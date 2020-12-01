B站主播收入现状：七千粉丝流水两万元，签约公会到手5000元

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B站主播收入现状：七千粉丝流水两万元，签约公会到手5000元

2020-12-01 20:34 · 稿源：站长之家

声明：本文来自于微信公众号“蓝鲸浑水”（ID:hunwatermedia），作者:薛富倡，内容总策划:郭楠，授权站长之家转载发布。

点进一个首页推荐的直播间，画面中的女主播正在跟观众互动。

目前这名主播已经收获了69个“大航海”，其中有四个提督（1998元/月），总流水折合人民币20862元，直播间人气也超过13万，令人诧异的是这名主播仅拥有7591名粉丝。

依托着主站的内容多元化，B站的直播内容也越来越丰富。除了各类游戏的直播，还可以看到千人线上“云自习”、视频唱歌的二次元萝莉、24小时不间断的萌宠直播，甚至还有虚拟主播的ASMR哄睡（耳音）。

2020年B站在直播上的投入情况如何?主播们在B站的生存现状和收入如何?本期浑水从B站直播间出发，探究这些问题的答案。

一、B站资源倾斜为直播赋能、虚拟主播正在成为趋势

据B站近日发布了2020年第三季度财报显示，B站在第三季度的总营收高达32.3亿元，其中增值服务业务（直播、会员）收入9.8亿元，同比增长116%。

月均活跃用户达1.97亿，同比去年增长54%，其中8月单月活跃用户突破2亿，创历史新高。同时付费用户达1500万，同比增长89%。

B站2020年Q3财报截图

起源于二次元文化，同时随着在内容圈层上的持续突破，B站通过多元化的变现方式改变了一直以来以游戏收入为主的商业模式，正在渐渐成为年轻人的主要阵地，并且形成了其独有的平台风格。

而直播作为B站2020年最主要的业务方向之一，同样展现出了强大的生命力。

2015年B站的直播板块上线，并开始“自由翱翔”。从19年下半年年开始，B站在直播上的布局开始变得主动，主要分为以下几步:

1、通过官方提供的创作激励培养原生平台的主播。

对于UP主们来说，签约B站直播后收入方式变得更为多元，不仅有视频创作的广告或激励收入，还增加了直播打赏（大航海）的收入。

这也是吸引UP主粉丝为偶像“氪金”的主要方式，为自己喜欢的主播“上舰”，即用户送出礼物成为主播粉丝团中的一员（舰长价格198元/月，提督价格1998元/月），来支持喜欢的主播或UP主。

2、8亿元拿下英雄联盟全球总决赛中国地区未来三年的独家直播权。

今年的S10，虽然SN战队遗憾未能夺冠，但是在决赛当晚B站直播间的人气峰值成功突破3亿，是去年直播峰值的160%，整个系列赛B站各直播间的总观看人次同比去年提升300%。

与此同时，直播联动了UP主们在S10期间关于B站英雄联盟的视频投稿总播放量也超过20亿。未来的电竞赛事直播不仅可以培养B站用户的观看习惯，也会进一步促活及破圈。

3、签约主播，引进外部娱乐公会

2019年重金签约冯提莫，同时引入外部娱乐公会，粉丝平移的同时加速了也为平台内容多元化和用户的拉新提供条件。

现在看来，B站对于直播的投入已经为增加营收打开了突破口，签约直播行业主播以及大型电竞赛事直播权的争夺，也印证了B站直播正在以其特有的方式健康发展。

虚拟主播成B站直播趋势?

目前国内直播平台的格局为斗鱼、虎牙、快手、B站“四足鼎立”，各平台的用户人群和直播内容风格截然不同。

与夸张的直播PK和以游戏为主的直播不同，B站利用其在内容品类上的优势打造了许多属于自己的内容IP。

其中最有B站特色的是学习和虚拟偶像，B站的直播区很早就出现了线上自习室的直播形式，最早这种直播形式是主播为了被众人监督者学习，后来慢慢发展成为互相监督互相鼓励的学习氛围。

同时B站官方也在疫情期间组织了很多线上学习的活动，邀请名校名师来B站开启直播，帮助大家进行心理疏导、考点解读等，让这些内容更加贴近B站网友的兴趣。

此外虚拟主播也是B站的一大特色，这种用动漫角色或二次元形象呈现，且用真人或AI配音的直播形式，深受B站网友喜欢。陈睿曾在电话会上表示虚拟主播的用户互动数和付费率都很高。

7月9日，一位名叫”菜菜子Nanako“的虚拟UP主在B站开启直播，半小时不到就收获了”百舰“成就，且成为当日B站直播人气榜第一。而这位虚拟UP主的配音正是我们熟知的小品演员蔡明老师。

虚拟偶像以其独特的可塑性和越来越高的热度正在慢慢出圈，实时互动式的交流和梗文化也受到越来越多网友的喜爱。

除了这些”B站味儿“的直播外，线上音乐节，演唱会的成功举办，都是B站今年在直播内容上做的创新。直播内容的丰富和创新，是B站拓宽影响力和内容形态多元化后自然生长。

二、谁在B站直播?谁在B站看直播?

目前直播账号类型划分为以下几类:

1、机构/企业账号

即在B站进行直播的媒体或企业的官方账号，如央视新闻（传统媒体）、支付宝(企业)等。

2、主播账号

其中一部分主播是B站自孵化（与B站签约达成协议）的主播，对于这类型的主播B站有自己的考核机制，即定量的直播时长和直播内容。

据一名已签约的主播向浑水透露，直播内容及硬件官方并没有做太大的限制，合理规划好直播内容和直播时间不违规即可达标。

未签约的主播有一部分是UP主，他们在创作视频内容期间也会在B站开启直播，这样既有利于粉丝粘性的维持，同时也是一种拉新方式，在直播过程中很多新人进入直播间并被圈粉可以算是UP主的意外收获。

许多UP主表示，每周定时直播确实可以收获一定量（500-1000不等）的粉丝，同时还有部分直播收入。

很多头部UP主曾在自己直播期间进行带货。B站并不限制外站的链接，UP主可以在自己的主页推广橱窗上架淘宝链接。目前B站粉丝对于UP主们的这种”恰饭“行为也并不抵触。

而对于未签约且在B站直播的素人来说，目前B站的直播环境有利于新人的生存和粉丝的积累。

“B站用户更喜欢主播或UP主真实的人格，并且在观看直播的过程中较于其他平台更为耐心，且参与直播的积极性和互动质量都非常高”，B站资深用户在被问到不同平台观众感受时说。

同时多位UP主也曾向浑水表示，在保证一定的直播频率的前提下，开播大概20-30分钟就会有许多新用户通过首页推荐进入直播间，由此可见官方对于UP主或新人主播是有扶持的。

每场直播这样下来不仅易于培养用户的观看习惯，这种陪伴式的直播也容易吸引MCN或品牌方的注意力，一定程度上提高UP主视频作品的商业变现能力。

我们以几名不同分区的主播（随机抽取）为例，看一下不同分区的主播人气以及礼物收入情况:

B站的打赏机制是主播与平台对半分的，付费礼物分为金瓜子（苹果和安卓用户的兑换率不同）和大航海，金瓜子的与人民币的兑换比率是1000:1(安卓用户，苹果用户则是600:1)由此可见B站的主播收益相对其他平台是较低的。

大航海分为舰长和提督，分别是198元/月和1998元月。

“大橙子”是学习区的主播，拥有15.1万的粉丝，每日的直播内容就是与网友“云自习”，直播人气在3000-5000左右，从图上可以看到她目前收获了11个大航海（2个提督，9个舰长）主播收益5778元。

“叶毛毛”是一名虚拟主播，虽然只有2.5万粉丝，大航海数量却有127个（到手收益约12570元），除了大航海的收入还有金瓜子的打赏，甚至还有人在未开播(黑屏)的时候送礼物。

“亿梨”是一名视频聊天分区的女主播，直播内容就是露脸与弹幕互动，不是B站官方签约主播也没有认证，仅1317名粉丝，却收获40个大航海（其中有两个提督）主播收益约5700元。

由此可见B站直播不同分区的流量以及用户付费情况是不同的，目前主要以娱乐类直播（游戏、视频聊天、二次元内容）为主。

用户付费不是由主播的粉丝基数直接决定的，低粉丝量的主播同样拥有较稳定的人气以及可观的收入。

三、主播想破圈，还有很长的路要走

主播是近年来新兴热门的职业，在外人看来是很安逸且轻松的，实际上主播并不轻松。

以B站视频聊天区签约主播为例，每日直播时长需保证在3-4个小时，并且在直播期间不仅要保持与观众的互动，还要会找话题避免冷场。

B站不同于斗鱼、虎牙这类游戏平台，因其特殊的用户群体（年龄整体偏低），虽然直播期间互动性很强，但付费意识较弱。

虽然B站直播不是B站最响亮的招牌，但是已经吸引了无数品牌方和MCN的关注。

如果你曾在B站直播过且有一定量的观众和粉丝，你应该对以下情况并不陌生:隔三差五就会收到某某机构的私信，内容就是签约或商务。就目前的情况来看，多数想跟主播签约的公会都是没有保障的:

1、入会

首先他们（娱乐公会）会向主播介绍入会的扶持和推荐位，以此吸引主播，然而这些扶持都是基于主播有一定的观看量和粉丝基础的，萌新在直播初期很难获得流量支持或推荐位，只能凭自己的本事自由翱翔。

2、签约与收益

是否签约对于主播的收益是不同的，关于某家公会的签约制度，一名UP主向浑水透露，如果未签约，主播收益除去官方的50%外，剩下一半的20%还要被公会扣除，也就是说主播最后的收入仅占总流水的30%。

而签约后的分成待遇是税后40%+奖励，这个奖励的判定规则和金额由公会制定。举例说明:一万元的月收益，入会后主播直接拿4000元加额外的奖励金额（1000元左右），即月收入5000元。

其次对于不同分区和不同内容的主播，底薪都是不同的。例如，露脸的女主播最高可申请一万元的底薪，不露脸电台聊天或游戏主播最高可申请5000元底薪。

签约制度中并没有对主播的扶持和补贴进行详细的说明，导致许多主播看了之后一头雾水，甚至开始对“签约”、“商务”字眼开始产生了抵触心理，同时也不乏很多与公会闹翻的案例。

主播和公会的关系应是相辅相成的，公会为主播进行直播内容的包装建议及运营，主播帮助公会积攒声量带来商业价值。

素人主播的话语权其实非常小，一定要在了解了平台以及制度规则的前提下，谨慎考虑加入公会是否对自己的直播有所加持再做决定。

对于目前很多B站主播来说，直播除了收获打赏外商业化能力较弱，而短视频作为B站的”大菜“，发育进度几乎为零。

如果主播有能力在直播之余找到合适的人设和内容，同时发育自己的短视频领域，能在粉丝和声望的快速积累之余提高自己的商业变现能力。

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