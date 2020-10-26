文章目录 央行称数字人民币和支付宝无竞争

严肃查处直播吃食野生动物等行为

马云称已完成蚂蚁集团上市定价

央行称数字人民币和支付宝无竞争

在10月25日的第二届外滩金融峰会论坛上，针对数字人民币的一系列疑问，央行数字货币研究所所长穆长春表示，大家依旧可以使用微信支付宝进行支付，只不过支付的工具里面，不仅包括商业银行存款货币，还增加了数字人民币的这个选项，两者并非处于同一维度。微信和支付宝是钱包，数字人民币是钱包里的钱。

穆长春称，腾讯、蚂蚁各自的商业银行也属于运营机构，所以和数字人民币并不存在竞争关系。

严肃查处直播吃食野生动物等行为

据市场监管总局消息，日前，市场监管总局、中央宣传部、工业和信息化部等14家网络市场监管部际联席会议制度成员单位联合发布《关于印发2020网络市场监管专项行动（网剑行动）方案的通知》，决定于10月至12月开展2020网剑行动。

《通知》明确，2020网剑行动重点任务包括:落实电商平台责任、重拳打击不正当竞争行为、集中治理网上销售侵权假冒伪劣商品、严厉打击野生动植物及其制品非法交易行为、强化互联网广告监管、整治社会热点问题。

其中，按照通知要求，2020网络市场监管专项行动（网剑行动）将严厉打击野生动植物及其制品非法交易行为，保护野生动植物资源和公共卫生安全。严肃查处通过微博、微信、视频网站、直播平台等网络社交平台，发布、直播和恶意传播、转发违法猎捕、杀害、吃食、加工、虐待和利用野生动物及制品的视频和网络直播行为;加大野生动植物及其制品交易监管力度，全面禁止网上非法野生动植物交易。

马云称已完成蚂蚁集团上市定价

在10月24日的2020外滩金融峰会上，马云表示，23日晚已经确定了蚂蚁金服的上市定价。

马云称：“这么大一次，全人类有史以来最大的上市，在纽约城以外的定价，这是第一次。在五年前，甚至三年前我们想都不敢想。”

10月21日晚间，蚂蚁集团更新招股书并公布上市发行方案。招股书显示，蚂蚁集团A股代码为688688，初始战略配售股票数13.4亿股，发行的新股数量不超过16.7亿股。

蚂蚁集团称，本次发行的初步询价时间为10月23日，申购时间为10月29日，缴款日期为11月2日，本次股票发行结束后公司将尽快申请在科创板上市。申购代码为787688。