乐天免税店引进蚂蚁花呗支付 希望吸引更多中国消费者

站长之家(ChinaZ.com) 10月27日 消息:据财联社报道，乐天免税店今日宣布将引进中国消费信贷产品“蚂蚁花呗”支付，希望借此吸引更多的中国年轻消费群体。
受疫情影响，今年韩国游客量大幅下降，免税店营业收入大幅缩水。线下受阻，只能靠线上提振业绩。
乐天免税店方面表示，公司中国消费者的网购总额中，年轻消费者占比八成。而此次引进“花呗”结算，就是为了适应年轻用户的消费习惯，提早为疫情平息后中国游客的增加做准备。
站长之家(ChinaZ.com) 10月27日 消息:据财联社报道，乐天免税店今日宣布将引进中国消费信贷产品“蚂蚁花呗”支付，希望借此吸引更多的中国年轻消费群体。
受疫情影响，今年韩国游客量大幅下降，免税店营业收入大幅缩水。线下受阻，只能靠线上提振业绩。
乐天免税店方面表示，公司中国消费者的网购总额中，年轻消费者占比八成。而此次引进“花呗”结算，就是为了适应年轻用户的消费习惯，提早为疫情平息后中国游客的增加做准备。
近日，阿里巴巴宣布将与全球最大的免税零售商Dufry携手在国内成立合资公司，并计划以不超过2. 5 亿瑞郎(约合人民币18. 56 亿元)的价格持有后者不超过9.99%的股份。
突如其来的疫情，严重影响了日本的免税店。据央视新闻报道称，疫情发生后，日本免税店出现了关店潮，比如该国知名百货“高岛屋”宣布将正式关闭旗下位于东京市内的免税店，其中不少
站长之家(ChinaZ.com) 9月29日 消息：自即日起至10月31日，支付宝用户在海南多家免税商城购物时通过花呗付款，可享受到分期免息、花呗金返还、额度提升等优惠。据了解，三亚国际免税城、海口日月广场免税店、海口美兰机场免税店、博鳌免税店等免税商铺均推出了“线下收款可分期免息”的优惠。符合条件的用户在支付宝搜索“海南随心花”，即可获得分期免息权益，并可在消费时返还花呗金。部分用户还将获得花呗额度提升，使旅游消费?
苹果iPhone12系列在10月23日将正式开启上市销售，由于今年iPhone12外观有了不少变化，同时还支持5G网络，因此很多人会考虑购买iPhone12手机，其中海南免税版就成了大家购买的一个重要版本，那么今年的iPhone12系列海南免税店价格是多少呢，我们来一起看下吧。
苹果iPhone12系列手机已经正式开售，很多用户都已经预定或者收到了自己的iPhone12手机，于此同时不少人也在关心海南免税店什么时候会上架免税版的苹果12，这里我们来一起看下海南免税iPhone12的上架时间。
苹果iPhone12已经正式预售，6.1英寸的iPhone12将会成为最主力销售的机型，不少用户也十分关注iPhone12的价格。64GB的iPhone12国行版价格为6299元，于是不少人考虑购买海南免税版的iPhone12，这里我们来一起看下海南免税版苹果12要怎么购买，主要注意哪些事项。
昨天凌晨，苹果品牌 2020 年旗舰手机，备受关注的iPhone12 系列正式亮相。按照苹果往年的“惯例”，该系列手机的发布时间推出了近一个月，令粉丝们更加想要购买这款手机。iPhone12 系列国行版的起售价是 5499 元，不少人喜欢是喜欢，但是被价格吓退，或许你觉得价格有点贵，现在有个更便宜购买iPhone12 系列的办法，你快看看。
李华指出未来还是要围绕“客流”主动调整，现在百货店线下最缺的是客流，以导入客流为目标稳健调改，线上坚定不移的实施数字化改造，在全业务流程上实现数字化，只有以业务数字化为基础，才有数字业务化的可能。
DoNews10月20日消息（记者 程梦玲）据《香港经济日报》，瑞士免税零售商Dufry公布，作为其9亿美元增资计划的一部分，阿里巴巴将收购其6.1%股权，美国私募基金公司安宏资本（AdventInternational）则持股11.4%。Dufry本次配股每股价格33.22瑞士法郎，较周一收市价折让2.9%。阿里巴巴及安宏资本在交易完成后6个月内，将不可以出售其所持Dufry股份。阿里巴巴亦会通过可换股票据向Dufry投资6950万瑞士法郎。10月5日，全球免税巨头瑞士D
琼版iPhone12系列售价多少？苹果 10 月14 日正式发布了 iPhone12 系列新品，均支持5G。其中，iPhone12、iPhone12 Pro 将于10 月16 日晚8 点开始预购，10 月23 日发售；iPhone12 mini、iPhone12 Pro Max 则于11 月6 日晚9 点开始预购，11 月13 日发售。日前一份琼版 iPhone12 的售价在网络曝光。
iPhone 12已经发布，如何便宜入手成了消费者关注的话题。由于海南存在免税政策，有公众号估算了琼版iPhone 12的价格，看起来相当划算。简单来说，iPhone 12 mini 64GB的价格不到4800元，iPh
在日本，7- 11 便利店以 20000 家以上的门店称霸日本便利店行业，其在行业内部领先的原因在于好口碑的自有产品，特别是食品。近几年来推出的便利店咖啡机服务截止到 2019 年年初，约为7- 11 便利店创造 5000 亿日元的收入。7- 11 便利店的发展历程，影响到国内的便利店咖啡市场，便利店咖啡成为星巴克、瑞幸咖啡等连锁品牌的有力竞争者。如罗森便利店、全家便利店、还有知名本土品牌，美宜佳便利店都纷纷效仿，推出便利店咖啡，为?
加盟店排行榜小编最近与很多实体店老板聊天的时候，很多老板都跟我说如今越来越难做了，说得最多的无非是这个原因：电商行业的发展。但是呢，很多品牌店，生意依旧是很好的，这其中的原因是什么呢？这就是创业的两种方式啦：加盟开店和不加盟开店。如今大热的就是母婴、服装、餐饮、奶茶这四个行业了。那么就母婴行业来说，优家宝贝就是母婴行业中最常见的一个加盟品牌店了。对于很多不愿意开加盟店的人来说，他们最担心的就是加盟
苹果iPhone12系列手机已经确定在10月16日开始预售，10月23日正式发售上市，那么在实体店什么时候最快可以看到iPhone12的机型，线下门店什么时候会看到iPhone12呢，这里我们来看下具体的介绍。
2020已经快接近尾声了，不知道你是否有什么计划打算呢 在2020这个特殊时期，生意难做，但为了生活，大家还是要努力努力再努力呀！打工挣钱已经难以满足你的生活了吧，都有自己做老板的计划，但是今年的行情是不是让大家望而却步呢？在这里经过多方调查发现还是有四个行业依旧如火如荼的，也被成为“2020最火的加盟店”，看是不起眼，但是很暴利。那是那四个行业呢？我们接下来就分别说一说吧！一.超市随着中国经济的飞速发展，人民
2020年拼多多双十一期间的满减活动也正式公布，今年拼多多双十一期间将会有跨店满减活动，每满80返15元现金券，以下是这次拼多多双十一跨店满减规则介绍。
10 月 9 日，淘宝特价版在上海宣布，从 10 月 10 日开始启动“ 1 元更香节”，平台超过 1 亿件优质厂货全部 1 元包邮，活动持续到双 11 结束。
淘宝特价版将于 9 日在上海推出首家“1 元更香体验店”。据官方介绍，该店将精选来自 120 万产业带商家的货品以全场 1 元的价格出售。“1 元店”是淘宝特价版联合产业带商家共同打造的“厂货橱窗计划”的一部分。此外，有消息称，淘宝特价版计划 3 年内在全国开业至少 1000 家“1 元店”。
线上选购、线下展示已经成为各行业常规布局，照明行业也不再局限于单一品类布局和传统零售的销售方式，纷纷开始从新零售寻找突破口。其中以光源产品发家的“光源照明专家”小器鬼，在洞察市场发展需要，看准时代发展机遇后，利用多年积累的专业实力和渠道优势，正式开启了万众期待的“百店千店项目”。多品类发展照明产品，重点满足主力消费军需求小器鬼“百店千店项目”是小器鬼搭载品牌全新的“生机绿”视觉呈现，以新品推广为?
苹果iPhone12系列手机在10月16日正式预售，其中6.1的iPhone12和iPhone12Pro两款机型率先预售，不少人打算购买这两款机型，但想要通过实体店门店先了解手机的详细情况，那么iPhone12Pro实体店什么时候到货，可以购买苹果12手机呢，我们来一起看下。
近年来,超低温冷疗设备相继在央视、抖音等平台上出现,超低温冷疗技术受到大众热捧,因其“超过-110°C冷疗”被神秘地誉为“冷”科技。博鳌一龄最近..
“领航未来·再创辉煌”，芬香11.11线下动员大会湖北武汉&河南南阳站活动于10月25日成功举办，芬香用户运营惠泽、冯佳欣、赵杨、当地芬香伙伴齐聚..
10 月 13 日，唱多多新品小雪人麦克风在天猫平台独家首发。产品从内在到外观，亮点十足，一机满足用户唱、听、互动多重需求，为用户家庭场景娱乐再..
10 月是乳腺癌防治月。 25 日，“粉红阳光·轻松爱-关爱女性公益计划”盛大启动。这一由全民健康保障平台轻松筹联合阳光保险、中华社会救助基金会..
自VCR和录像带问世以来，视频存储一直是一个挑战。存储图像是任何视频系统的核心需求，尤其是那些专注于视频的取证和调查方面的图像。如今，数字视..
10月21日凌晨，李佳琦和薇娅在淘宝进行“双十一”预售首日直播，根据淘宝显示的数据，二人的直播间累计观看人次超过3亿人次，共售出近80亿元的产品..
在汽车“新四化”的浪潮下，新硬核芯片玩家——芯驰科技正在快速出击，助力车企更快抢占智能化赛道。10 月27- 29 日， 2020 中国汽车工程学会年会..
随着国民健康意识的强化，运动健身受到广大消费者青睐，健身房如雨后春笋般蓬勃发展。北京赛普力量教育科技有限公司(以下简称：赛普健身)是一家拥..
现在各种各样的网购平台越来越多,很多集美不知道该怎么选择。这不,最近又到了换季期,有姐妹跟小编抱怨护肤品实在太难买了!!去专柜,费钱,上网买,又..
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今年资本市场最重磅的新股蚂蚁集团即将登陆港股以及A股科创板，作为全球最大的独角兽，市场预计此次蚂蚁将募资金额或达 350 亿美元，一举成为有史..
富途资讯 10 月 27 日消息，本周二$蚂蚁集团(06688.HK)$发布公告，将于 10 月 27 日- 30 日招股，公司拟发行约16. 71 亿股H股，其中公开发售4176...
前段时间，一条关于茶饮品牌上市的消息刷爆了朋友圈——蜜雪冰城将完成IPO前最后一轮融资，融资完成后估值约200亿人民币。虽然官方回应称，暂时没..
10 月 26 日晚间，蚂蚁集团发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为68. 80 ..
上半年由于疫情的影响，微软这样的科技公司反而受益，人们居家隔离、在家办公，笔记本销量得到提高，相应地windows操作系统、Office软件、Skype在..
尽管近期港股物业管理板块回调，但物管上市潮持续火爆，分别由合景泰富、世茂集团分拆出来的合景悠活、世茂服务上市之际，港股即将迎来另一家物管..
阿里将认购 730 万股蚂蚁股份;知情人士:百度收购YY国内业务的谈判已接近完成;秦淮数据投建亚洲最大单体超大规模数据中心正式运营;蔚来连跌四日。周..
一、为什么2020年,私域流量火了?“私域流量”这个词自2018年提出以来,在营销圈里迅速传播,已经成为2020年的一个热词。私域流量火爆背后的原因是什..