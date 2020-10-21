天猫双11首开城市生活主会场 上支付宝“吃喝玩乐”5折起

站长之家（ChinaZ.com）10月21日 消息:10月20日，站长之家从天猫双11启动会上获悉，今年，支付宝将首次以数字生活开放平台身份参加双11，通过打造“城市生活主会场”，帮助餐饮店、菜场、小超市、电影院、足疗店等线下服务业商家参加双11，共同迎接年底最大的消费复苏热潮。

这意味着，支付宝今年不仅承担着支付底层、技术支撑和金融服务的角色，还将成为天猫双11“吃喝玩乐”城市生活第一入口。

据了解，10月21日到11月11日，来自饿了么（含口碑）、淘票票、大麦、飞猪等阿里经济体平台的数百万商家将参加支付宝城市生活狂欢节，覆盖餐饮外卖、休闲娱乐、酒旅、医疗医美、同城零售等。其中200万商家参加五折活动，90万餐饮商家全店五折。

据悉，支付宝双11大促覆盖了全国几乎所有城市，在活动力度最大的100个重点城市中，9成报名商家都是中小商家，很多商家甚至是首次“触网”。这意味着，一大批服务业商家将以双11为契机，开启线上线下联动的数字化经营模式，迎来年底最大一波复苏增长。

在胡晓明表示，“支付宝作为10亿消费者首选的数字生活平台，始终致力于加大开放力度，推动线下服务业数字化。我们希望发挥平台和技术优势，联动阿里经济体的力量，让更多线下服务业商家、夫妻老店都能分享双11红利，一起推动城市消费复苏。”

此外，为加大对双11商家的支持，支付宝数字金融政策扶持也进一步升级。

网商银行为双11中小商家提供超过4000亿贷款，并升级0账期政策，垫资2000亿元实现“预售即回全款”，将商家回款时间缩短20多天;花呗联合40多家金融机构授信加码，2000万商品及服务支持分期免息，预计为消费者节省13亿元。