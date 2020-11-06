织梦DedeCMS：V6非官方版本 不会向开发者收取开发认证费

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织梦DedeCMS：V6非官方版本 不会向开发者收取开发认证费

2020-11-06 11:35 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月6日 消息:昨日，织梦内容管理系统DedeCMS发布声明称，近日网上出现的V6版本并非官方版本。织梦团队已警告不法公司立即停止侵权行为。

DedeCMS官方团队表示，根据织梦于2019年制订的New DedeCMS路线图，“New”版本将采用全新的版本号命名方式，所以根本不可能出现所谓的“V6版本”，DedeCMS之前不会之后也绝对不会对DedeCMS生态内的开发者收取任何开发认证费用;

据悉，dede是织梦内容管理系统dedecms的简称，是一个PHP开源网站管理系统，也是使用用户最多的PHP类CMS系统。

禁止 停止 禁令

以下为织梦DedeCMS官方声明:

DedeCMS自问世以来，官方版本号从最初到目前的DedeCMS5.7版，经历了十多年的艰难坎坷的发展之路。众所周知，作为一款国内自主研发坚持开源的内容管理系统，我们和广大用户们一起见证了中国互联网世界不平凡的辉煌的发展之路。上海卓卓网络科技有限公司也是国内为数不多真正秉承开源精神，不承接外包业务，专心为用户提供开源产品的公司。

走到今天，织梦由始至终秉持初心，不畏艰辛，在中国互联网建站领域写下了不可磨灭的浓重一笔，营造了一个非常亲和的、充满生机的DedeCMS生态环境。在这个生态里，朋友们或基于DedeCMS，在机关企事业单位、上市公司、中小企业、互联网创业团队、个人站长等各个领域进行广泛应用，编织出中国互联网千姿百态、数量庞大的内容网站;或积极参与到DedeCMS软件周边的服务领域，如模板、云、SAAS、DedeCMS基础培训、大学课程等等。为此，织梦感到骄傲也感到自豪，打造属于中国人自己的开源软件是一份情怀，更是一份责任，我们会一如既往坚守下去!

2020年，注定了是不平凡的一年，新冠疫情让世界充满不确定性。然而，我们发现织梦的用户量稳中有升，Alexa排名达到历史新高。这是广大用户对DedeCMS强有力的支持及认可!

面对这份成绩与荣誉，我们感恩所有人!但是也不可避免地再次遭人觊觎。2020年11月2日深夜，我们接到用户举报，责问“网络上出现V6版本并收费，这是准备要割韭菜吗?”我们马上意识到这是一次性质非常严重，涉嫌违法的恶劣行为。在一些热心用户的帮助下，我们立即取证，并于2020年11月4日提请公安机关以及相关部门介入以求进一步取证以维护上海卓卓网络科技有限公司的合法权益。同时，也恳请误认为“V6”为官方版本并已缴费的朋友们，尽快与我们取得联系，织梦官方将通过赠送商业授权的方式弥补大家的损失。在这个特殊的阶段，我们暂时关闭官网和论坛，并特此严正声明:

1、根据织梦于2019年制订的New DedeCMS路线图，“New”版本将采用全新的版本号命名方式，所以根本不可能出现所谓的“V6版本”;

2、开源产品要对“开发者认证”收费?DedeCMS之前不会之后也绝对不会对DedeCMS生态内的开发者收取任何开发认证费用;

3、New DedeCMS将给当前基于DedeCMS的三百多万活跃网站、数十万DedeCMS开发者带来真正的惊喜!在此诚邀织梦商业授权用户及代码贡献者优先加入织梦新版的内测计划;

4、筹备启动“DedeCMS建站联盟”;

5、织梦团队郑重告知不法公司立即停止侵权行为，同时告知各门户类、信息类、资讯类、下载类等网站，应立即停止传播冒用DedeCMS官方名义的“V6版”，否则卓卓网络将依法追究其连带法律责任;

6、开源是互联网科技进步的驱动力，我们始终坚信:开源强，则科技强!科技强，则国强!

请朋友们相信，织梦依然是原来的织梦，我们珍惜缘分，珍惜今天这份来之不易的成绩;同时我们也正告冒用官方名义者:切莫眷恋穷城，徘徊歧路。我们期待着中国互联网更加健康地发展!为此共勉!

上海卓卓网络科技有限公司

DedeCMS官方团队

2020年11月5日

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