中国电信举办2020天翼智能生态博览会 暨第十二届天翼智能生态产业高峰论坛

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中国电信举办2020天翼智能生态博览会 暨第十二届天翼智能生态产业高峰论坛

2020-11-08 20:20 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月8日 消息:11月7日，由中国电信携手高通（Qualcomm）公司举办的2020天翼智能生态博览会暨第十二届天翼智能生态产业高峰论坛在广州拉开帷幕。本届博览会以“智享•云上”为主题，全方位展现中国电信在5G建设、云网融合、网信安全和业务创新等方面的最新成果以及赋能智慧经济发展、服务社会民生的实力。

作为通信领域最具影响力的盛会之一，天翼智能生态博览会一直都行走在信息通信产业最前端。经过多年的积淀和发展，如今的天翼智能博览会已经成为行业发展新趋势的风向标。尤其是今年，在5G新基建蓬勃发展，数字化转型加速的新形势之下，天翼智能生态博览会的成功召开，进一步推进5G云网融合新基础，筑牢网信安全底座，凝聚生态伙伴力量，深化中国电信“云、网、安、端”布局，赋能产业转型升级，推进数字经济繁荣。

四大重点发布，助力数字经济

历经十二载演进，本届博览会重磅升级，与往届以展览展示为主不同，本届博览会着重论坛研讨，通过1场高峰论坛、5场重点论坛、十余场专业论坛的探讨，为数字经济发展插上智慧的翅膀。

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数字经济时代，产业数字化转型呼唤新动能。中国电信致力于“云改数转”，积极服务产业数字化转型。在第十二届天翼智能生态产业高峰论坛上，中国电信携手产业各界共享“云改数转”战略的阶段性成果，进一步深化“云、网、安、端”布局，赋能产业转型升级，推进数字经济繁荣。

成果一:5G SA正式规模商用，发布5G SA定制网，5G建设进程进一步提速。当前，世界上许多国家都将5G视为科技竞争的“制高点”，数字经济时代5G将发挥更重要的引擎作用。在大会高峰论坛，中国电信集团领导、广东省政府领导、产业合作伙伴共同重磅宣布覆盖全国300+城市的5G SA正式规模商用，用户开通SA，不换卡、不换号，自11月7日即可在电信营业厅受理，速度更快，范围更广。同时，中国电信全新发布的5G SA定制网，通过将连接、计算和AI智能等数字化能力融合定制，实现全流程、全要素定制的高端客户体验，5G SA定制网可提供“致远、比邻、如翼”三种模式供用户自有按需选择。5G SA定制网已经在深圳公安、美的集团、青岛国电等实际应用。

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据了解，5G商用以来，中国电信始终坚持以SA为目标的5G发展策略，并率先向SA共享平滑演进，实现对eMBB、URLLC、mMTC三大应用场景的支持，为新经济的发展提供坚实的基础网络保障。牵头制定的《5G SA部署指南》，为全球5G SA产业发展和规模部署提供了重要指引，并率先部署实现规模商用。坚持应用驱动，聚焦客户细分领域，打造5G定制网。截至目前，累计开通超过32万个5G站点，覆盖300多个城市，建成全球最大的共建共享5G网络。

成果二:率先发布云网融合战略和云网融合白皮书，深化云改数转夯实新型信息基础设施的底座。云网融合是信息资源深度整合、互联网与实体经济深度融合的基础。从技术发展的维度看，云需要更加便捷和安全的网络连接，网络的控制管理也需要逐步云化，应用和数据安全更加需要云网一体提供端到端保障。作为全球率先提出云网融合发展理念的电信运营商，中国电信此次发布的云网融合战略坚持“网是基础、云为核心、网随云动、云网一体”十六字方针，深入推进云改数转，加快5G、物联网等通信网络基础设施和数据中心等算力基础设施的建设，加强人工智能等新技术基础设施的建设，通过云和网的协同共同实现基础能力的提供，支撑数据存储计算交换处理更加高效便捷，加速数字技术融合应用深度扩散，提升经济社会创新速度。

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中国电信云网融合新战略进一步明确云网融合是未来演进的重点技术，确立了云网融合的技术基础架构和“协同、融合、一体”三个阶段发展路径和目标。现场发布的云网融合白皮书介绍了云网融合的内涵、意义、需求、特征、愿景、原则以及六大技术创新方向。未来，中国电信也将携手产业链合作伙伴共建云网融合生态，共创数字社会的美好未来。

成果三:中国电信发布云终端计划，推出千元5G云手机，打造云终端新生态。云终端是基于端云一体虚拟化技术，通过云网、安全、AI等数字化能力，弹性适配用户个性化需求，释放终端本身硬件资源，随需加载海量云上应用的终端形态。中国电信在高峰论坛发布“云终端CTaaS计划”，表示将积极拓展云终端能力边界，深化核心端云能力自主掌控，参与云终端标准定制，开放核心云能力，打通研发、商品化全链条，构建繁荣新分享生态。中国电信基于对消费趋势变化的把握，将重点规划云手机、云Pad、云摄像头、云路由器、云XR、云电视、云电脑等七类云终端。在本次高峰论坛上，中国电信还宣布，第一款千元级云手机“天翼1号”正式发售。

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成果四:发布科技创新行动计划，加快布局量子通信，下好网络安全先手棋。没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障。为接应国家十四五规划目标与中长期远景目标，推动企业转型发展，中国电信明确自身创新使命，制定科技创新工作总体目标，提出把中国电信打造为关键核心技术自主掌控的科技型企业，进入国家科技创新企业第一阵营。中国电信转型发展与技术演进趋势，明确将围绕云网融合、5G与边缘云、数字化能力基座、网信安全、量子科技等关键核心技术开展攻关，普及网络基础设施、增强自主创新能力、发展信息经济、加强信息基础设施网络安全防护能力，实现自主掌控能力突破。

据了解，中国电信在前沿科技方面加强探索新技术、新应用，在量子科技领域，中国电信与科大国盾量子公司联合成立中电信量子科技有限公司，在通信行业中最先启动量子通信安全产品创新。中国电信在本次高峰论坛正式启动“量子铸盾行动”，将率先为10个城市公共安全提供量子安全云，为100个城市提供量子安全组网方案，为10000个政企客户提供量子安全加密解决方案，为1000万移动终端用户提供量子安全通话服务。中国电信下一步将联合生态合作伙伴为政务、金融、能源等高等级安全需求提供服务保障，坚持构筑“量子+”产业生态，推动量子安全在大数据、云计算、物联网、人工智能等场景落地和规模推广。

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同时，博览会期间还召开了“云终端暨5G应用合作论坛”、“产业数字化生态合作论坛”、“ 量子暨安全合作论坛”、“ 云网融合数字化能力开放合作论坛”、“天翼云论坛”等十余个推动产业链合作的行业会议，围绕终端技术演进、渠道“云转型”、5G、量子安全、生态合作、产业数字化转型等核心内容，邀邀请科技精英和专家学者开展丰富多样的专业性论坛，共同研讨5G时代的新趋势、新发展，向产业界传递数字经济下，中国电信的新价值主张。

除了专业深度的论坛讨论，此次博览会还设置了生态合作伙伴、5G+MEC商业综合体、智慧家庭、产业数字化、互联网金融、中国电信展台六大展区，现场展示了代表未来发展趋势的最新的产品和黑科技，让参展人近距离感受中国电信和合作伙伴的创新成果，体验未来云上生活。

“云改数转”动起来，共筑数字云未来

当前数字化转型成为推动经济社会发展的新引擎。在新一轮数字化浪潮中，千行百业面临革新，企业上云成为高质量发展的助推器，数字化转型将为经济社会发展注入新的活力。

始于2009年的天翼智能生态博览会历经十二载，在这一过程中博览会积极践行中国电信的转型战略，展览及论坛的内涵从手机终端逐渐覆盖至5G、量子通信、信息安全、物联网、智慧家庭、DICT、云和大数据以及互联网金融等诸多领域，彰显了中国电信赋能数字经济发展的强大实力。

“十二载芳华正茂”，随着数字经济的不断发展，博览会将为打造云上生态，用数字化赋智千行百业提供新思路。在未来，作为数字中国建设主力军，中国电信将继续扎实推进以云网融合为基础的“云改数转”发展战略，服务各行业各领域数字化转型，培育壮大经济新动能，与产业链合作伙伴并肩前行，共筑云上繁荣，共享机遇无限的云网新时代，共创数字经济的美好未来。

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