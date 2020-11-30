美联邦通信委员会拒绝了允许在飞机飞行中打电话的提议

站长之家（ChinaZ.com）11月30日 消息:漫长的飞机旅途常常让人们感到枯燥而乏味，因此很多人希望能实现在飞机上上网、打电话。

据彭博社报道，美国联邦通信委员会上周投票否决了一项允许飞机乘客使用智能手机进行机上语音通话的提案。从一开始，飞行员和空乘人员就“强烈反对”这个想法。

早在2013年，美国联邦通信委员会（FCC）就在研究一项计划，该计划将允许乘客在1万英尺以上的高空使用手机通话，这是一些欧洲国家的规定。虽然有些人支持这一计划，但也有持反对意见的表示，会难以忍受邻座的乘客在自己旁边喋喋不休的讲话。

一些同样持反对意见的国会议员预测，如果允许通过该提案，在飞行途中使用手机的乘客可能会引起同一航班上其他乘客不满。

早在2017年，美国总统唐纳德·特朗普任命的FCC主席阿吉特·帕伊（Ajit Pai）就曾暗示，FCC不会允许该提案获得通过。当时，帕伊说，“对像我一样珍惜在30000英尺高空享受片刻宁静的美国人来说，永久取消这项提议将是一场胜利。”但除了在飞机上保持礼仪之外，禁止在飞机上使用手机的规定是为了防止手机信号干扰飞行员用于通信、飞行控制和导航的设备。

同年，美国空乘协会发言人泰勒·加兰（Taylor Garland）明确表示了该协会的立场。“我们强烈反对在飞机上打电话，”她在一封电子邮件中写道。在另一封信函中，她打出了“禁止使用手机”。

虽然你可能无法在乘坐商用飞机时拨打或接听电话，但一些航空公司（如捷蓝航空）为乘客提供免费Wi-Fi，允许他们发送和接收短信。不过，双方都需要使用通过Wi-Fi发送短信的应用程序，而不需要通过手机连接。例如iMessage， WhatsApp，甚至是启用了富通信服务(RCS)的Android消息。