LPL名人堂入选名单，微笑、阿布和米勒入选

LOL手游在最近也开启了KDA的任务，很多玩家都是在玩外服，但是看不懂到底要怎么做KDA的任务，比如KDA任务的活动入口等，下面就来为大家详细的介绍一下攻略。1、首先进入活动界面，然后回答一个问题;2、选择【the group】，然后选择自己喜欢的一个角色，也可以通过右侧的【skip】直接跳过即可;3、进入活动之后我们就可以通过完成各种任务，来获得奖励了，有些任务人机就可以了。4、如果玩家没有发现这个任务，很有可能就是账号的问?