消息称苹果将于2021年3月推出“AirPods Studio”

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消息称苹果将于2021年3月推出“AirPods Studio”

2020-10-16 16:37 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月16日 消息：推特苹果爆料大神Jon Prosser 周四称，苹果公司准备在 2021 年 3 月举行一场特别活动，届时公司将推出备受期待的“AirPods Studio”。

据称，苹果所谓的“AirPods Studio”耳机将成为此次会议的“头条”，暗示该公司将利用这个机会发布其他产品。Jon Prosser 还称，苹果目前计划通过以虚拟在线方式举办这次发布会。

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此前有传言称“AirPods Studio”将于今年秋季与iPhone12 一同亮相，但也有传言称“AirPods Studio”将是苹果首次尝试品牌耳机。除了主动降噪技术和高端音频再现功能，据称这款耳机还包括一系列传感器，以帮助实现耳朵自动检测等先进功能。

根据 9 月份泄露的图片显示，这款耳机由优质材料制成的时尚外观。有传言称将推出两个版本，一个是更实惠的“运动”版本，另一个是由皮革和金属制成的高端版本。

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Jon Prosser周三称，“AirPods Studio”的制作遇到了障碍，迫使苹果“削减”某些“关键功能”。苹果公司最近表示，苹果在线商店和实体店计划撤下一批第三方耳机和智能音箱。

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