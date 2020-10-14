天猫精灵杜海涛回应离职传闻：目前还没离职

站长之家(ChinaZ.com) 10月14日 消息：今日，针对“天猫精灵创始高管杜海涛离职”一事，杜海涛本人回应称，目前自己还没有离职，自己只是个产品经理，不是高管。
此前， 36 氪报道称，阿里天猫精灵事业部运营及市场总经理杜海涛(花名：释空)将离职，已经在内部沟通完毕。
据悉， 2016 年，阿里人工智能实验室(AI Labs)成立，杜海涛是早期核心成员，其配合陈丽娟(花名：浅雪)共同搭建了实验室团队，并主导完成了智能音箱天猫精灵的产品架构。
站长之家(ChinaZ.com) 10月14日 消息：今日，针对“天猫精灵创始高管杜海涛离职”一事，杜海涛本人回应称，目前自己还没有离职，自己只是个产品经理，不是高管。
此前， 36 氪报道称，阿里天猫精灵事业部运营及市场总经理杜海涛(花名：释空)将离职，已经在内部沟通完毕。
据悉， 2016 年，阿里人工智能实验室(AI Labs)成立，杜海涛是早期核心成员，其配合陈丽娟(花名：浅雪)共同搭建了实验室团队，并主导完成了智能音箱天猫精灵的产品架构。
9月17日，阿里巴巴在云栖大会上发布了全场景人机交互系统“AliGenie 5.0”，将视觉、语音、触觉等多种形态的交互方式融合在一起，可以让设备更精准地感知物理世界、更深入地理解用户意
9月17日消息，天猫精灵在云栖大会发布了首个全场景人机交互系统AliGenie5.0，及三款新产品CC10电池版、CCMINI以及第二代IN糖，三款产品全部搭载AliGenie5.0，提供唇动唤醒、挥手唤醒等多种唤醒方式。其中，天猫精灵CC10电池版售价699元，天猫精灵CCMINI售价249元，第二代IN糖售价199元。天猫精灵事业部总经理库伟表示，AliGenie5.0是天猫精灵开发的多模态人机交互系统，首次将唇动、手势、语音语义等多种形态的信息输入
在今日的阿里巴巴的云栖大会上，天猫精灵事业部发布了首个全场景人机交互系统 AliGenie5.0，融合了视觉、语音、触觉等多种形态的交互方式。据介绍，AliGenie5.0 支持唇动唤醒、挥手唤醒等多种 “拟人化”的唤醒方式。
在阿里巴巴的云栖大会上，天猫精灵事业部发布了首个全场景人机交互系统AliGenie5.0，融合了视觉、语音、触觉等多种形态的交互方式。同时也发布的三款新产品——配备了10吋智能屏及大容量电池的天猫精灵CC10电池版、4吋智能屏产品天猫精灵CC MINI，以及第二代IN糖都搭载了该交互系统。据天猫精灵事业部总经理库伟介绍，AliGenie5.0支持唇动唤醒、挥手唤醒等多种“拟人化”的唤醒方式，并直接给出反馈。例?
阿里和易居联手，阿里天猫成立房产部门，推出“天猫好房”，搞定房地产数字化。9 月 16 日，在杭州阿里巴巴西溪总部，阿里巴巴和易居正式宣布成立“天猫好房”平台，并邀请地产界超百位知名企业董事长、CEO为其站台。在此之前，阿里巴巴曾宣布增持易居，成为易居第二大股东，并透露将共建房地产营销及交易平台。在此之前，阿里巴巴曾宣布增持易居，成为易居第二大股东，并透露将共建房地产营销及交易平台。
过去一年，淘宝/天猫的88VIP会员服务为用户累计节省超100亿元，号称亏钱交朋友。日前，官方宣布，88VIP再次加码。此番，阿里巴巴与耐克达成战略合作，耐克将为88VIP用户提供专属权益。据悉，
阿里集团客户体验事业群(简称阿里CCO)方面表示，自今年 5 月发布商家协同服务机制至今，天猫商家平均售后问题处理时长缩短了60%。据悉，该机制能将消费者诉求以工单方式同步给商家，联同商家在 24 小时之内解决问题。 9 月 25 日，阿里CCO方面表示，未来机制将逐渐向淘宝商家推进。
2020年天猫双十一活动即将在10月底正式开启，今年的双十一比往年活动要更早的开启，同时还加强了预售的玩法，当然今年的天猫双十一也是有满减活动的，这里我们来看下今年天猫双十一满减规则是什么样的吧。
2020年天猫双十一活动将从10月底就开启，今年将有很多商品开启预售机制，同时还可以支持双十一的保价措施，因此提前购买的话也是不会亏的，这里我们还要来看下天猫双十一活动的津贴要怎么使用，以下是具体的使用规则介绍。
今日，天猫宣布联合易居推出 “天猫好房”，并共同发布 “不动产交易协作机制”(ETC)。未来，天猫好房将帮助房地产企业定制线上房产旗舰店，把 3D 购技术、直播以及更多金融服务能力与房产行业结合。“不动产交易协作机制”将基于新的产品升级
天猫超市今日宣布，天猫超市品牌IP形象“小铛家”将于9月29日0点正式上线官方直播间，成为“阿里动物园”首位主播。据悉，天猫超市虚拟主播基于人工智能技术研发，不仅能
2020年天猫双十一活动即将在10月底开启，今年的双十一活动和往年都有不太一样的玩法，很多商品提前了很多天支持下单，并且报价整个双十一期间。因此很多商家也开启了预售模式，这里我们来介绍下双十一期间天猫的预售规则。
天猫超市今日宣布，小时达服务已覆盖全国483个城市。天猫超市称，天猫超市与线下商家、品牌门店合作不断加深，供给品类呈现出爆发增长的态势，不仅覆盖传统快消品类，还覆盖美妆、服饰、数码、宠物等多个消费领域。去年10月，阿里将天猫超市升级为新零售超市，接入线下商超及品牌门店，提供小时达、半日达等配送服务。阿里将旗下各业务线打通，除了在手机淘宝上线专门天猫超市同城频道外，还在饿了么接
天猫公告称，为更好的支持店铺经营，降低商家资金使用成本，对于符合一定要求的商家可享有店铺保证金使用范围的拓展。
有这样一种说法:大众选择流行，产业创造文化。在个性化思维大爆炸的时代，不断有新的流行因子出现并改变着大众的审美，烘焙就是如此。疫情后，家庭烘焙消费兴起，烘焙爱好人群在快速增长。然而真正让烘焙从流行因子进化至流行文化，或许还需要产业的努力。9 月 23 日，首届天猫烘焙节发布召开，此次发布会上，天猫以“烘焙节”为契机，通过连接产业与文化、洞察消费潮流，融合烘焙文化与烘焙消费，进而打造全网烘焙消费者首选平台?
今日 8 点， Apple Watch Series 6正式在天猫上架，售价 3199 元起，最多可享24期免息。
2020年天猫双十一狂欢夜晚会将在11月10日晚上举行，今年的双11晚会有哪些节目活动，用户可以在双十一晚会上获得哪些奖励吗，这里我们来看下今年双十一晚会的介绍。
随着居民收入的增长、城镇化率的提升、护肤品消费观念的转变,护肤品日益成为广大消费者的刚性需求。在众多护肤品牌中,雪玲妃逐渐通过数字化技术的营销手段,慢慢进入大众的视野,进入年轻人的购物车中,成为他们的新宠。雪玲妃是以洁面产品为主,打造天然护肤品,单单是氨基酸洗面奶这一个产品,连续三年雄踞天猫洗面奶榜首,月销量就达150万,且获奖无数。要探究雪玲妃这个护肤界的后起之秀,就要聚焦其发展之路。九年锻造品牌,硬核产品实?
今天，天猫超市宣布正式接入饿了么，借助同城零售体系，让商品像“送外卖”一样抵达消费者手中。据了解，天猫超市和饿了么将进行深入合作，为消费者提供“一小时达”和“半日达”服务，覆盖超过 2 万件商品。
近两年，在消费升级、二胎政策等因素的助推下，母婴市场交易额不断突破。 总体来看,无论是细分的儿童营养品领域,还是整体的母婴市场,未来,机会仍将持续,前景依旧持续宽广,挑战和竞争也将持续激烈。这也意味着,未来,平台和母婴企业要发展得好,必须锻炼好自己的经营能力,修炼好“内功”。 用阿里巴巴数字技术,持续洞察儿童营养品市场和消费者趋势,不断推出子类目,倒逼市场出现新的品类,不断孵化培育新品牌,帮助品牌打造与不同需求用
英雄联盟S10全球总决赛的八强赛即将在10月15日的晚上6点开打，很多朋友还不清楚15日S10八强赛的比赛赛程，下面就来为大家详细的介绍一下。..
苹果12 什么时候可以买到？北京时间 10 月 14 日凌晨 1 点，苹果新品发布会如期举行。会上，苹果正式发布了全新iPhone12 系列，包括iPhone 12 min..
今天，胡润研究院发布了《 2020 胡润中国 10 强家电企业》。据悉，十强家电企业主要覆盖空调、冰箱、洗衣机还有豆浆机、油烟机、烧水壶、微波炉等..
不得不说，当我已经习惯使用真无线耳机之后，就已经不再想回到有线耳机的时代了，蓝牙耳机对于我们来说已经非常非常重要了，不过，可能考虑到音画..
现在大部分的人无论是工作之余还是运动都喜欢听音乐放松一下，所以对耳机的需求和要求都越来越高，各大厂商也是看准了商机。自从苹果取消了3.5mm的..
如今，全国各地都已入秋了，换句话来说，长秋膘的季节来啦，不知下定决心要健身的你物色好什么蓝牙耳机没有？毕竟没有音乐陪伴的运动是没有灵魂的..
过去快两年时间，SSD的价格一直在走低，很多用户借此机会用上了大容量固态盘。而根据统计机构TrendForce的最新预测，上述趋势还将延续，至少到圣诞..
今天凌晨，iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max正式发布。它们搭载了与之前新iPad Air相同的A14仿生处理器，该处理器基..
10月14日消息，据国外媒体报道，截至发稿，电动汽车制造商蔚来汽车的股价在美股盘前交易中上涨8.88%，至23.54美元。截至当地时间周二美股收盘时，..
视频号的干预太强。微信为视频号，不仅一路绿灯，而且警车开道、保驾护航——能给的接口都给，能加的功能都加。这是对自然衍化生态逻辑的严重违背..
2020年，这个漫长的冬天，让一切的事情开始变得复杂起来，风云突变的经济环境，也让许多的金融企业面临着无法逃避的危难。虽然人人都说此次黑天鹅..
10月14日消息，小米有品首款全自动迷你麻将机今日上架，既是麻将桌又可以作为餐桌使用，一机多用，小户型也能摆得下。其售价1850元起。提供38-56共..
DoNews 10月14日消息（记者 刘文轩）App Annie 发布了 9 月月度指数排行榜，2020 年 9 月的全球热门游戏 Top 10 排行榜。收入排行方面，发行近 7 ..
10 月 14 日凌晨，苹果召开了 2020 年第二场秋季发布会，包括iPhone12 系列、HomePod mini等产品先后与我们见面。这次iPhone12 系列毫无意外成为本..
iphone12mini是大家非常关注的一款手机，在性能上几乎是没有缩水，所以也是性价比非常高的一部手机，很多朋友还不清楚iphone12mini的重量和尺寸到..
“广告不是艺术，做广告是为了销售产品，否则就不是广告。”这句话出自有着“广告之父”美誉的大卫·奥格威，几十年之后的今天，这句话依然不过时..
在数字经济领导者论坛上，中国联通副总经理范云军表示中国联通和中国电信已合作开通 33 万个5G基站。双方通过5G网络共建共享，结合多载波聚合技术..
苹果iPhone12mini是今年推出的一款小屏幕旗舰手机，屏幕为5.4英寸，机身尺寸也十分小巧，很适合单手用户使用需求，这款iPhone12mini的尺寸大小是多..