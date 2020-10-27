乐天免税店引进蚂蚁花呗支付 希望吸引更多中国消费者

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乐天免税店引进蚂蚁花呗支付 希望吸引更多中国消费者

2020-10-27 13:36 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月27日 消息:据财联社报道，乐天免税店今日宣布将引进中国消费信贷产品“蚂蚁花呗”支付，希望借此吸引更多的中国年轻消费群体。

受疫情影响，今年韩国游客量大幅下降，免税店营业收入大幅缩水。线下受阻，只能靠线上提振业绩。

花呗

乐天免税店方面表示，公司中国消费者的网购总额中，年轻消费者占比八成。而此次引进“花呗”结算，就是为了适应年轻用户的消费习惯，提早为疫情平息后中国游客的增加做准备。

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