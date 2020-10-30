蚂蚁2万亿IPO背后:芝麻信用节省2000亿押金 诠释“信用等于财富”

10月29日，蚂蚁集团A股网上网下申购同时开始。综合其A+H股募资总额，接近2300亿元，刷新全球IPO项目规模之最。在这一中国乃至全球资本市场的省事中，蚂蚁集团更为清晰的业务版图也逐渐呈现——在为人熟知的支付、数字金融业务之外，以“信任”为核心，打造信任体系，成为其着力解决的核心问题。蚂蚁集团董事长井贤栋在招股书致投资者的公开信中表示:“我们死磕信任问题，因为信任成本是生意中最大的障碍和成本。”

而在解决信任问题的过程中，一项仅在招股书中出现10次的业务“芝麻信用”低调扮演了重要的角色。数据显示，芝麻信用5年来仅在租赁行业已经为全国用户免除了超过2000亿元的押金。在催生和挽救了一大批新兴行业的同时，芝麻信用的发展，正在使“信用等于财富”的观念逐渐普及。

“信用免押”成就共享经济

从蚂蚁集团的历程来看，解决信任问题始终是推动其发展的主要动力。从最初支付宝通过担保交易解决电商交易的信任问题，到依靠技术和数据能力提供小微企业的纯信用、无抵押贷款，都在广义上为建立信用体系提供支持。而芝麻信用则成为蚂蚁集团在商业信用领域的主要抓手。

2017年11月，芝麻信用宣布投入10亿元，推动商家向信用分较高的用户免收押金。以共享单车、共享充电宝、共享衣柜等行业为代表的“共享经济”市场，成为信用免押的最大受益者。

共享单车行业是其中的典型代表。此前，绝大部分共享单车企业均以押金模式开展经营。然而，押金模式一方面影响了用户使用的积极性，降低了用户体验;另一方面，押金缺乏监管，也导致部分企业挪用押金，过快扩张。2018年底，曾经市场占有率第一的OFO单车“爆雷”，就是令人痛惜的案例。

芝麻信用通过“信用免押”的模式，为芝麻分满足条件的用户免去押金。2018年，通过接入芝麻信用，哈罗单车成为首家在全国实现信用免押的共享单车企业。数据显示，以信用取代押金后，共享单车行业租金的欠款率下降了52%，违章罚款欠款率下降了27%，丢车比率下降46%。

事实上，不仅是共享单车行业，以信用免押金为核心的“新租赁经济”整体均呈现出蓬勃发展的态势。数据显示，2019年底国内共享经济的规模已经突破8万亿元。而在共享出行、共享住宿、共享充电宝、共享衣柜、共享办公空间等领域，芝麻信用带动的信用免押已成为“标配”。目前，芝麻信用在租赁行业已经为用户免去了超过2000亿元的利息。

让“先享后付”成为习惯

在推动全行业免押的同时，“信用——财富”的转换机制也带来了创新的业态。例如，在健身房、美发沙龙等业态中，商家为了吸引顾客长期消费，往往通过充值卡优惠的形式引导客户先行充值，从而享受优惠价格。但是，预先充值不但较多占用了消费者的资金，还令消费者面临商家倒闭、消失的风险。

而依托芝麻信用建立的信用体系，“先享优惠，后完成约定”的新一代会员卡模式正逐渐流行。借助这一模式，消费者只需承诺在一定时间内消费满额，就能先享受到优惠，在承诺到期时，如消费未满额，则扣回此前享受的优惠，相当于以正常价格接受服务。这一方面保证了消费者“保本不亏”，另一方面有效避免了预付费、预充值模式中的风险问题。而对商家而言，通过芝麻信用发放的会员卡同样能起到吸引顾客长期消费的作用。

依托芝麻信用体系，越来越多的实体与虚拟商品正在实现“先用后付”“先试后买”。以酒店住宿为例，以往入住酒店需要先付房费、押金，退房时还要等待查房、退还押金，一方面造成顾客资金被占用，另一方面也导致入住、退房时间过长。而在接入芝麻信用的“信用住”后，酒店即可实现“0元预订，0元押金，0秒退房”。目前，信用住目前已经覆盖国内外超过20万家酒店、民宿，相当于为住客节省了超过1400万小时的排队等待时间。可以预见，伴随着芝麻信用的进一步普及与覆盖，还将会有更多的行业发生改变。