ping.cn更专业的Ping检测平台 真实用户测试节点覆盖全国

为了方便站长和企业开发者能更快更全面检测全国各地到服务器的网络情况，深度分析网站请求详情，快速定位网站问题，最近站长之家正式推出了全新的ping测试工具——Ping.cn。

对比站长工具原有的ping检测服务其它同类产品，Ping.cn具备了多项优势，其节点遍布全国各地，线路多(电信、移动、联通)，能够测试真实用户节点与IDC机房节点，快速实现网站测速对比、ping检测、DNS查询、IPv6 检测等功能，同时为企业用户提供拨号API接口服务，实现无缝对接。

亮点一、检测节点遍布全国，拥有真实用户节点

目前，ping.cn的监测节点已遍布东北、华东、华北、华中、华南、西南、西北以及港澳台等地区，拥有大量真实用户节点，覆盖黑龙江、佳木斯、长春、吉林、沈阳、上海、杭州、厦门、济南、长沙、武汉、重庆、香港、澳门等全国多个城市。接入方可使用 10 万+分布在各检测节点进行检测，实时调用并监测全国各地到服务器的网络情况。

以ping检测chinaz.com 为例，页面显示全国各地电信、移动、联通三个运营商节点的响应速度情况，直观展示了检测节点数、最快节点、最慢节点、平均响应时间等数据。

除了ping检测，该工具还提供了DNS查询功能，企业可实时关注域名的DNS解析状态，以及检测网站是否支持IPv6等信息。

亮点二、快速实现IP或域名的检测对比

ping.cn还具备了对比功能，在页面输入两个不同的域名或IP，可以快速对比不同域名或IP的网站访问速度、PING平均响应时间、域名解析时间、IP路由器追踪响应时间等信息。

以m.chinaz.com和www.chinaz.com 测速对比为例，通过地图形式直观展示网站全国不同地区的大致的响应速度。同样的，页面具体显示域名最快节点、最慢节点等信息，如下图：

亮点三、API接口服务

ping.cn另外大特色是——提供的真实用户拨测API接口服务，平台拥有专业技术团队，提供7* 24 小时技术支持，为企业用户提供最基础的实时检测数据，调用全国各地超过 10 万+检测节点进行检测，实时调用、即时生效。同时也可以根据企业用户实际业务需求灵活调用API接口进行业务检测，实现企业运维系统快速无缝对接。

以上为ping.cn的主要功能，访问ping.cn体验更多功能。