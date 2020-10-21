Snap第三季度业绩超预期：用户达到2.49亿，股价飙升18%

站长之家(ChinaZ.com) 10月21日 消息:社交网络应用Snapchat的制造商Snap周二收盘时股价飙升18%，原因是该公司公布第三季度营收超出预期，其用户数量和发送的信息数量均大幅增加。

截至9月份的第三季度，Snap公司收入同比增长52%，达到6.787亿美元，每股收益为1美分。相比之下，分析师的平均预期为5.51亿美元，每股5美分。

Snap的日均用户数量为2.49亿，比去年同期增长了3900万，增幅为18%。

该公司表示，通过Snapchat上传的照片增加了25%，但并未列出总数。

与上个季度一样，Snap管理层以疫情不确定性为由，拒绝对本季度的业绩做出预测。

不过，据猜测，第四季度的销售额增幅可能高达50%，远高于华尔街预计的30%的收入增幅。

“广告需求第四季度历来支持后者的假期的一部分，和目前尚不清楚是否主要来源的广告需求今年将实现以同样的方式在前几年，”该公司表示在事先准备的发言中流传的财报电话会议。

该公司在财报发布前准备好的声明表示:“假设按照目前良好的运营状况持续下去，且假日季实现了与前几年相同的业绩，我们相信第四季营收将实现47% -50%的同比增长。

在与分析师的电话会议上，公司创始人兼首席执行官埃文·斯皮格尔（Evan Spiegel）告诉分析师，公司优先考虑的是Android上的功能开发，而不是iOS。