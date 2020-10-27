网站测速就找ping.cn，一个更加专业实用的ping检测工具

相信不少网站运营者时常会用到ping操作检测网站速度等问题，不过目前国内很少有专业的ping检测平台，比如监测节点覆盖地区少、覆盖不全面、检测节点不稳定、检测结果不准确、功能少等情况。

站长之家最近上线的ping测试工具——Ping.cn则可以很好的解决这些问题。该工具可以帮助站长和开发者更快更全面检测全国各地到服务器的网络情况，深度分析网站请求详情，快速定位网站问题。

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相比市面上大多数的ping检测服务，Ping.cn网络检测节点覆盖全国各省电信、联通、移动、教育网等。该工具的功能也更为丰富完善，除了为用户免费提供的网站速度测试、网络速度检测、多地区在线ping检测、dns查询、路由跟踪查询、ipv6 网站测试服务等基础功能，还能快速实现网站测速对比。

另外，Ping.cn还能为企业用户提供拨号API接口服务，实现无缝对接。下面，一起来看看具体有哪些优势。

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真实用户网络检测节点覆盖全国

目前，ping.cn的网络检测节点遍布全国各省电信、联通、移动网络，拥有大量真实用户节点。节点分布覆盖东北、华东、华北、华中、华南、西南、西北以及港澳台等地区的多个省市地区。

接入方可使用 10 万+分布在各检测节点进行检测，实时调用并监测全国各地到服务器的网络情况。

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快速实现IP或域名的检测对比

除了免费提供最基本的ping检测服务，Ping.cn支持的功能还包括：

DNS查询功能 ，企业可实时关注域名的DNS解析状态。

路由跟踪查询 ，实时获取每一跳转速度、时间及IP地址，分析出每一路由节点的性能。

ipv6 网站测试服务，检测网站是否支持IPv6 等信息。

Ping.cn另一个更为实用的功能就是，支持IP或域名的检测对比。

以m.chinaz.com和www.chinaz.com 测速对比为例，页面显示全国各地电信、移动、联通三个运营商节点的PC端和移动端响应速度情况，直观展示了检测节点数、最快节点、最慢节点、平均响应时间等数据，如下图：

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提供API接口服务

ping.cn另一大特色是——还提供的真实用户拨测API接口服务，平台拥有专业技术团队，提供7* 24 小时技术支持，为企业用户提供最基础的实时检测数据，调用全国各地超过 10 万+检测节点进行检测，实时调用、即时生效。

同时也可以根据企业用户实际业务需求灵活调用API接口进行业务检测，实现企业运维系统快速无缝对接。

刚上线不久，已经有不少用过的用户反馈Ping.cn体验很好，如果你也需要的话，欢迎前往Ping.cn官网体验。