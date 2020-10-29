小米生态链企业“九号公司”登陆科创板 发行价18.94 元/股

当记者看到布丁的时候，不禁感慨:这波后浪好猛啊!2001年出生的布丁，今年才刚刚过完19周岁的生日。她虽然年纪小，但从18岁起就踏上了理财学习之路，19岁已经开始拿被动收入了。是什么让她在这么早的年纪就意识到了理财的重要性?布丁告诉记者，“我的秘籍就是长投学堂，在长投学堂学习的337天，我已经学完了6门课程，并在实操后实现了25%的投资收益率。”从2011年创办至今的9年中，包括布丁在内的500万名学员加入到长投学堂，这意味