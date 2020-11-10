特斯拉回应改款车卖香港不供应内地市场：误解

站长之家（ChinaZ.com）11月10日 消息:今日，针对“改款车卖香港不供应内地市场”的传闻，特斯拉对外事务副总裁陶琳回应称，是误解，香港市场目前销售的右舵车辆是进口自美国，上海工厂现在没有量产右舵车。

此前，有网友称，香港有了中期改款的国产Model3。

据悉，中期改款的Model3在多方面进行了改进，增加了电动门、增加续航、改善后尾门漏水、头灯改进、后排充电口改为2个type C等。

针对“Model3更新和美国不同步”的问题，陶琳也曾回应称，国内和国外不同步，在汽车生产行业是常态，特别是新工厂和新产品，传统车厂一般需要较长时间甚至一年以上才能实现同步生产。上海工厂的体量越来越大，同时要让中国消费者享受到最具性价比的产品，不可能照搬美国供应链。随着本地研发以及供应链的提升，也有可能将来的一些更新首先在中国市场推出，再扩散到其他国家和地区。

以下为陶琳回应全文:

非常理解大家对特斯拉的关注。关于我们把改款车辆卖到香港而不供应国内市场等等猜测实在是。香港市场目前销售的右舵车辆是进口自美国，上海工厂现在没有量产右舵车。测试车辆和量产车也是完全不同的概念。真诚希望各位自媒体的朋友们有任何猜测可以跟我们核实后再发出，Tesla虽然没有庞大公关团队（我们的专职PR人员目前只有两名），但是很愿意尽力跟大家交流，咱们一起为行业多做贡献。我们还是坚信产品说话，时间会证明一切。做点事儿不容易，感谢大家的理解和支持。

多说一句哈，上海工厂卖到欧洲的车，因为有运费汇率等原因，终端售价比在国内要高哦。 也就是说，同样的产品消费者在国内能够享受到更便宜的价格。 我们真的很努力在为国内消费者提供优质而又性价比高的产品。上海工厂今年初才开始正式交车，加上疫情， 大家稍安勿躁，给我们一点时间，多谢理解