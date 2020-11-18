孙正义出售软银800亿美元资产 以应对”灾难“的发生

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孙正义出售软银800亿美元资产 以应对”灾难“的发生

2020-11-18 17:36 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月18日 消息:据《纽约时报》报道，软银CEO孙正义在周二DealBook会议上表示，软银近期出售了约800亿美元的资产。

孙正义称，在未来两三个月内，任何灾难都可能发生，软银只是在最坏的情况下为公司提供流动性，防止全球紧急情况的发生。

软银 孙正义

孙正义并未提到未来可能会发生的”灾难“的具体情况。但他提到了2008年美国雷曼兄弟的倒闭，强调一场事件可能会引发更大范围的崩溃。

孙正义表示，他最初的目标是今年出售约400亿美元资产，结果却翻了一倍。软银此前以400亿美元的价格将半导体公司ARM出售给英伟达。此外，还出售了T-Mobile约200亿美元股份。

孙正义表示，疫情背景下，什么都有可能发生。如果股市下跌，软银可以用这笔钱购买被低估的资产，用以支持其在软银愿景基金中的投资，或回购更多的股票。

今年来，软银回购股票动作不断，仅10月份，软银集团就回购了公司近2000万股股票价值近1400亿日元。

统计数据显示，今年3-10，软银集团累计回购近1.2万亿日元股票。而此前孙正义在接受《金融时报》报道时曾表示有考虑过软银私有化。如果后期继续回购更多更多股票，软银的私有化将会变得更加容易。

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