魔兽世界11月25日在线更新修正公告 全部更新内容汇总

2020年11月25日，在今天魔兽世界的官方进行了一次在线的更新修正，其中对很多职业以及物品和奖励都做出了更新改动，下面就来为大家分享一下魔兽世界11月25日的更新维护公告。
职业
- 猎人
- 综合
- 修正了猎人离开共鸣箭（格里恩技能）的范围效果会对非预期目标施加共鸣箭负面效果的问题。
- 野性之魂（法夜技能）的视觉效果现在能被敌方玩家看见。
- 综合
- 武僧
- 综合
- 使用双手武器时，运筹连环（效能导灵器）不再使神鹤引项踢的伤害低于预期。
- 踏风
- 修正了使用神鹤引项踢时骨尘酒（通灵领主技能）没有返还真气的问题。
- 综合
- 萨满祭司
- 综合
- 死亡先知的颈饰（托加斯特心能之力）现在正确地提高召唤单位的伤害。
- 元素和增强专精的暮钟图腾（格里恩技能）不再错误地在施放风暴使者(天赋)时触发。
- 元素
- 修正了收割链（温西尔技能）能够与回响震击(天赋)交互的问题。
- 恢复
- PvP战斗中法力之潮图腾不再错误地作用于敌方玩家。
- 综合
- 术士
- 综合
- 修正了如果激活的恶魔没有被召唤，冒烟的传送碎片（托加斯特心能之力）没有正确运作的问题。
- 综合
怪物和NPC
- 佐·索尔格和Purveyor Zo'kuul在问题正在被修正时暂时离开了一段时间。PvP商人现在应该回到了奥利波斯的正常位置。
- 高于50级的玩家现在正确地在与军团再临资料片的敌人战斗时保留全部战斗加成。
- 修正了晋升堡垒候选者之眠的一些候选者卫士不会帮助玩家的问题。他们已经达成了协议，你不需要进一步的训练并且再次准备好帮助你们。
- 屈者施密德现在应该更加可靠地对无引线特制炸弹作出反应。
- 工头梭罗迪尔现在对伤害免疫，并且在不会被附近的戈姆打断的情况下接受你的上交任务。
团队副本和地下城
- 晋升高塔
- 晋升之途的格里恩使用俯冲攻击时现在会保持在离地面较近的地方。
物品和奖励
- 贪婪的粘液之瓶玩具被暂时禁用。
- 一撮妖精之尘现在只能在炽蓝仙野使用，并且不能在包括塞兹仙林的迷雾等地下城中使用。
- 格里恩标枪不再能够对敌方玩家使用。
- 晋升高塔地下城中的天域军火饰品现在只为施法者专精掉落。
- 满溢灰烬之镜饰品不再提供两倍的全能加成。
- 充盈灰烬碎片饰品的引导时间缩短至1.2秒（原为6秒），并增加了引导期间的脉冲次数。此外，总治疗量提高了36%，总伤害提高了56%。
专业
- 炼金术
- 幽魂强能合剂不再为非炼金师提供2小时持续时间。
- 制皮
- 骨缚指虎现在是装备绑定。
任务
- 修改了一项设置，现在让玩家总是能够在4个暗影国度区域和噬渊看见并与队伍中的其他成员交互。
- 没有激活资料片的玩家不再能够接到任务“暗影国度:冷冽的召唤”。
- 开启小队同步时，“穿过破碎天空”的任务目标现在与所有小队成员共享。
- 在争霸艾泽拉斯阵营战役中进行暗影国度介绍任务的部落玩家将自动从奥格瑞玛的副本版本中移除。
- 任务“永恒旅者”要求的凡躯回响现在可以在暗影国度中获得。
- 在接收任务“灵媒”前达里安·莫格莱尼不再与一些小队成员处于不同的镜像。
- 修正了玩家在介绍任务线中掉入噬渊的黑暗深渊时会掉线的问题。典狱长听到你逃跑的消息会不高兴的。
- 修正了小队成员无法在晋升堡垒任务“勇气时刻”中看到萨尼科斯碎脊者的问题。
- 修正了晋升堡垒任务“需要帮助的神庙”中Galistos' Burden会在玩家完成之前一波Galistos' Burden前出现的问题。
- 修正了抛掷格里恩锤子载具技能没有在晋升堡垒任务“‘那位敌人’”中出现的问题。
- 玩家在战役任务“去吧，继续服务”中第一次遇见卡莉丝塞茵时现在能够向她上交晋升堡垒任务“运转中的心能之核”。
- 修正了没有资格在晋升堡垒中关闭涌胀裂隙的玩家会看到它们的问题。
- 修正了安蒂拉无法在任务“溜走的翼狮”中被一些玩家取回的问题。
- 修正了中立敌人会在晋升堡垒世界任务“回忆危机”中无缘无故攻击玩家的问题。
- 调整了炽蓝仙野战役，使其不再与玛卓克萨斯战役重叠。
- “仲裁官的意志”和“纷争之地”现在位于玛卓克萨斯战役的第一章。
- 放弃玛卓克萨斯任务“致命干扰”后Secutive Mavix不再消失。
- 任务“深入虎穴”中威·娜莉心能裹布潜行光环得到了加强。
- 完成“有害废料收集”需要的任务目标现在刷新更加频繁。
- 在任务“合侯爵之尊”中处于致瘫疾病效果下和在任务“穿越烈焰与火光”中在空中昏迷的玩家不再会被敌方玩家攻击。
- 瓦丝琪女男爵在进入战斗时现在也能够接受上交玛卓克萨斯任务“直指人心”。毕竟她有四只手。
- 击败折磨者德斯兰后“超越死亡的牵绊”的任务目标现在将继续。
- 修正了有时不会播放Grove of Awakening过场动画的问题。
- 修正了组队的玩家会有一个小队成员无法完成炽蓝仙野任务“营救灵种”的问题。
- 修正了任务“击倒蛮兵”中枯败兽会卡住导致无法完成任务的问题。
- 更新了织梦者的位置来接受任务“贪食心能球果”。
- 飞蛾已将她的任务职责交给了Sesselie，所以玩家现在可以向她上交任务“Replenish the Reservoir”。
- 拉文德斯任务“A Reflection of Truth”中，即使系统设置菜单中的投射材质被禁用，猩红弹幕的地面视觉效果现在仍然保持可见。
- 修正了修正了组队的玩家会有一个小队成员无法完成拉文德斯任务“A Reflection of Truth”的问题。
- 无论队伍观看或是退出过场动画，“谎言主宰者”场景战役现在会跳过第一阶段。此外，完成第三阶段需要的区域更加容易定位了。
- 完成噬渊任务“Rule3: Trust is Earned”需要的信号道标不再受附近的战斗影响。