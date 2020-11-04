阿里云网盘上架苹果App Store 更名阿里云盘

站长之家(ChinaZ.com) 11月4日 消息:据最新消息，此前上架不久又从苹果 App Store 下架的阿里云网盘已经重新上架了，并且更名为“阿里云盘”。感兴趣的用户可以点此下载。
值得注意的是，虽然阿里云网盘已经重新上架App Store ，但目前其依然采用的是邀请方式注册登录。
阿里云网盘是阿里云团队于今年8月下旬推出的网盘产品，其拥有1T存储空间，并支持5G极速下载。同时，阿里云网盘还有企业级的数据安全防护，智能相册、AI 分类、轻松找图等功能。
站长之家(ChinaZ.com) 11月4日 消息:据最新消息，此前上架不久又从苹果 App Store 下架的阿里云网盘已经重新上架了，并且更名为“阿里云盘”。感兴趣的用户可以点此下载。
值得注意的是，虽然阿里云网盘已经重新上架App Store ，但目前其依然采用的是邀请方式注册登录。
阿里云网盘是阿里云团队于今年8月下旬推出的网盘产品，其拥有1T存储空间，并支持5G极速下载。同时，阿里云网盘还有企业级的数据安全防护，智能相册、AI 分类、轻松找图等功能。
阿里云网盘Teambition一些受很多用户的关注，不少的朋友都在等待阿里云网盘的上线，但是这么长时间过去了，很多人都不清楚到底阿里云网盘什么时候上线，下面就来为大家详细的介绍一下阿里云网盘的上线最新消息。
近日，阿里云盘官网（aliyundrive.com）正式上线“个人云种子用户”报名入口。阿里云盘官方表示，组建了一支由智能算法、智能存储、新型网络、AloT、网络安全等领域科学家、工程师混编的创新产品团队。即日起，对外诚邀个人云种子用户参与共创，一起探索为个人用户提供“更快”、“更安全”、“更流畅”、“更智能”的云服务。
近段时间，阿里巴巴旗下网盘产品阿里云盘官网正式上线。据悉，这款产品是由阿里云团队开发并推出的，目的是面向普通用户提供云端存储备份服务，目前“个人云种子用户”报名入口已经开放，用户只需注册通过系统筛选，即可参与到网盘公测中。
国内个人网盘行业曾因政策出现大面积关停现象，随着整个行业发展回归理性，5G和高性能移动终端的普及程度提高，用户对于云端存储的需求在不断提升。另一方面， 2020 年阿里巴巴、迅雷等具备强资质背景的企业入局，也让过去几年不被资本市场看好的个人云存储再次成为新的风口。 头部企业或上市，互联网巨头强势入局 根据艾媒咨询数据， 2020 年中国个人云存储用户规模预计超过 4 亿人。作为个人网盘市场占有率超80%的头部产品，日
在刚刚过去的2020年云栖大会上，阿里云智能总裁张建锋宣布，阿里云正式从“飞天云平台”走向“数字原生操作系统”，进入2.0时代。
13日，记者从阿里云获悉，为宜家打造智能客户身份管理系统已经上线。这意味着宜家数字化转型完成关键一步，线下线上数据资源将可以同步运营。2019年8月底，宜家中国宣布全新的“未来+”战略，首次决定采用数字化和全渠道发展。在转型过程中，宜家面临的一大问题是原有的线下客户身份管理系统不支持社交平台登陆，使得线上线下两个系统的摩擦问题凸显，也同时带来数据割裂问题。阿里云方面介绍，?
自2019年首次开启盛宴之后，双十一狂欢节至今已走过十一个年头，它不仅成为坊间喜闻乐见的购物良机，更是成为众多商家品牌于年终前的奋力一搏!“作为全球领先的知名云品牌，此次阿里云双十一拼团活动尤为精彩，超实惠，超便宜，可以说是绝无仅有的一次超福利!”阿里云优惠网（www.aliyun.net.cn）负责人表示。据悉，本次阿里云双十一拼团活动仅有13天，也就是从11月1日起，一直持续到11月13日，虽说本年度的阿里云双十一活动定于11
昨日，阿里巴巴副总裁、阿里云基础设施负责人周明表示，包括张北、乌兰察布、河源、南通、杭州在内的五大超级数据中心今年将合力支撑双11。
众所周知，作为网络世界的身份证，SSL证书保障着互联网安全中最基础的一环，它通过HTTPS加密和SSL认证机制为网站提供数据传输加密、数据完整性保护、服务器身份认证三大功能。因此，全面推广和应用SSL证书会给站点的安全性带来质的提升，彻底杜绝中间人攻击、网络劫持等行为。但SSL证书在提供高可用保障的同时，其面临的安全性问题也日趋凸显。企业在安装SSL证书之后，最担心的事情莫过于CA机构出现运营或安全事故，这会给企业带来
10月20日消息，近日，根据昆明市公共资源交易平台显示，阿里云和软通动力组成的联合体中标了云南安宁工业园区智慧园区一期工程项目，项目金额1.08亿。据了解，本次招标内容为智慧园区建设及运维支持，包括工业大数据中心、规划建设中心、科技创新中心等等。联合体中标方将与安宁市共同推动云计算、物联网、区块链、5G等新一代信息技术与智慧园区的融合升级。 安宁工业园区是云南省打造的产值超千亿元重点省级工业园区?
双11付尾款后5分钟送达、6时33分进口清关突破1000万单、18小时内337个城市收到包裹、助力海外11国包裹处理能力提高10倍……今年双11刚开局，菜鸟就打破多个物流时效记录，有什么&
适逢双11，商家们可谓使劲浑身解数，策划各种促销活动，阿里云也上线了他们的双11特惠促销活动。阿里云双11活动和去年双11活动相比，今年阿里云促销的云服务器配置更高、折扣更低。
日前，阿里云智能总裁张建锋在2020金融街论坛年会上表示，任何一个行业，一个机构，仅仅是购买先进技术还不能实现数字化转型，需要对整个系统进行多维度、全周期、全链路的通盘考虑和业务融合。张建锋称，数据创新体系包括上层创新变革和底层技术支撑。其中：上层变革创新部分，包括组织的升级、业务效率提升、数据产品创新等。数字技术通过与金融、零售等各产业融合，实现从“互联网+”到数据智能的升
10 月 23 日，数据湖高峰论坛在京召开，阿里云宣布推出业内首个云原生企业级数据湖解决方案，提供EB级数据存储、分析能力，可一站式实现湖存储、湖加速、湖管理、湖计算，帮助企业对数据深入挖掘与分析，洞察其中蕴含的价值，更适合于人工智能、物联网、自动驾驶等拥有海量数据场景的新兴行业。 阿里云智能存储产品资深总监陈起鲲表示，云原生企业级数据湖解决方案将首次被大规模应用于今年双十一，支撑阿里巴巴经济体及百万客户?
国内的 5G基站已经建设69万座了，超过全年预定目标，5G用户也过亿了，不少人都体验到了1Gbps以上的网速。然而，这么高的网速对百度网盘没什么用。中国移动今天发布2020年智能硬件质量报告（第
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根据中国信息通信研究院9月14日发布的《国际域名政策动态》显示，ICANN日前已发布了最新的注册局数据目录服务（RDDS）路线图，同时对欧盟委员会（European Commission）针对《数字服务法案（Digital Service Act，DSA）》的公开咨询做出了回应。另外，ICANN董事会近日召开会议，计划将“.co”顶级域名转让给哥伦比亚信息通信技术部。在域名市场动态方面，截至2020年9月14日，全球五大传统gTLD及其域名注册量依次为“.COM“（14951.
现在很多网站都是要手机号登陆，网盘也是如此，万一遇到手机号不能用或者换了怎么办？有的用户就因为这样的事导致自己的网盘被别人登陆、清空数据，起诉的法院申请恢复也被拒绝了。据北京海淀
日前，百度网盘PC版迎来了最新的7.0.6版本，在这个版本中，百度网盘带来了一个很实用的新功能，新增了文档的大图视图模式。文档大图视图模式可以方便用户快速找到文档，尤其是文档很多的时候，
因为更换手机号等原因，李先生网盘资料被他人清空，为此，他诉至法院，要求运营商恢复其网盘账号内原数据并赔偿损失 500 元。据悉，李先生于 2011 年申请了某网盘账号，并绑定了 138 手机号码，该号码于 2016 年注销。多年来其一直使用账号、密码登陆网盘。
11月4日，在今天支付宝的蚂蚁庄园更新了全新的问题，下午不少的小伙伴收到关于“下列哪个儿童年龄符合我国古代总角所指的年龄段?”总角这个词恐怕..
日前，陕西西安有网友发现小区内一名快递员正暴力摔快递，并拍下视频发布到网上，引发热议。对此，圆通方面回应称:因双11期间派件激增，业务员情绪..
11月4日消息，据国外媒体报道，英特尔继续通过收购优质的初创公司，深耕机器学习和人工智能领域。该公司近日收购了一家以色列公司 Cnvrg.io——建..
今年 11 月 1 日，月影灯饰再创灯饰行业销售佳绩，实现“ 11 月 1 日全天行业第一”的成绩，爆卖 605868 件产品。 值得一提的是，月影灯饰落地灯在..
炉石传说从11月4日开始就要陆续的公布最新的疯狂的暗月马戏团的新卡，其中公布新卡的日程表已经放出，很多玩家还不清楚具体的日期是多少，下面就来..
近日，“假靳东”事件引热议，突显出中老年人的情感缺失，和由此引发的安全风险。其实，从之前的夕阳红婚恋诈骗到如今的假明星，情感诈骗一直威胁..
近日,由中国高科技行业门户OFweek维科网主办、OFweek物联网承办的“维科杯·OFweek 2020中国物联网行业年度评选颁奖典礼”在深圳会展中心(福田)成..
如果你还以为京东11. 11 只是打工人的剁手狂欢，那你就大错特错了！京东电脑数码专卖店在11. 11 期间，联合 100 所高校开启“满天星计划”青春版，..
双十一来临，品牌厂商纷纷献上活动促销、优惠福利，准备在这场规模空前的品牌大战中占得先机。而除此之外，品牌厂商愈发重视到选择优质平台的重要..
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京东11.11全球热爱季正在紧张激烈的进行中，各大手机品牌不断推出各种劲爆福利。作为今年最后一个大型购物节，不少消费者也纷纷在朋友圈互相分享种..
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恭喜冰尊空气净化器荣获国际绿色和平组织(Greenpeace)评选的空气净化器排名第一名！ 本次刊载在《纽约时报》的空气净化器排名具体如下。空气净化器..
苹果iPhone12手机今年有三款机型支持双卡双待，因此有很多双卡的用户购买了这款手机，那么在iPhone12上要怎么换电话卡，两张电话卡怎么放呢，以下..
11月3日，联想公布了新一季财报。财报数据显示，第二财季，联想营业额达1005亿元，同比增长7.4%;净利润达21.5亿元，同比增长53.4%。..
继“1020超市狂欢节”之后，达达集团旗下的本地即时零售平台京东到家近日正式启动“11.11好物节”， 并将持续至11月12日，用户一键下单即可体验 “..
今天，小米创办人、小米集团董事长兼CEO雷军确认，小米10 Pro已经结单，小米10至尊版还有现货，但是货不多了，小米今年高端手机销售都超出预期，感..
11月4日消息，据国外媒体报道，美国太空探索技术公司SpaceX正在为第8艘星际飞船原型SN8的首次高空飞行测试做准备。不过，这种测试很容易失败。所以..
冰尊空气净化器荣获世界环保组织评选的空气净化器十大排名榜首！空气中的氧气对于所有需氧生物来说是必须的。所有动物都需要呼吸氧气，绿色植物的..
最近闪耀暖暖的所谓“韩服”事件已经愈演愈烈，对此闪耀暖暖官方在11月4日的下午进行了回应，表示叠纸游戏的立场与祖国始终一致，我们拒绝一切有损..