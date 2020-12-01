LPL名人堂入选名单，微笑、阿布和米勒入选

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LPL名人堂入选名单，微笑、阿布和米勒入选

2020-12-01 15:43 · 稿源：站长之家

12月1日，LPL官方公布了LPL名人堂首届候选人名单，三位入选该名单的分别是前WE的ADC选手微笑、EDG教练阿布以及解说米勒，该介绍内容会进行为期一周的公示。公示期间，英雄联盟电竞从业人员可针对候选人的重大违规行为进行反馈。如候选人无严重违规行为，则将获得名人堂成员资格。

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以下是这三位名人堂候选人主要荣誉成就:

高学成（WeiXiao）

荣誉时刻:

2011年TGA大奖赛亚军

2011年IEM6广州站冠军

2011年WCG中国区总决赛亚军

2011年腾讯游戏嘉年华冠军

2012年WGT世界电子竞技大师赛冠军

2012年功夫杯冠军

2012年全球总决赛八强

2012年WGT电子竞技大师赛冠军

2012年TGA大奖赛冠军

2012年龙争虎斗杯冠军

2012年技嘉StarWar联赛冠军

2012年IEF国际数字娱乐嘉年华冠军

2012年WEM世界电子竞技大师赛冠军

2012年IPL5冠军

2012年G联赛总决赛冠军

2013年LPL春季赛殿军

2013年IEM8上海站冠军

2013年LPL夏季赛季军

2013年技嘉StarWar联赛亚军

2013年第四届亚洲室内运动会亚军

2013年WCG全球总决赛季军

2013年IEM8上海站冠军

2014年LPL春季赛殿军

2014年德玛西亚杯亚军

姬星（阿布）

荣誉时刻:

2012年IPL5冠军

2012年冬季杯TGA大奖赛冠军

2012年UGT锦标赛冠军

2012年WEM世界电子竞技大师赛冠军

2012年IEF国际数字嘉年华冠军

2012年技嘉StarWar联赛冠军

2013年GES英伟达游戏群英汇冠军

2013年IEM英特尔大师杯冠军

2013年亚洲室内运动会亚军

2014年LPL春季赛冠军

2014年LPL夏季赛冠军

2014年第二届德玛西亚杯冠军

2014年NGF英伟达游戏群英汇冠军

2014年NESO全国电子竞技公开赛冠军

2014年G联赛总决赛冠军

2015年LPL春季赛冠军

2015年MSI英雄联盟季中邀请赛冠军

2015年德玛西亚杯（重庆站）冠军

2015年德玛西亚杯（北京站）冠军

2015年德玛西亚杯总决赛冠军

2016年LPL春季赛亚军

2016年LPL夏季赛冠军

2016年德玛西亚杯总决赛冠军

2017年LPL夏季赛冠军

2018年雅加达亚运会表演赛金牌

钱晨（米勒）

荣誉时刻:

2016年年度最受欢迎赛事解说

2016年中国电竞最佳男解说奖

2017年年度最受欢迎赛事解说

2017年年度人气赛事解说

2018年微博V影响力解说

2019年福布斯中国Under30精英

2019年微博十大影响力游戏大V

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