华为Mate40发售前预订火热 现货价格或比官网贵两三千

站长之家（ChinaZ.com）10月30日 消息:据梨视频报道，有华强北华为体验店店员透露，已经接到数百个Mate40系列预订单，没有办法保证到货时间，白色和黑色的货会相对多一点，现货价格比官网贵两三千块，保时捷估计要到两万多。
此外，该店员表示，目前P40系列、麒麟芯片比之前涨价了一两百。
据悉，华为将在今日下午2点30分举办国内发布会，正式发布国行版Mate40系列。华为Mate40系列搭载麒麟9000SoC旗舰芯片，CPU采用8核心设计， GPU采用24核心设计，比其他旗舰芯片快52%。
根据此前海外版售价，Mate40 899欧元（8GB+256GB），约合人民币7109元。Mate40Pro1199欧元(8GB+128GB)，约合人民币9481元。Mate40Pro+售价1399欧元(8GB+256GB)，约合人民币11062元。Mate40RS保时捷版本售价2295欧元(折合人民币18122元)。
今年8月，华为消费者业务CEO余承东表示， 9月15日，美国禁令生效，届时华为麒麟旗舰芯片将绝版。
在10月22晚间的华为Mate40系列海外发布会上，余承东表示，华为现在处在非常艰难的时刻，正在经历美国政府的第三轮禁令，这一禁令极不公正，导致华为处境艰难。