映客公告：斥资25.91万港元回购22.5万股

映客发布公告宣布，公司于2020年11月2日斥资25.91万港元回购22.5万股，回购价格每股为1.15港元-1.16港元。
映客发布公告宣布，公司于2020年11月2日斥资25.91万港元回购22.5万股，回购价格每股为1.15港元-1.16港元。
夜深了，中年人的社交欲和寂寞在互联网倾泻而出。刘明智斜躺在床上打开“对缘”App，进入一个可三人同时在线对话的直播间。在线主持人欢迎刘明智进入直播间，让他介绍自己。
DoNews 10月29日消息（记者 程梦玲）在2020中国直播电商与短视频发展年会上，映客联合创始人兼COO侯广凌详细介绍了映客集团目前的战略方向、产品思路。侯广凌表示，自2019年集团确立了“产品矩阵”的发展战略后，便一直立足于深耕互动娱乐行业，以音视频为载体去打造多元的社交产品矩阵。除核心业务映客APP外，旗下已有积目、对缘、不就等20多款创新产品，以求覆盖到更多更全面的市场与人群。“我们基本每1-2个月都会出1款新产品，
映客在10月28日公告，公司于2020年10月28日斥资50.49万港元回购42.6万股，回购价格为每股1.17-1.19港元。
10月10日下午召开的“2020北京民营企业百强”发布会上，北京市工商联发布了北京民营企业“1+4”百强榜单和专项调研报告。作为国内知名的互动娱乐及社交平台，映客凭借卓越的创新能力、优质的产品服务和行业影响力等整体综合实力斩获三大榜单：“北京民营企业科技创新百强榜”、“北京民营企业文化产业百强榜”、“北京民营企业社会责任百强榜”，分别位列第33位、第6位、第14位。据悉，北京民营企业百强调研与发布工作每年开展一次
10月29日消息，近日，映客联合创始人兼COO侯广凌在出席活动时详细介绍了映客集团目前的战略方向、产品思路及一系列的创新动作。侯广凌表示，自2019年集团确立了“产品矩阵”的发展战略后，便一直立足于深耕互动娱乐行业，以音视频为载体去打造多元的社交产品矩阵。除核心业务映客APP外，旗下已有积目、对缘、不就等20多款创新产品，以求覆盖到更多更全面的市场与人群。“我们基本每1-2个月都会出1款新产品，速度是比较
在消费电子界，立讯精密的地位如同白酒界的茅台，充满了传奇与财富的味道——富士康“打工妹”逆袭;凭借着为苹果代工AirPods，三年内营收增长174%，市值最高冲破4000亿人民币，超越富士康母公司鸿海集团;亲获苹果CEO库克称赞......
作为国内领先的可靠在线职业培训平台，嗨学股份紧握行业发展良机，秉承“科技＋温度”的服务理念，不断将产品更新迭代。嗨学股份希望可以通过自己的方式，改变或者影响整个在线职业教育行业的发展。在茫茫的当代社会，许多人都为了生计和梦想艰苦的打拼，而打拼的渠道之一创业，亦或是找到一个适合自己的工作，然而往往理想很丰满，现实很骨感，大部分人都因为没有职业技能凭证而被挡在了梦想的门外，在同僚竞争时也无法突出自身的
10月22日消息，今日早间，阿里在港交所发布公告称，阿里巴巴目前持有蚂蚁集团普通股及蚂蚁集团子公司Ant International Co.,Limited的C类股份，假设下述赎回及认购安排已经完成，该等股份合计代表蚂蚁集团33%股权。A股发行和H股发行初始分別由1,670,706,000股A股股份及1,670,706,000股H股股份组成。根据一项赎回及认购安排，Ant International将赎回Ant International的全部B类和C类股份，蚂蚁集团将向Ant Internation
今日，格力电器发布公告称拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额为 30 亿- 60 亿元，回购价格不超过 70 元/股。
【李嘉诚出售“一生中最伟大的投资”】 1986 年 12 月，李嘉诚通过当时的和记黄埔以 32 亿港元收购了赫斯基能源52%的股权，当时国际油价只有每桶 11 美元左右，李嘉诚曾称这是其“一生中最伟大的投资之一”。目前李嘉诚个人和他的家族企业总计持有赫斯基能源超过70%的股份。
优秀人才是企业持续发展的财富。金固股份认为企业发展离不开人才，也给人才准备了相应的激励分配，尽力给青年人才提供施展才能的平台。金固股份旗下汽车超人启动高达了20%的期权激励计划。金固股份旗下汽车超人启动高达20%期权激励计划不久前，金固股份（002488.SZ）发布上市公司公告，称公司董事会会议审议通过了《关于子公司特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司实施员工股权激励方案的议案》，拟通过智车慧达公司作为股权激励实?
有消息传出，印度杂货电商BigBasket计划将其大部分股权售予印度塔塔集团，而持有其约26%股份的阿里巴巴则预计在此项交易中出售所持的全部股份。
今年，位列 2020 年“中国 500 强”第 31 位的厦门建发股份有限公司（股票代码：600153），联合国内领先的电子签名与电子合同云平台法大大，推出电子签约平台“E建签”，运用数字签名、区块链、加解密算法等具有“新基建”典型特征的新一代信息技术，为供应链上下游客户提供合法高效、便捷安全的在线签约服务，目前平台已累积注册客户近 2000 家，完成各类单据电子签约近 23000 份。建发股份以此实现了供应链业务的互联互通，打造?
10月23日消息，美团点评对外发布公告称，公司股份于联交所进行买卖的中文股份简称将由“美团点评 -W”更改为“美团-W”，自2020年10月29日上午九时正起生效。同时，公司股份于联交所进行买卖的英文股份简称“MEITUAN-W”将维持不变。股份代号“3690”将维持不变。截至港股周四收盘，美团点评股价报收于270.8港元，目前总市值约1.39万亿港元。
10月22日消息，申通快递发布关于公司股东减持股份计划的预披露公告，南通泓石投资有限公司（以下简称“南通泓石”）基于自身资金需求拟减持不超过30,616,000股，即不超过上市公司总股本的2%，且在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。根据公告，南通泓石及其一致行动人宁波艾缤股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波旗铭投资有限公司合计持有申通快递股票107,795,270股，占公司总股本的比例?
10月29日消息，今日晚间，巨人网络发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告，拟通过集中竞价交易方式，以4.5亿-6亿元回购股份，回购价格不超过人民币25元/股。若以回购金额上限6亿元测算，预计回购股份总数约为24,000,000股（含），占公司目前已发行总股本的比例约为1.19%。根据公告，此次回购用途主要用于公司的员工持股计划或股权激励计划，回购资金来自公司自有资金。
阿里巴巴同意透过其子公司淘宝中国投资总计约280亿港元（36亿美元）收购吉鑫控股的合共70.94%股权。
10月16日消息，微盟集团发布公告称，公司于2020年10月15日批准根据2020年受限制股份单位计划就合共2062万股相关股份向252名承授人授出奖励，尚待承授人接纳。公司将予发行及配发予受托人的新股份占本公告日期已发行股份总数约0.914%，及占经新股份的发行及配发而扩大的已发行股份总数的约0.906%。根据股份于本公告日期在联交所所报的收市价每股股份10.82港元，授出的奖励相关2062万股新股份的市值为2.23亿港元。根据公
格力电器发布公告称，于2020年10月10日收到大股东珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）《关于提议珠 海格力电器股份有限公司回购股份的函》，提议用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份，回购资金总额不 低于人民币 30 亿元，且不超过人民币 60 亿元，回购股份的种类为公司已发行的 人民币普通股（A 股），回购价格不超过 70 元/股。公告显示，提议回购股份的原因和目的是基于对公司发展前景
金固股份旗下汽车超人先前成立了“超人学院”，致力于为汽车后市场人才提供系统化、专业化的技能培训版块，推进后市场服务标准化的建立。截至目前，超人学院已经开设了多场课程，包括“标准化快保落地培训”、“超凡新锐计划”、“新人训练营”等。超人学院正通过不断的培训、考核、竞赛、升级优化等手段来强化标准化服务。来自超人学院的机修督导星辰表示，“4S店品质，电商价格”的超人服务不是喊出来的，是实实在在做出来的。金
今天，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。对此，蚂蚁..
以“品牌授权”的模式，在阿里、京东、社交电商、唯品会等各个渠道上约有10万个产品链接的“南极电商”，2019年可统计GMV达到305亿元，同比增速高..
唯一进入星际空间的人类航天器是两个旅行者号航天器，它们经过30多年的旅行才到达那里。一旦过了冥王星的轨道，即太阳的影响结束的地方，航天器就..
针对被四部门约谈一事，蚂蚁集团回应，蚂蚁集团会深入落实约谈意见，继续沿着“稳妥创新、拥抱监管、服务实体、开放共赢”的十六字指导方针，继续..
唯品会今日宣布，已任命百度和欢聚时代前高管鲁鹏俊为公司联席首席技术官（CTO），该任命即刻生效。鲁鹏俊毕业于复旦大学，曾先后在谷歌、百度、欢..
拼多多宣布联合国内化妆品企业丹姿集团，共同推出国货化妆品新品牌“萃润”。拼多多介绍，这是继珀莱雅、欧诗漫、上美、百雀羚之后，第五家本土化..
据@看山的叔叔 消息称：华为Watch Fit中国区发布会将在2020年11月举行。今年9月10日华为在海外发布最新智能手表Watch Fit。从海外发布会上可以得知..
前两天发布Mate40系列手机之后，华为很快还有一波新机发布，其中nova 8 SE已经入网了。最新海报显示这款手机会在3天后，也就是11月5日预售，会用上..
前几天动视暴雪发布了Q3季度财报，当季应收19.5亿美元，表现超过了预期，旗下的游戏业务表现也不错，《使命召唤》、《魔兽世界》也很稳。动视暴雪..
微信今年新能力释放频繁度堪称一绝，其中，视频号的速度简直算是顶尖，这不，这几天马不停蹄又有新能力不断“蹦”出来。..
近日知名数据分析机构IDC发布报告显示，三星智能手机第三季度出货量达到了8040万台，相比去年同期上涨了2.9%、相较第二季度增长了超过50%。据分析..
完美世界在互动平台表示，2018年完美世界与Valve公司达成战略合作，共同建立Steam中国，公司正在积极推进Steam中国的落地。..
10月9日，AMD正式发布了基于全新Zen3架构的锐龙5000系列处理器，IPC同频性能提升多达19％，最高加速频率4.9GHz，热设计功耗完全不变，更关键的是完..
小米开发者大会定于11月5日到7日举办，议题包括充电技术、屏幕技术等诸多方面。有国外消息称，作为难得的开发者交流活动，MIUI 13有望借此机会登场..
在AMD发布RX 6000系列显卡之后，NVIDIA这边承受的压力就更大了，一方面要竞争，另一方面还要快速搞定缺货的问题，已上市的RTX 3090/3080/3070显卡..
据外媒报道，索尼和豪威科技近日已获得美国许可，可继续向华为供应图像传感器。截止目前，已有5家芯片厂商获准继续向华为供货，另外3家分别是AMD、..
映客发布公告宣布，公司于2020年11月2日斥资25.91万港元回购22.5万股，回购价格每股为1.15港元-1.16港元。..
酷派集团发布公告称，就有关收购精威企业有限公司的75%权益及根据一般授权建议发行代价股份的收购事项。于2020年11月2日，买卖协议的订约方于审慎..
Win10的问题，可谓一言难尽。日前，微软确认了用户报告已久的几个BUG，一个是意外断网导致微软商店无法访问。二是开始菜单中的磁贴程序变灰，导致..
目前学习普遍是预付费模式，首先需要缴纳全款，然后再学习，学习最终成果没有保证，培训机构跑路的事件也层出不穷。对此，曾经用信用体系解决商家..