研究人员称，新冠病毒可在智能手机屏幕上存活28天

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研究人员称，新冠病毒可在智能手机屏幕上存活28天

2020-10-12 10:02 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月12日 消息:根据澳大利亚研究人员发表在《病毒学杂志》上的研究结果表明，如果环境温度和湿度(20℃和50%相对湿度)保持不变，那么导致新冠肺炎的SARS-Cov- 2 病毒可以在玻璃、不锈钢、纸张和聚合物钞票上存活近一个月。

论文指出，“SARS-COV- 2 在玻璃和乙烯基(这是屏幕和屏幕保护器两种常见的材料)上的存活时间表明，触摸屏设备可能是一个潜在的传播源，应该定期消毒，特别是在多用户环境中。”

病毒

除了玻璃表面，英国和澳大利亚等国使用塑料聚合物钞票也是病毒很好的附着场所。研究称，“虽然其他研究表明，纸质钞票比塑料钞票附着更多的病原体。但这一数据表明，尽管SARS-CoV- 2 在塑料钞票的失活速度更快，在20℃的室温下，病毒在纸质钞票和聚合物钞票上都能存活至少 28 天。”

之前的一项研究表明，SARS-CoV- 2 在玻璃和纸币上可以存活几天的时间，在玻璃和不锈钢上可以存活长达 6 天。

虽然相比之下，这样的存活时间不是很长，但是想想一个表面在那段时间能被触摸了多少次?

这意味着，为了更好的预防病毒，经常清洁接触的设备和洗手是必要的。对于企业来说，这是也是一个警钟，要认真对待硬件消毒，比如定期清洁高接触区域(如键盘)，向员工提供清洁材料等等。

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