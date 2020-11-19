无线耳机迎爆发式增长 明年预计出货量将超3.5亿台

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无线耳机迎爆发式增长 明年预计出货量将超3.5亿台

2020-11-19 15:44 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月19日 消息:据央视财经报道，近两年，TWS耳机（无线立体声耳机）迎来爆发式增长，电商平台上华为、小米、OPPO、苹果等相关品牌多达几十个，价格从不到百元到一千多元不等。

有电商平台相关负责人表示，整个“双十一”期间，无线蓝牙耳机全渠道的销售同比增长116%。其中，主动降噪类无线耳机卖得比较好的是AirPods Pro，双十一期间销售同比增长360%。

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有机构预测，2020年全球TWS耳机的出货量将以32%的速度大幅增长，到2021年无线耳机的出货量将超过3.5亿台。

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目前，无线蓝牙耳机做的比较好的有苹果、华为、漫步者等。以下是小编整理的无线蓝牙耳机排行，仅作为参考:

1、JEET ONE蓝牙耳机

这款耳机是目前网友公认的舒适度和音质最好的蓝牙耳机，它采用最新芯片、搭载蓝牙5.2技术，蓝牙抗干扰性是其他耳机的3倍。首创三腔体结构设计，声音更加饱满、立体浑厚。千元机同等配置，音质300元内最强。

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2、AirPods Pro

首先降噪功能确实出色，音质和做工质感方面也没的说，佩戴舒适度要比一般的入耳式耳机舒服很多，续航时长 5 小时，价格近两千。

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3、捷波朗（Jabra） Elite Sport 真无线运动蓝牙耳机

除了听音乐等基本功能外，这款耳机还可以追踪你的锻炼状况，并告诉你已经消耗了多少卡路里，续航时长4. 5 小时。

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4、华为FreeBuds3真无线蓝牙耳机

颜值较高的一款蓝牙耳机，搭载麒麟A1芯片，采用半开放式主动降噪，佩戴舒适，续航长达20小时。

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5、漫步者TWS2蓝牙耳机

机身小巧，简约大气，防水等级为IPX4 级，日常够用。采用蓝牙5. 0 真无线芯片，稳定的高音质和低延时，倾斜入耳方式更加舒适，性价比相对不错，适合入门。

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