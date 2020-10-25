良品铺子：前三季度净利润2.64亿元 同比下降16.15%

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良品铺子：前三季度净利润2.64亿元 同比下降16.15%

2020-10-25 15:07 · 稿源：站长之家

良品铺子披露了三季度财报，数据显示，公司1-9月营业收入55.3亿元，同比增长1.29%;净利润2.64亿元，同比减少16.15%。

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