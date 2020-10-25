良品铺子：前三季度净利润2.64亿元 同比下降16.15%

9月30日消息，据国外媒体报道，存储芯片供应商美光科技已发布了2020财年第四财季的财报，营收超过60亿美元，同比环比均有增加，净利润同比增长则超过了70%。美光科技第四财季的财报是在当地时间周二发布的，财报显示在截至9月3日的这一财季，美光科技营收60.56亿美元，高于上一财年同期的48.7亿美元，也高于上一财季的54.38亿美元。毛利润方面，美国通用会计准则下为20.68亿美元，上一财年同期为13.91亿美元，上一财季