魔兽世界11月25日在线更新修正公告 全部更新内容汇总

魔兽世界9.0中，暴风城和奥格瑞玛都大变样了，对于一些回归的老玩家而言，恐怕都找不到传送门的路了，因为一些任务是需要去诅咒之地的，下面就来为大家分享一下魔兽世界9.0奥格瑞玛和暴风城怎么去诅咒之地比较快。