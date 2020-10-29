双11支付宝推首个虚拟语音客服，被问最多的是买菜、电影和足疗

站长之家（ChinaZ.com）10月29日 消息:10月29日，支付宝推首个AI虚拟客服“支小宝”，围绕“吃喝玩乐购”不同场景，增加语音交互形式和对活动攻略的简单解读，24小时随时解答用户问题。上线以来，买菜、电影、足疗、火锅这四类问题最多。

据了解，作为支付宝首个虚拟人“客服支小宝”，不仅针对用户提出的双11购买、退货、使用规则等问题进行语音互动式的解答外，还会通过智能化技术，提前感知和预判用户诉求，提供“主动上门”的服务，比如红包如何使用、优惠活动怎么玩等等，做到“未问先答”，陪伴用户更好地玩转支付宝双11。

支付宝客服专家表示，此前这一服务已试运行月余，95%用户咨询都可以通过“客服支小宝”处理完成，其中7成是50岁以上的中老年用户群体。爸妈这一辈很多不熟悉智能手机，不会拼音输入，手写又会特别麻烦，想要尝试网购，但又不懂担心被骗。现在他们有了支小宝的陪伴后，不懂就问，也可以参与双11了。

近年，随着移动支付和智能手机的普及，越来越多的中老年人开始接受新事物，积极成为数字生活、新消费的参与者。与早早“触网”的年轻人相比，中老年人对新事物的接受程度或许会慢一点，但并不代表他们就会一直落后、脱节于社会。 别再说什么老一辈正在被科技“抛弃”，只有科技不断进步，服务更有人情，才能让中老年人弯道超车，同样享受数字生活的便捷。看来今年双11，中老年人也要动起来了。