将增发10亿股股票

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小米11首发骁龙888处理器；王海称辛巴道歉是再次欺骗；小米集团将增发10亿股股票

2020-12-02 08:25 · 稿源：站长之家
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小米集团将增发10亿股股票

据彭博社报道，小米集团将增发10亿股股票，价格区间为23.7-24.5港元/股，筹资至多32亿美元。

此次增发将用于补充营运资金，用于业务拓展、并增加关键领域的市场份额和战略生态系统的投资。

此前雷军表示，小米计划5年投入500亿元资金规模，继续加大科技创新力度。在过去几年里，小米开始了大规模的补课，小米在攀登技术高峰的路上永不止步，在过去的几年里，每年的研发经费都在逐年增加。

小米

小米11首发骁龙 888处理器

昨日晚间，高通宣布推出骁龙 888 5G 旗舰级处理器，该处理器采用最新5nm 制程工艺，集成了一个2.84GHz 的ARM最新 Cortex-X1大核，3个2.4GHz A78中核、4个1.8GHz A55小核;

此外，骁龙888还搭载了Adreno 660 GPU并采用骁龙 X60 5G 基带，支持 Wi-Fi6E、蓝牙5.2传输协议、 144fps 游戏。

据官方数据，骁龙888图像处理性能以及ISP性能比上一代快了35%，同时具备每秒处理27亿像素的能力，支持4K10-bit HDR 和8K 视频拍摄。

同时，雷军表示，小米11将成为首批搭载骁龙888的设备之一。随后雷军还发起了投票，称小米最新旗舰手机用小米11的名字好还是小米20好，据投票结果显示，本次投票目前共有4.4万人参与，其中3.2万人投给了小米11。

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王海称辛巴道歉是再次欺骗

昨日，针对此前辛巴（辛有志）的道歉，职业打假人王海发布视频表示，辛巴的道歉是对公众的愚弄，他不是夸大宣传而是虚假宣传，甚至是诈骗。

王海称，涉事的商品里根本就没有燕窝，而辛巴在道歉里称所售商品有不到2克的燕窝，这是对公众的再次欺骗。按照判定不是退一赔三，应该是退一赔十。

11月20日，职业打假人王海发布监测报告称，辛巴徒弟在直播售卖的“茗挚燕窝”是糖水而非燕窝。报告显示，该产品蔗糖含量4.8%，而成分表里碳水化合物为5%，确认该产品就是糖水。

随后，辛选称，事件发生后，已第一时间将产品送检，待结果回传后公证并公布给广大网友。如果消费者对这款产品有任何不满，可以向“茗挚”天猫旗舰店申请退货退款。

11月27日，辛巴（辛有志）在微博公布了此前燕窝事件的调查结果。调查结果显示，“茗挚”品牌燕窝产品确实存在夸大宣传，燕窝成分不足每碗2克。

对此，辛巴旗下辛选现提出先行赔付方案，“召回辛选直播间销售的全部‘茗挚’品牌燕窝产品、承担退一赔三责任”（共销售57820单，销售金额15，495，760元，共需先退赔61，983，040元），先解决问题。

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