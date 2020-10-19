iPad Air4开售时间曝光，与iPhone12上市时间一致

苹果公司在今年秋季一共发布了两款iPad产品，其中iPad Air4获得了很多用户的关注，主要原因是这款iPad Air4搭载了A14芯片，同时外观造型也改为与iPad Pro十分相似，至于发售时间，现在也被曝光。

在9月份的苹果发布会上，官方曾表示iPad Air4的发售时间为10月份，但如今已经过了半个多月官网上迟迟未看到iPad Air4的身影，让不少用户十分的着急。但是在电商平台上，已经有大量的店铺开启了预约，暗示这款iPad Air4即将发售。

虽然iPad Air4首发了A14芯片，但外界猜测苹果不希望A14的性能参数被提前曝光，所以安排iPad Air4和iPhone12一起发售，也就是10月23日当天iPad Air4上架苹果官网。

另外有可能iPad Air4已经达到渠道商那边，处于苹果的政策，不到发售日当天就不能出售激活的规定，因此没有渠道商将这款iPad Air4出售，否则的话会面临苹果巨额的罚款以及取消经销商资格。

今年的iPad Air4相对上一代iPad Air3有了巨大变化，外形上和iPad Pro2020几乎一样，采用全面屏设计，同时加入新的指纹电源解锁方式，支持二代的手写笔，同时A14芯片还可以完成4K视频剪辑、PS修图等工作，性能和外观的巨大提升也让这款产品获得了很多用户的关注。