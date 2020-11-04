阿里云网盘上架苹果App Store 更名阿里云盘

站长之家(ChinaZ.com) 11月4日 消息:据最新消息，此前上架不久又从苹果 App Store 下架的阿里云网盘已经重新上架了，并且更名为“阿里云盘”。感兴趣的用户可以点此下载。

值得注意的是，虽然阿里云网盘已经重新上架App Store ，但目前其依然采用的是邀请方式注册登录。

阿里云网盘是阿里云团队于今年8月下旬推出的网盘产品，其拥有1T存储空间，并支持5G极速下载。同时，阿里云网盘还有企业级的数据安全防护，智能相册、AI 分类、轻松找图等功能。