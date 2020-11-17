站长惊心动魄的一天！大量网站索引量暴跌

对于做网站的朋友来说，今天应该是极为惊心动魄的一天。

进入11月份以来，开始有不少站长遇到了站点收录变慢、收录量变少的问题。

更雪上加霜的是，大量站长今天向站长之家反馈，他们站点索引量基本上被对半砍。

根据百度站长平台提供的索引情况截图来看，11月16日这天大量网站索引量出现断崖式下跌的情况，可以说相当惨烈，如下如:

站点索引量从200多万暴跌到低于100万

站点索引量从160多万暴跌到低于80万

事实上，站长之家也发现了这个问题，网站索引量在一天内从400多万暴跌到100多万，如下图:

根据我们目前获取到的信息，大量站点都统一出现不同程度的下跌，基本上暴跌幅度超过了50%，下跌幅度比较相近，但对流量影响不大。

从这个方面来看，站长之家认为更大的可能是百度单方面索引显示出现问题。

当然不少站长也向我们反馈了不同的观点，包括:

可能是百度服务器出现异常问题。

预测是百度小程序有大动作的前兆，主要为小程序让路。

百度进行算法大调整。近期，百度明确表示将在年末严加打击快排站点、聚合页、垃圾内容。

另据站长之家了解，从11月份开始，就有站长反馈网站收录效果相较之前变差了很多。

我们也对此进行了印证，通过对部分新闻源站点进行多日数据统计，的确有部分新闻源站点出现这个情况。具体表现为，11月份之前发的新闻资讯都是当天收录的，而现在发布的内容可能隔好几天才会收录，当日收录量也大幅度减少。

目前我们已经向百度站长平台人员反馈这一问题，但官方尚未给出具体回复，对于这一情况大家不必过于担心，耐心等待百度恢复即可。

明后天如果流量数据没有明显出现下跌的话，此次索引数据大跌就无须担心了。

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