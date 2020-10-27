刷新记录！蚂蚁港股申购火爆 将提前2天结束国际配售

站长之家（ChinaZ.com）10月27日 消息:今晨市场消息，因申购太火爆，蚂蚁集团在H股的机构发行部分将于本周三（28日）下午5点结束认购。这比原计划的时间提前了2天，再次刷新了港股的记录。

据知情消息人士称，蚂蚁集团在港股IPO的国际发售部分已经被大量超额认购。参与申购的投资者的质量非常高，来自多家全球顶级的主权财富基金、全球和地区的多头账户以及技术专家账户在认购过程中非常积极。

昨晚7点半，蚂蚁正式启动H股国际认购。仅仅1个小时，H股机构发行部分已经超额认购，其中大部分都是10亿美金级别的大订单。仅仅过了3小时后，认购金额就超过1000亿美元，火爆申购场景堪比创造了全球投资界的“双十一”。

昨日晚间，蚂蚁集团发布公告称，香港上市发行价格定为每股80.00港元，A股发行价确定为每股68.8元。这意味着蚂蚁的总市值2.1万亿元，较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值，折让幅度约20%-30%。

一位资深投行人士表示，这一次有史以来全球的最大规模IPO在国内完成了定价，而国际定价跟随国内的价格。在国际价格确定后，国际顶级投资机构投资人纷纷抢购，说明了一切。这事件本身的标志性意义不言自明，国内定价机制第一次影响国际资本市场。

按照发行价计算，蚂蚁市值为2.1万亿元，近12个月市盈率为48倍，未来3年（2022年）市盈率仅24倍，约为科创板上市公司发行市盈率平均值的1/3。除了比科创板公司“便宜”外，和国内外PayPal、美团等其他新经济公司相比，蚂蚁的定价也不高。

在定价消息公布后，全球多位分析师在接受国际权威媒体采访时表示认可蚂蚁的定价，并看多蚂蚁的后市增长潜力。

蚂蚁股东之一、建峖实业投资创始人John Ho对彭博新闻社，蚂蚁IPO对于上海和香港资本市场来说是一次回潮。除了两年前投资的4亿美元，公司正努力在香港新股部分认购更多股票，能够入股蚂蚁是一笔“无价”的投资。

香港投行顾问Philippe Espinasse对英国《金融时报》表示，“今年亚洲新股市场是火爆的一年，然而蚂蚁IPO尤为不能错过，我相信每个人都感觉这只股票开盘后市会有出色表现。”

帮助高净值客户认购蚂蚁股票的海银国际香港总裁Nick Xiao表示，投资蚂蚁的主题是一次估值的系统性转移，从中国的主流金融机构转向由数据驱动、拥有强大网络效应的平台。

位于新加坡的安永新兴市场fintech业务负责人Varun Mittal表示:“亚洲的数字商业和基建平台给亚洲和全球投资者带来了史无前例的机遇，加入亚洲下一波的价值创造。今年早些时候，印度看到一波热衷于投资基建和平台生态的国际投资者，现在这样的情况也出现在中国的生态”。