证监会回应蚂蚁集团暂缓上市：支持上海证券交易所的决定

站长之家(ChinaZ.com) 11月5日 消息:昨日，在回答“对暂缓蚂蚁集团上市持何态度”一问时，证监会方面回应称，蚂蚁集团暂缓科创板上市是上交所依法依规做出的决定。金融监管部门的监管约谈和近期金融科技监管环境的变化，可能对蚂蚁集团业务结构和盈利模式产生重大影响，属于上市前发生的重大事项。

证监会表示，本着保护投资者合法权益，充分透明准确披露信息，切实维护市场公平公正的原则，上交所依据科创板注册管理办法相关规定作出了暂缓蚂蚁集团上市的决定。中国证监会支持上海证券交易所依法依规做出的决定，同时，与香港证监会和一些境外主要市场的证券监管机构保持沟通协作，共同稳妥做好后续工作。

证监会还称，避免蚂蚁集团在监管政策环境发生重大变化的情况下仓促上市，是对投资者和市场负责任的做法，体现了敬畏市场、敬畏法治的精神。相信这一决定将有利于资本市场长远发展，有利于增强境内外投资者的信任和信心。

11月3日晚间，上交所向蚂蚁集团发布公告称，决定暂停蚂蚁集团上市。

随后，蚂蚁集团发布致投资者信称，已接到上海证券交易所通知，暂缓在上海证券交易所A股上市计划。受此影响，蚂蚁决定于香港联交所H股同步上市的计划也将暂缓。蚂蚁集团将按照两地交易所的相关规则，妥善处理好后续工作。

对此，有接近蚂蚁集团人士透露，蚂蚁集团被暂停上市后，保守估计重新上市的时间要被推迟半年左右。