谷歌计划把YouTube打造成购物平台 与亚马逊和阿里竞争

亚马逊旗下智能家居品牌 Ring 发布一款小型摄像无人机 Ring Always Home Cam,可以实现全屋巡逻录像。Ring Always Home Cam 兼容 Ring Alarm 报警系统,可拍摄1080P 视频,这款无人机可以预设巡逻路线,家里没有人时,用户可以让它按预定路线巡逻拍摄。巡逻路径完成后,Ring Always Home Cam 将自动返回基座充电,用户可以通过手机应用查看即时画面。相比一般固定式摄像头,Ring Always Home Cam