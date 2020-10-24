百度旗下好看视频与开心麻花团队签约 将联合打造IP自制内容

据媒体报道，百度旗下好看视频已与开心麻花团队完成签约，双方将联合打造IP自制内容。据悉，此IP自制短剧由开心麻花原班人马创作，好看视频会邀请平台上的内容创作者参与共创。
近日，百度旗下好看视频公布数据称，截至 2020 年 9 月，好看视频平台创作者数量突破百万。好看视频已实现全域覆盖用户超 8 亿，独立App日活超 3000 万。
首次将喜剧金牌IP开心麻花引入快手线上后，由蒙牛臻享冠名的《今日菜单之真想在一起》短剧将于 10 月 20 日晚 19 点在快手小剧场全网独播。本剧以美食作为主要题材，融入喜剧元素，讲述都市男女的甜宠爱情故事。为助力蒙牛臻享浓牛奶上市推广，快手连同开心麻花在剧中为臻享打造了专属营销方案。以男女主角名字为巧妙结合点，陈臻和李享组成“臻享”CP，谐音“真想”，将臻享浓牛奶的香浓口感与剧情深度融合，一次性提供给观众味觉
百度看看是百度单独做的视频APP，但它与市面上其他视频APP有所不同。从百度看看的内容来源来看，百度更像是想将百度看看打造成视频聚合平台，就像高德做网约车聚合平台一样一样。在目前百度面临的搜索市场份额下滑，字节跳动在往搜索引擎上进军内外夹击的局面，百度推出百度看看或许能带来惊喜。
近日，北京百度网讯科技有限公司推出了一款名为“百度看看”的App，“百度看看”内容展现形式主要为视频，其主要功能模块分为“推荐”、“小视频”、“直播”和个人中心等，多数视频的时长在 1 分钟到 5 分钟内，大部分视频内容源自百家号和好看视频。
【TechWeb】10月7日消息，北京百度网讯科技有限公司推出名为“百度看看”的App，其产品定位是分享人生、探索世界的综合视频推荐和视频搜索平台。目前，苹果手机用户已经能在App Store中下载该应用。百度看看APP已上架App Store百度看看App图标与百度App相似，只是在左上角加上了“视频”两字。百度看看App首页设置了“搜索输入框”和“推荐”、“小视频”、“直播”和“个人中心”四个入口。百度看看APP首页值得一提的，百度看看A
今年8月，百度上线两场独特的直播:主角不是各种口红和零食，而是青海海拔四千米以上，石头缝里长出来的花。在全景直播镜头下，著名植物博主顾有容带着大家观看平日难见的珍稀植物。那种奇绝的观感搭配满满的知识，让人领略到直播这件事，别有风景。
近日，百度知识垂类针对视频创作者升级推出“星知计划2.0”，全方位为知识视频创作者提供流量扶持、现金奖励、粉丝赋能等八大上榜权益。据百度相关负责人介绍，百度知识产品矩阵已取得了阶段性成果，截至2020年9月，百度知识垂类视频内容平均每日服务用户3亿次。
百度在打造了MAU超过 5 亿的“手机百度”后，并没有停止对核心“信息与内容”领域的进一步开发。Tech星球(微信ID：tech618)独家获悉，北京百度网讯科技有限公司推出了一款名为“百度看看”的App，其产品定位是分享人生、探索世界的综合视频推荐和视频搜索平台。
今日晚间有媒体报道称“百度计划今年底前在港完成二次上市“。对此报道，百度方面回应称：不予置评。截至目前，阿里巴巴、网易、京东均已成功在港二次上市。关于百度将在香港二次上市的传闻早已有之。今年5月，百度董事长李彦宏在被媒体问及如何看待近期美国收紧中国在美上市公司监督审查的行为时，也曾表示 “我们确实很关注美国从政府层面在不断收紧对中概股公司的这种管制，我们内部也在不断研讨有哪
百度发声明回应媒体日前的刊发《百度元老被刑拘背后：权力的深渊》一文，百度声明称，此文章通过大量捕风捉影及未有实际证据的内容，对百度公司恶意中伤，违背新闻媒体客观公正的职业操守。对此，百度将通过法律途径维护公司合法权益。《百度元老被刑拘背后：权力的深渊》文章中称2020年9月15 日下午，百度初创团队成员、特别顾问、移动生态群组（MEG）销售负责人史有才所搭乘的飞机刚刚降落在杭州
百度APP日前上线了“购物”频道，设有达人直播、发现好货等板块。
百度旗下电商平台度小店今日上线“好物新知节”，并选择iPhone 12作为双十一好物大促的开场。
最近开车比较多，先是从北京自驾1500多公里到长沙，然后到长沙又是各种办事各种跑，半个月就开了将近2000公里。开车离不开导航，所以这段时间我对百度地图和高德地图两款产品进行了深度体验，有些想法，跟你们分享下。
近日，百度App上线“购物”频道。该频道需要用户在“频道管理”——“可添加频道”中自行添加。百度APP购物频道页面包括了“达人直播”“发现好物”等板块。在该板块下方还有猜你喜欢、直播、发现好物等智能推荐。
昨日，迅雷发布《关于迅雷公司前CEO陈磊涉嫌职务侵占罪事宜的公告》称，深圳市迅雷网络技术有限公司就迅雷公司前CEO陈磊等人涉嫌职务侵占事宜，于 2020 年 4 月向深圳市公安局提出控告，于近日接到深圳市公安局通知，深圳市公安局已经对涉嫌职务侵占罪的陈磊等人进行立案侦查。
对于页面收录而言，无论你是处于什么阶段我们总是会面临一个问题:页面的收录，如果页面没有任何的收录，我们基本上没有办法去谈论网站排名的问题。
百度App上线“购物”频道，包含当地好店、“达人直播”、“发现好物”等板块，货品已覆盖电子产品、日用百货、生鲜水果、美妆洗护、服饰家装等品类。该购物入口，需要用户主动进入“频道管理”添加。
日前，有媒体刊发《百度元老被刑拘背后:权力的深渊》一文，文章中称2020年9月15日下午，百度初创团队成员、特别顾问、移动生态群组（MEG）销售负责人史有才在杭州萧山机场被浙江嘉兴警方被带走。
近日，百度文库又推出了新会员活动，百度网盘超级会员+百度文库会员，双会员年卡原价需要459. 9 元，今天限时低至238. 9 元（领券购买），差不多 5 折特惠。目前百度网盘官网的超级会员一年是 298 元，连续包年也需要 263 元，因此这个活动只要238. 9 元是比较划算的。
近日，百度文库又推出了新会员活动，百度网盘超级会员+百度文库会员，双会员年卡原价需要459. 9 元，目前限时低至239. 9 元(领券购买)，可领 1 元优惠券，实付238. 9 元到手，立省221元。单百度网盘超级会员官网目前 263 元(需连续包年)，平常的活动好价在 200 元左右，因此这个活动只要238. 9 元是比较划算的。
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