谷歌计划把YouTube打造成购物平台 与亚马逊和阿里竞争

据媒体报道，据报道，谷歌要把旗下视频网站YouTube变成一个主要的购物目的地，从而与亚马逊和阿里巴巴展开竞争。
据称，YouTube目前正测试与电商公司Shopify的进一步整合，通过YouTube来销售商品，用户很快就能直接在该视频网站上购买商品
据媒体报道，据报道，谷歌要把旗下视频网站YouTube变成一个主要的购物目的地，从而与亚马逊和阿里巴巴展开竞争。
据称，YouTube目前正测试与电商公司Shopify的进一步整合，通过YouTube来销售商品，用户很快就能直接在该视频网站上购买商品
相当多的亚马逊卖家在 2020 年遭遇史上最难的「FBA 入库、接收流程」，没有最久，只有更久。这其中，最惨的莫过于我们卖家骑士卖家交流群里的一位新手卖家发货 8 件，亚马逊仓库只接收到了 1 件 ！！但，FBA索赔之难，难于上青天！李白听了都想流泪！因为亚马逊可以申请的FBA索赔，根据类型的不同，有不同的时效。有些的索赔时效是 60 天，有些是 90 天，最长的有 18 个月的时效，过了很久才发现这个问题，也就没法索赔了。那可是?
在亚马逊的运营中，如果卖家能够用好亚马逊长尾关键词，也可以实现以“长尾(关键词)蚕食精准(关键词)”的方式逐步提升销量、扩大自己的市场份额，从而与市场老大进行抗衡。 通常来说，挖掘长尾关键词的方法有以下这几个，站内渠道主要有亚马逊搜索框、品牌分析工具、对手 listing 等，以及站外的第三方长尾词挖掘工具。 1. 亚马逊搜索框 在已经知道宽泛词的情况下，在亚马逊前台搜索框输入宽泛词，会自动匹配出一部分长尾词。 如图
近期，LV宣布签下了新的全球品牌代言人——范冰冰。依旧是标志性的烈焰红唇，只是唇膏换成了法国娇兰七夕限量版。有人说，这是范爷蛰伏两年的复出之作，体现了姐姐乘风破浪的拼搏。
微软正在努力为亚马逊提供一些竞争，因为它寻求提供一种将卫星连接到其云计算服务Azure的服务。媒体报道，本月初，微软对该服务的概念验证演示被批准了，该服务将把Azure与该公司要建立的地面站连接起来。根据该公司上个月向FCC提交的文件，微软计划将称为Deimos-2的西班牙成像卫星与华盛顿的两个地面站相连。FCC文件称，该公司的目的是展示其将卫星“数据直接下载到Azure云以进行立即处理”的能力。地面站也称为地球?
尽管谷歌一直没有对 Windows 10 平台的 UWP 应用表现出多大的兴趣，但近日还是向 Microsoft Store 推送了 UWP 版本的 YouTube 应用。虽然借助 Web 和第三方应用程序观看 YouTube 的体验已经相当不错，但 UWP 版本还是可以解锁更多特性。
亚马逊旗下智能家居品牌 Ring 发布一款小型摄像无人机 Ring Always Home Cam，可以实现全屋巡逻录像。Ring Always Home Cam 兼容 Ring Alarm 报警系统，可拍摄1080P 视频，这款无人机可以预设巡逻路线，家里没有人时，用户可以让它按预定路线巡逻拍摄。巡逻路径完成后，Ring Always Home Cam 将自动返回基座充电，用户可以通过手机应用查看即时画面。相比一般固定式摄像头，Ring Always Home Cam
近日，北京知识产权法院对乔丹体育起诉电商平台侵害商标权纠纷案作出二审判决，驳回原告上诉，维持原判。此前， 因认为世纪卓越公司、亚马逊卓越公司在销售商品过程中使用“乔丹”中文字样，构成商标侵权及不正当竞争，乔丹体育向法院提起诉讼，索赔 100 万元。
9月25日消息，据国外媒体报道，当地时间周四，亚马逊推出了云游戏服务Luna，以与谷歌Stadia和其他类似服务竞争。据悉，该服务兼容PC、Mac、Fire TV、iPad和iPhone和Android系统，目前仅开放邀请使用，更大规模推出的日期尚未宣布。最开始，玩家可以订阅Luna+频道和育碧频道。Luna+频道提供的游戏有《生化危机7》、《控制》、《铁甲飞龙》等，而育碧频道提供的游戏有《孤岛惊魂6》、《刺客信条：英灵殿》和《渡神纪：芬
当地 9 月 29 日，亚马逊宣布推出Amazon One掌纹识别技术。通过识别掌纹和静脉图案，专用阅读设备可创建独特的“手掌签名”。使用这项服务不需要先注册Amazon账户，只要一个手机号或信用卡。如果用户决定不再使用，可以要求删除其掌纹数据。
DoNews9月16日消息（记者 翟继茹）16日，据外媒报道，亚马逊最新推出的奢侈品在线商店已经正式启动。目前，只有亚马逊的高级会员才能进行购物。早在今年年初的时候，亚马逊在奢侈品电商的布局就被爆出。外媒援引知情人士消息称，亚马逊正在亚利桑那州为奢侈品电商平台建设一个专门的仓库，并将投入1亿美元进行市场推广。长久以来，亚马逊都想与奢侈品牌拉近关系，但是例如路易威登等大牌却屡屡拒绝了它。在传言即将进行的合作中，?
2020亚马逊企业购中国卖家线上峰会召开。会上，亚马逊全球开店发布了亚马逊企业购2021年五大战略品类，即：工业品、医疗用品、学校用品、商用家具和IT用品，并介绍了品类商机及优质产业带，为中国卖家的品类开发指明方向、提供建议，帮助卖家把握线上商采新模式的蓝海机遇。亚马逊全球副总裁、亚马逊全球开店亚太区负责人Cindy Tai称，近年来，随着互联网技术的革新和电子商务的飞速发展，全球企业与机?
据CNN报道，亚马逊旗下的家庭安全公司Ring，推出了一款可飞行的摄像头。结合无人机技术，这款名为Ring Always Home Cam的产品可以沿着特定的路线在家周围环绕，并将实时视频传到智能手机上。图片来源于CNN据报道，这款产品售价250美元，明年将正式发布。据介绍，现在它只可以在室内飞行，还可以与报警铃系统协同。与普通摄像头相比，它最大的优势是可以真正实现全屋覆盖。当然也有隐私保护?
23日，据外媒报道，一天前，设备制造商Echelon Fitness推出一款动感单车健身产品品“Prime自行车”，并号称是与亚马逊的合作款。这直接导致了Echelon股价上涨达6%。就在今天，亚马逊公开宣布，从未与Echelon开发过“Prime自行车”，并正在与Echelon进行沟通停止销售Prime自行车。亚马逊已经在其平台上下架了此款商品。亚马逊称，这款产品与亚马逊及亚马逊Prime会员没有任何关系。据了解，这款Prim
亚马逊赶跟卖的时候熬到凌晨应该是每个亚马逊运营都经历过的事吧 因为亚马逊都是重商品、轻店铺，所以只要不侵权，跟卖是被允许的。 自己好不容易通过测评、刷单、打广告等经营起来的listing被其他卖家跟卖，轻轻松松蹭走流量，是谁都不能忍吧! 而且，很多跟卖都是趁着凌晨你睡觉的时候去跟卖，让你抓不到证据无法投诉!所以，为赶跟卖只能熬夜! 今天，小编就跟给大家推荐一个亚马逊赶跟卖工具——卖家骑士的跟卖监控功能! 首先，?
在9月25日的亚马逊2020硬件大会上，官方正式宣布了云游戏平台Luna，该平台将会提供超过100款以上的游戏，同时还会支持PC、Mac、Fire TV以及移动端，下面我们来了解下Luna的详细信息。
YouTube亚太区家庭与学习内容副总经理Don Anderson今天宣布，专为儿童打造的YouTube Kids在亚洲多地上线。Anderson介绍称，YouTube Kids是YouTube在2015年推出的版本，如今这款产品正式在日本、台湾和其他亚洲地区上线。目前YouTube Kids已经在全球85个市场推出，并翻译成39种当地语言。YouTube Kids下载量达数千万次，观看次数突破1600亿次，已成为最多人使用的儿童应用程序之一。YouTube Kids
在 2020 年的视频行业，改变，是一种常态。各大平台都在积极变化，以求更大的行业竞争力。B站，先是与拳头游戏合作，拿下英雄联盟全球赛事独播权，又斥巨资入股欢喜传媒;A站力推“二八计划”，想要通过用广告分成补贴创作者的方式，重现内容的生机;小红书和微博先后拿出了“视频号”扶持计划，试图整合平台视频资源，发力知识和兴趣类内容。
美国法院上周对包括亚马逊前员工在内的6人提诉，指其向亚马逊员工行贿，以窜改Amazon Marketplace平台上第三方卖家及产品资料、以及外泄数TB内部营运资料，包括对手资料及亚马逊演算法以不法获利。Amazon Marketplace是供第三方卖家刊登、销售商品及服务给一般消费者的平台。根据美国西雅图地方法院文件，这6人有4人对外提供第三方卖家顾问服务，另两人为亚马逊前员工，随后也自立门户提供卖家顾
9月15日消息，据国外媒体报道，微软正在采用一种新策略，即通过承诺帮助初创公司销售服务来吸引这些公司，以期在云计算业务领域抗衡亚马逊。微软微软周一宣布与初创公司Abnormal Security达成合作协议，根据协议，这家电子邮件安全初创公司将把自己的软件转移到微软的Azure云上。作为回报，微软承诺向其大企业客户销售Abnormal的服务，微软称，这是公司第一次开展这样的合作。亚马逊也运用了这种合作模式来发展其云业?
亚马逊在官方博客的一篇文章中透露，从 3 月 1 日到 9 月中旬，它的一线员工中有 19816 人感染新冠。在此期间，有 130 万人在亚马逊的分配设施或 Whole Foods 商店工作。亚马逊表示，其感染率只有 1.44%。如果按照整个美国人口的感染率计算，亚马逊称将会有 33952 人感染。在亚马逊公布这一数据前，彭博社消息称，位于明尼阿波里斯市外的一座仓库爆发了聚集性感染事件，其感染率四倍于周围社区，
疫情期间不少公司都开启了在家的远程办公，对于美国等不少欧美国家，现在依然还保持着远程办公的状态，这就包括了硅谷巨头微软。现在外媒报道称，..
英雄联盟S10全球总决赛的B组小组赛上，JDG战队在今天的最后一场是对阵DWG战队，最终发挥完美战胜了未尝一败的DWG，以B组小组第二的身份晋级八强，..
受疫情影响，包括微软在内的美国多家科技公司采取了让员工在家办公的政策。据外媒报道，微软现在允许允许员工永久在家办公。..
《一部手机失窃引发的惊心动魄的战争》引发了广泛讨论，在科技高度发达的今天，犯罪份子还能轻易通过一部手机获得信息、盗刷钱财，的确令人细思极..
美的集团发布公告称，截至2020年9月30日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回 购了29,544,883股，占公司截至2020年9月30日总股本的0..
美的集团发布关于回购公司股份进展情况公告称，截至 2020 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回 购了29，544， 883 股..
虽然大家现在提起美团，早就没有人注意之前的名字中还有点评两个字，但是今天开始他们彻底甩掉大众点评这个包袱了， 中文、英文名字双双改为美团、..
近日，微软官方宣布，Bing(中文名必应)正式改名为Microsoft Bing，同时启用全新的LOGO标识：“大家将看到我们的产品重命名为Microsoft Bing，这代..
据媒体报道，据报道，谷歌要把旗下视频网站YouTube变成一个主要的购物目的地，从而与亚马逊和阿里巴巴展开竞争。据称，YouTube目前正测试与电商公..
据外媒报道，微软(MSFT.US)允许员工永久在家办公。据称，微软允许员工每周不超过50%的工作时间在家工作，经过经理批准后可以永久进行远程工作。微..
美团正式发布公告称，公司的英文名已由“Meituan Dianping”改为“Meituan”，并已采纳中文名称“美团”作为公司的双重外文名称，代替原有的“美团..
今日晚间，美团正式发布公告称，公司的英文名已由“Meituan Dianping”改为“Meituan”，并已采纳中文名称“美团”作为公司的双重外文名称，代替原..
格力电器发布公告称 ，截至2020年9月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份94,184,662股，占公司截至2020年9月30日总股..
网络安全公司White Ops本周披露，他们在Google Play Store上发现超过240个用来执行广告诈欺的Android应用程序，这些应用程序的总安装量超过1400万..
格力电器发布公告称 ，截至 2020 年 9 月30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份94，184， 662 股，占公司截至 2020 年 ..
《沉默的真相》目前豆瓣评分9.2，超过了前段时间刷屏网络的《隐秘的角落》(8. 9 分)，截至目前，迷雾剧场已经上线了 5 部短剧。..
今日下午，B站账号“虎子的后半生”发布讣告称，虎子已于10月6日在海南去世。据悉，虎子B站最后一则视频的发布时间为8月14日。此前，“虎子的后半..
10 月 9 日，小米集团副总裁、CFO林世伟正式到岗。雷军在微博上对其表示欢迎，他说：“林总在资本市场有 20 多年的丰富经验，他的加入将帮助小米加..
小米于9月30日在海外发布小米10T、小米10T Pro等，它们采用144Hz LCD全面屏。小米集团手机部总裁曾学忠表示，小米业界首创了7档30-144Hz自适应动态..
随着QLC闪存的不断深入，SSD硬盘容量也是走上了康庄大道了，现在海盗船推出了七起步1TB、最高8TB容量的M.2硬盘——MP400系列，全面升级..