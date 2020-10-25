良品铺子：前三季度净利润2.64亿元 同比下降16.15%

良品铺子披露了三季度财报，数据显示，公司1-9月营业收入55.3亿元，同比增长1.29%;净利润2.64亿元，同比减少16.15%。
良品铺子披露了三季度财报，数据显示，公司1-9月营业收入55.3亿元，同比增长1.29%;净利润2.64亿元，同比减少16.15%。
近日，企业级新型CRM开创者销售易与高端零食第一股良品铺子达成战略合作，CRM项目启动会在湖北武汉举办。针对此次合作，销售易将基于自身销售云、伙伴云产品及专业的实施服务，帮助良品铺子实现团购数智化，提升市场占有率，促进业绩增长。 2006 年 8 月诞生于武汉的良品铺子， 14 年来深耕华中，辐射全国，迄今已有逾 2200 多家门店遍布华中、华东、华南、西北、西南等 13 省，自 2015 年起连续 5 年高端零食全国销售领先，并于
无印良品将在上海开设MUJI meal solution supermarket中国首店，预计开业时间为2021年。
10月22日，特斯拉公布了2020年第三季度财报。报告显示，特斯拉第三季度总营收为87.71亿美元，比去年同期的63.03亿美元增长39%，比上一季度的60.36亿美元增长45%。同时，归属于普通股股东的
9月30日消息，据国外媒体报道，存储芯片供应商美光科技已发布了2020财年第四财季的财报，营收超过60亿美元，同比环比均有增加，净利润同比增长则超过了70%。美光科技第四财季的财报是在当地时间周二发布的，财报显示在截至9月3日的这一财季，美光科技营收60.56亿美元，高于上一财年同期的48.7亿美元，也高于上一财季的54.38亿美元。毛利润方面，美国通用会计准则下为20.68亿美元，上一财年同期为13.91亿美元，上一财季
上周，美国劳工部公布上周首次申领失业救济人数意外增加5. 3 万人至89. 9 万人，远多过预期回落至82. 5 万人。周内持续申领人数减少116. 5 万人至1，001. 8 万人，少过预期1， 055 万人。同时，联储局官员亦再次要求财政部推出更多解困措施，以支持经济增长。 本周，中国将公布截至 10 月 20 日当周一年期贷款利率，欧洲多国将公布 10 月Markit制造业及服务业PMI初值。另外，美国众议院议长佩洛西将财政刺激法案进展的最后期限设
随着移动互联网时代的不断发展，各行各业都将其发展的目光转到线上。如果传统零售不转变，将会在新旧迭代中被消费者遗弃。商家应积极寻求转型升级，构建以消费者为中心的经济模型，将线上与线下相融合，打造双重机制商业模式，才能适应时代发展，促进企业迸发新活力！那么新商云如何帮助商户在这场时代的洪流中站稳脚跟，快速实现利润翻倍呢？一、10分钟个性化商城搭建，更快，更省，更高效新商云平台帮助商家快速搭建公众号＋小程
日前，特斯拉宣布自即日起，中国制造Model3 标准续航升级版补贴后售价降至24. 99 万元，中国制造Model3 长续航后轮驱动版补贴后售价降至30. 99 万元。
9月29日消息，据国外媒体报道，东芝公司今日表示，该公司将退出长期处于亏损状态的LSI芯片业务，以提高集团的利润率。东芝东芝LSI芯片业务包括该公司向丰田汽车提供的用于图像识别的处理器。东芝表示，在退出业务后，将继续为现有客户提供销售和支持业务。东芝表示，对于LSI业务的770名员工，东芝计划为他们提供转岗或提前退休方案。这将让东芝遭受118亿日元（约合1.1177亿美元）的损失，这部分损失已经计入了其业绩展
10月22日，特斯拉公布了2020年第三季度财报。财报显示，第三季度，特斯拉营收达87.71亿美元，同比增长39%;归属于股东的净利润为3.31亿美元，同比增长131%，已连续五个财季实现盈利。受财报利好消息影响，特斯拉股价涨超3%，报价436.3美元。
据国外媒体报道，华尔街预计，电动汽车制造商特斯拉将在今年第三季度实现盈利，这意味着该公司将连续第五个季度实现盈利。据悉，特斯拉将于当地时间10月21日收盘后公布2020年第三季度的财报，而华尔街似乎对该公司在这一季度的表现相当乐观。FactSet调查的37位分析师预计，2020年第三季度，特斯拉的每股收益为0.55美元，营收为83.8亿美元。Estimize预计，该公司第三季度调整后的每股收益为0.65美元。瑞?
10月9日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉今年三季度的产量和交付量均创下了新高，三季度的营收预计也将创下新高，净利润也有望继续增加，但这要到财报发布之后才会揭晓。而在当地时间周四，特斯拉在官网上宣布，他们今年三季度的财报，将在10月21日发布，届时也将在官网上公布。特斯拉官网的信息还显示，在太平洋时间10月8日下午 2:30（北京是时间10月9日早晨 5:30），他们将举行财报问答会议，多位高管将出?
对于Intel来说，第三季度财报不及预期利润大降，这直接反映在股价上（收跌超10%），昨天一夜之间公司市值暴跌1775亿。盈利的降低，Intel给出的说法是，个人电脑需求由台式机和高端商用PC转向入
今日（10月23日），华为公布了2020年三季度经营业绩。三季度（7~9月），华为实现2173亿元人民币收入，同比增加3.7%。前三季度也就是2020年前9个月，累计销售收入为6713亿元，同比增长9.9%。
10月20日晚，中国移动在港交所发布了2020年前三季度未经审计的主要运营数据。今年前三个季度，中国移动营运收入5744亿元，同比增长1.4％，其中通信服务收入5257亿元，同比增长2.5％，股东应占
2020年，因为疫情的关系，全球经济都要面临困境了，就连最能赚钱的银行业也不景气了。为了降低成本，日本银行巨头瑞穗集团宣布推行每周休四天的工作制，工资也降到了60%。据央视报道，由于银行
9月29日晚间，中国恒大（03333.HK）发布公告，宣布恒大物业集团有限公司向香港联交所递交上市申请，计划在获得上市批准后进行全球发售股份。据29日媒体报道，中国恒大与持有恒大地产总额1300亿的战略投资者进行商谈，已于9月29日和持有恒大地产总额863亿元的战投签订补充协议，同意不要求进行回购并继续持有恒大地产权益，且在恒大地产股权保持不变，而余下的437亿元战投处于商谈完毕正办理手续或还在商谈中。9月24日?
今年疫情重创了全球手机行业，厂商们利润也是锐减，不过随着疫情影响的减弱，整个行业也开始了复苏。市场研究公司Counterpoint Research的报告显示，2020年第二季度，苹果的智能手机收入排名第
半导体行业还没从NVIDIA花费400亿美元收购ARM的震惊中走出来，AMD很可能也要动手收购赛灵思了，据说价值高达300亿美元，最快会在2周内确定是否成真。AMD的主业是CPU、GPU芯片，赛灵思则是目前
据港交所文件显示，新东方在香港的二次上市通过了港交所聆讯，瑞信、BofASecurities、UBS为联合保荐人，同时，新东方更新了招股书。
北京时间10月23日消息，英特尔公司(NASDAQ:INTC)今天发布了截至9月26日的2020财年第三季度财报。财报显示，按照美国通用会计准则(GAAP)计算，英特尔第三财季营收为183亿美元，较上年同期的192亿美元下降4%；净利润为43亿美元，较上年同期的60亿美元下降29%。(作者/箫雨)
25日，拼多多宣布将联合湖南卫视在11月10日晚举办“11.11超拼夜”晚会。拼多多介绍，将在晚会中送出10亿现金，“百亿补贴”将推出“必买清单”。拼..
日前，拼多多宣布将联合湖南卫视在11月10日晚黄金档举办“11.11超拼夜”晚会，携手数十位人气明星为消费者带来表演，并送出重磅福利。据介绍，晚会..
腾讯端游《英雄联盟》，依然稳坐PC网游第一位置，不过一直以来只能在Windows平台玩，让Mac小伙伴羡慕不已。现在，腾讯START云游戏已开启macOS不限..
据猫眼专业版数据显示，截止10月25日15:18:32，电影《金刚川》总票房破3亿。此前，《金刚川》上映首日票房便破亿，第二天破2亿，猫眼评分高达9.4分..
近日，中兴通讯发布《5G上行增强技术白皮书》，结合自身在5G领域的研究实践，对目前业界关注的几种上行增强技术提供了分析对比、性能介绍和应用场..
在杭州临平的绿城蓝庭养老院里，每天下午1点半到4点，是7楼几位老人“雷打不动”的麻将时间。养老院的工作人员都知道，这段时间，不管有什么事，都..
拼多多宣布将联合湖南卫视在 11 月 10 日晚黄金档举办“11. 11 超拼夜”晚会，据介绍，晚会将以提振消费信心为主题，现场送出 10 亿现金，还有新人..
iPhone12 连5G耗电快是怎么回事？苹果公司回应说了什么？据日前美国硬件网站Toms Guide在测试苹果公司新机iPhone12 时发现，在开启5G后iPhone12 的..
重阳节，农历九月初九，二九相重，故称“九九”、“重九”。重九亦叫“重阳”。民间在该日有登高的风俗，所以重阳节又称“登高节”。还有重九节、..
全国社保基金副理事长陈文辉在发言时说，社保基金是蚂蚁集团投资者，第一轮已经重仓了蚂蚁，现在也非常积极参与IPO，希望蚂蚁能多给社保一些战配额..
【韩国三星会长李健熙去世】 据韩联社报道，三星会长李健熙 10 月 25 日在首尔三星医院去世，享年 78 岁，留下的股票资产约为 18 万亿韩元（ 159 ..
蚂蚁集团（688688）发布了《首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》，公告称，首次公开发行股票并在科创板上市网上路演时间为2020年10月27..
蚂蚁集团发布公告，首次公开发行股票并在科创板上市网上路演时间为10月27日（T-2日）14:00-17:00。..
10月24日，陌陌宣布总裁兼首席运营官王力接替创始人唐岩担任首席执行官一职，该任命将于2020年11月1日起正式生效，唐岩将继续担任集团董事局主席..
“2020中国私域行业年度大奖”评选由“见实科技、运营深度精选、私域流量观察”三大行业权威媒体联合发起，旨在嘉奖推动企业私域流量建设的优秀技..
10月24日，由腾讯安全云鼎实验室联合GeekPwn发起的第二届云安全比赛在上海落下帷幕，包括Nu1L、r3kapig、NeSE、0ops、天枢 Dubhe等7支国内顶级安全..
今年上半年，突如其来的“新冠疫情”给世界经济带来了严峻的考验。这场战役是考验，同时也给人们的生活方式带来天翻地覆的变化，在很多行业陷入低..
中国有句古语叫做：福兮祸所伏，祸兮福所倚，其意思就是：一个人一生中所遇，有福事降临时，同时也有祸事相依从；有祸事降临时，福事也会随之降临..
在这个物欲横流的时代，用到信贷的地方实在是数不胜数，此次疫情让借款人的“共债”风险逐渐显现，个人借贷风险加速暴露。加上整体宏观环境的承压..
它，是全球高端电子零组件供应商它，经历了电子产业百年变革它，钽电容市占率全球第一没错，它就是本月的超级品牌——基美（KEMET）2020年10月9日..