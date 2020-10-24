百度旗下好看视频与开心麻花团队签约 将联合打造IP自制内容

首次将喜剧金牌IP开心麻花引入快手线上后，由蒙牛臻享冠名的《今日菜单之真想在一起》短剧将于 10 月 20 日晚 19 点在快手小剧场全网独播。本剧以美食作为主要题材，融入喜剧元素，讲述都市男女的甜宠爱情故事。为助力蒙牛臻享浓牛奶上市推广，快手连同开心麻花在剧中为臻享打造了专属营销方案。以男女主角名字为巧妙结合点，陈臻和李享组成“臻享”CP，谐音“真想”，将臻享浓牛奶的香浓口感与剧情深度融合，一次性提供给观众味觉