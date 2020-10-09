谷歌计划把YouTube打造成购物平台 与亚马逊和阿里竞争





















据媒体报道，据报道，谷歌要把旗下视频网站YouTube变成一个主要的购物目的地，从而与亚马逊和阿里巴巴展开竞争。









据称，YouTube目前正测试与电商公司Shopify的进一步整合，通过YouTube来销售商品，用户很快就能直接在该视频网站上购买商品



