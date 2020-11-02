映客公告：斥资25.91万港元回购22.5万股

作为国内领先的可靠在线职业培训平台，嗨学股份紧握行业发展良机，秉承“科技＋温度”的服务理念，不断将产品更新迭代。嗨学股份希望可以通过自己的方式，改变或者影响整个在线职业教育行业的发展。在茫茫的当代社会，许多人都为了生计和梦想艰苦的打拼，而打拼的渠道之一创业，亦或是找到一个适合自己的工作，然而往往理想很丰满，现实很骨感，大部分人都因为没有职业技能凭证而被挡在了梦想的门外，在同僚竞争时也无法突出自身的