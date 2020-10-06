国庆过出年味支付宝上出行热度比五一大涨170%

国庆中秋“撞档”黄金周，竟然“撞”出了过年的味道。

10 月 6 日，数字生活服务平台支付宝公布了国庆前 4 天的出行搜索报告。数据显示，“运动”、“乘车”、“租车”、“出行意外险”等出行服务的搜索量相较五一大幅上扬，全民出行热潮堪比“春运”。而高涨的出行需求又进一步拉动了国内消费活力释放，加快经济复苏。

面对国内疫情防控形势稳定后最长的一个假期，大家的心早已蠢蠢欲“动”。仅假期上半场，支付宝上“运动”搜索量就全面赶超五一，虽然其中 90 后年轻人占大头，但也别小瞧 60 岁以上的银发运动族，他们参与到支付宝运动的比重，可不输 00 后新一代。

加长版黄金周也让迟来 9 个月的全民出行更显治愈，大家正把这个假期重新过成“年”。受民众出门旅游、探亲、访友带动，支付宝上“乘车码”搜索量比五一大涨170%，车水马龙的活力又回来了。而在全国搜索“乘车码”的省份排名里，广东名列第一，浙江、上海、江苏、河南、山东、湖北、北京、四川、安徽挤进前十。得益于支付宝成熟的出行服务体系，越来越多人将支付宝乘车码列入出门必备。

后疫情时代的数字化发展大潮下，网络租赁让“轻出行”成为旅行新时尚，也推动着国内租赁经济持续向好发展。国庆上支付宝搜“租车”自驾游的人数相比五一增加 9 成，租相机和充电宝的搜索量也分别上涨 2 成和 4 成。其中， 95 后占到租赁相关搜索人数的一半，“后浪”们更习惯直接上支付宝租设备，轻装出行。

随着出游人数创新高，相配套的出行保险行业也迎来复苏高峰。10月1日至4日，支付宝上“出行意外险”的相关搜索数据已经比五一假期上涨5成。假期放松的同时，也要提醒大家注意防护。

有分析人士指出，十一黄金周保持住了传统“金九银十”发展势头，市场回暖信号强烈。作为目前国内最大的数字出行生活服务入口，支付宝数字生活平台上出行相关服务搜索的活跃，正是国内消费活力的体现，也为中国经济加快发展带来重要助力。