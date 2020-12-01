LPL名人堂入选名单，微笑、阿布和米勒入选

12月1日，LPL官方公布了LPL名人堂首届候选人名单，三位入选该名单的分别是前WE的ADC选手微笑、EDG教练阿布以及解说米勒，该介绍内容会进行为期一周的公示。公示期间，英雄联盟电竞从业人员可针对候选人的重大违规行为进行反馈。如候选人无严重违规行为，则将获得名人堂成员资格。
以下是这三位名人堂候选人主要荣誉成就:
高学成（WeiXiao）
荣誉时刻:
2011年TGA大奖赛亚军
2011年IEM6广州站冠军
2011年WCG中国区总决赛亚军
2011年腾讯游戏嘉年华冠军
2012年WGT世界电子竞技大师赛冠军
2012年功夫杯冠军
2012年全球总决赛八强
2012年WGT电子竞技大师赛冠军
2012年TGA大奖赛冠军
2012年龙争虎斗杯冠军
2012年技嘉StarWar联赛冠军
2012年IEF国际数字娱乐嘉年华冠军
2012年WEM世界电子竞技大师赛冠军
2012年IPL5冠军
2012年G联赛总决赛冠军
2013年LPL春季赛殿军
2013年IEM8上海站冠军
2013年LPL夏季赛季军
2013年技嘉StarWar联赛亚军
2013年第四届亚洲室内运动会亚军
2013年WCG全球总决赛季军
2013年IEM8上海站冠军
2014年LPL春季赛殿军
2014年德玛西亚杯亚军
姬星（阿布）
荣誉时刻:
2012年IPL5冠军
2012年冬季杯TGA大奖赛冠军
2012年UGT锦标赛冠军
2012年WEM世界电子竞技大师赛冠军
2012年IEF国际数字嘉年华冠军
2012年技嘉StarWar联赛冠军
2013年GES英伟达游戏群英汇冠军
2013年IEM英特尔大师杯冠军
2013年亚洲室内运动会亚军
2014年LPL春季赛冠军
2014年LPL夏季赛冠军
2014年第二届德玛西亚杯冠军
2014年NGF英伟达游戏群英汇冠军
2014年NESO全国电子竞技公开赛冠军
2014年G联赛总决赛冠军
2015年LPL春季赛冠军
2015年MSI英雄联盟季中邀请赛冠军
2015年德玛西亚杯（重庆站）冠军
2015年德玛西亚杯（北京站）冠军
2015年德玛西亚杯总决赛冠军
2016年LPL春季赛亚军
2016年LPL夏季赛冠军
2016年德玛西亚杯总决赛冠军
2017年LPL夏季赛冠军
2018年雅加达亚运会表演赛金牌
钱晨（米勒）
荣誉时刻:
2016年年度最受欢迎赛事解说
2016年中国电竞最佳男解说奖
2017年年度最受欢迎赛事解说
2017年年度人气赛事解说
2018年微博V影响力解说
2019年福布斯中国Under30精英
2019年微博十大影响力游戏大V