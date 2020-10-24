百度旗下好看视频与开心麻花团队签约 将联合打造IP自制内容

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百度旗下好看视频与开心麻花团队签约 将联合打造IP自制内容

2020-10-24 14:10 · 稿源：站长之家

据媒体报道，百度旗下好看视频已与开心麻花团队完成签约，双方将联合打造IP自制内容。据悉，此IP自制短剧由开心麻花原班人马创作，好看视频会邀请平台上的内容创作者参与共创。

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