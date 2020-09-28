新浪2020二季度营收5.077亿美元 同比下降5%

今日，新浪发布 2020 年第二季度财报，营收5. 077 亿美元，同比下降5%，市场预估4. 885 亿美元。
今日，新浪发布 2020 年第二季度财报，营收5. 077 亿美元，同比下降5%，市场预估4. 885 亿美元。
最近，新浪旗下的潮流分期电商新浪分期APP玩了票大的，10亿补贴计划，10万双限量款潮鞋免费送，一周内参与活动用户突破千万，以社交裂变营销方式占领潮流电商头条。新浪分期活动的玩法非常简单，新注册用户可以获得一张来自官方赠送的鞋卡，通过社交分享邀请好友共同参与，每邀请一名好友就能获得一张鞋卡，集齐"鞋带卡"、"鞋舌卡"、"鞋垫卡"、"鞋底卡"、"鞋面卡"五张鞋卡就可以免费兑换一双潮鞋，据新浪分期官方数据显示，目前已?
在线讲课,意味着在互联网上进行授课,如何打造自己的在线讲课平台成为教育机构的燃眉之急。而小鹅通的在线讲课平台拥有针对多元化的教学场景,同时有着属于自己的新教育解决方案。而在在线讲课平台中,小鹅通逐渐成为领跑者。小鹅通的在线讲课平台是根据教育机构、讲师与学生们的不同需求,量身打造的在线讲课平台。教育机构和讲师可以通过直播课堂,在不同的教学方式中进行授课。微信H5课堂、微信小程序课堂、PC端独立课堂以及APP内嵌?
中秋节就快到了，又到了互联网大厂晒月饼礼盒的环节，这甚至已经演变成了一场关于颜值、文化、创意的月饼大赛。值得注意的是，曾经因为没有月饼礼盒而受到群嘲的新浪今年终于扬眉吐气了一回，发放了李子柒定制款月饼礼盒。
Soul女性用户占比约为55%，且18- 24 岁的 95 后用户占比58%。大学生和年轻白领在用户画像中占主流。近半数Soul用户在三四五线城市，受城镇化影响，下沉用户同样具有非常强烈的消费意愿和能力。
近期，新浪旗下潮流电商新浪分期宣布，正式与国内知名球鞋鉴定机构get达成合作，并率先使用get 最新获得国家专利权产品"球鞋鉴定扣"，联手打造电商平台最严格球鞋鉴证体系。合作达成之后，get将对每一双在新浪分期平台交易的球鞋进行专业鉴定，并附上鉴定扣；同时，也为新浪分期平台上已完成交易的球鞋，额外提供一次免费线上鉴定服务。本次新浪分期引进第三方线上鉴定机构及最新专利技术，加上自有线下专业球鞋鉴定团队，实现线上
几天前，腾讯微博团队通过官网公布了即将停止运营的公告，一时间舆论哗然。不久，我们就在新浪微博上看到了#腾讯微博 9 月 28 日停止运营#的话题登上了热搜榜第四名。不过，这可能是腾讯微博最后一次登上微博热搜榜了!
如今，社交媒体与移动信息平台已经成为我们生活的一部分。我们习惯了生活在互联网带来的超级信息中转器上，而往往会忽略这些数字化生存的基础设施，正在发生着深刻的蜕变。
日前，根据国家网信办“三项整治”行动和浙江省网络生态治理“两专一规”行动工作要求，浙江省网信办就新浪浙江官方微博出现内容偏差一事，专门约谈了新浪浙江负责人，要求严格履行主体责任，认真开展自查自纠，切实进行整改。
最美9月，向最美的人致敬。9月10日，“新浪2020教师盛典暨第十届五星金牌教师评选颁奖典礼”在北京举行。在第36个教师节来临之际，为优秀教育者加冕。 本次盛典汇集众多国内知名教育专家、优秀教师、教育实践者倾情参与。这一场品牌教育激烈的角逐中，经过网友投票和专家评审早道教育教研团队荣获“2020年度新浪五星金牌教研团队。这代表了国内主流教育媒体对早道教育各方面教研实力的认可，早道也是本届唯一一个获得该奖项的多语
9月14日消息，据国家网信办官方微信账号“网信中国”披露，6家网站平台存在诱导未成年人无底线追星，“饭圈”互撕等不良信息和行为。根据通告，这6家网站分别是新浪微博、豆瓣网、抖音APP、兴趣部落APP、超级星饭团APP、爱豆APP。网信办称，这些平台中存在大量诱导未成年人参与应援打榜、大额消费、煽动挑拨青少年粉丝群体互撕谩骂的不良信息和行为。针对上述网站平台存在的突出问题，国家网信办视违规情节和问题性质?
通过一个快门，摄影让每一个人拥有了捕捉世界瞬间的机会；通过一项比赛，金像奖让全民参与了摄影的狂欢盛宴！在京东电脑数码光影相机节期间，第四届京东摄影金像奖如约启动，本次大赛以“镜所未镜摄影不凡”为主题，设置万元大奖，并在赛制、投稿单元、评奖机制等环节做出了相应改变。除常规平面摄影作品，还设立短视频参赛单元，为摄影爱好者及短视频创作者带来多元玩法的参赛体验。京东摄影金像奖是由京东发起，联合中国知名摄影
近日，行研机构爱分析发布了 2020 中国在线教育创新企业榜单。经过近三个月的榜单征集，爱分析深入访谈和调研了近百家在线教育企业，经过对企业背景、产品服务和核心优势等方面进的深入了解，甄选出五十家优秀企业。作为在线教育头部企业，掌门教育坚持修炼内功，提高品质，凭借在创新教研教学的卓越成就，和素质教育领域的成功探索，强势登榜在线教育创新企业榜单，展现强大的综合实力和极高的用户满意度。2020 年在疫情肆虐影响?
8月6日消息，新浪天津就改标题一事致歉，并对违规发布标题的处理情况进行说明公告，已对当事编辑做出停职处理。据悉，8月5日，新浪体育报道了一则动态《叙利亚4名国脚+3名工作人员感染新冠集
随着互联网的快速发展和居民生活水平的日益提高，旅游已经成为日常生活中再正常不过的事情，很多年轻慢慢成为消费的主力军。 据悉， 2019 年中国旅游市场总规模达到6. 63 万亿，同比增长11%，旅游业对GDP的综合贡献为10. 94 万亿元，占GDP总量的11.05%。 因受疫情影响， 2020 年人们对旅游的消费预期大幅度降温，但18~ 25 岁的 95 后依然当仁不让，成为旅游消费的主力军，排在了首位。 而在旅游的模式中，在线旅游消费在 80 后、
近日，新浪公司旗下的北京微梦创科网络技术有限公司(以下简称微梦公司)申请注册“微博weibo.com及图”“微博及图”两商标(以下简称诉争商标)遭国家知识产权局驳回。
新浪宣布启动私有化。如成功，这个在美国第一个上市的中国门户网站，时隔 20 年后，或将回家。大概率将在港股重新上市。一位新浪内部人士告诉刺猬公社(ID：ciweigongshe)，如私有化成功，新浪管理层将会对公司拥有100%的控制权，在寻求新增长点，谋求多元化业务布局上将更有保障。
新浪选择私有化的举动并不难理解，其整体盈利的效率显然无法与用户规模相匹配，也因此未能在资本市场得到认可。过去两年，新浪股价一路下行。
据彭博消息，新浪通过了初步的非约束性私有化议案，方案报价为每股 41 美元现金，截至发稿，新浪盘前涨幅逾 10%。
DoNews 7月8日消息（记者 刘文轩）知名第三方微博客户端墨客近期发布微博称“一些接口忽然没有权限了”，并表示已经把问题报告给相关部门。墨客昨晚表示已经收到新浪微博答复：“对无合作授权类的app进行了审核清理”。也就是说，新浪微博方面取消了对墨客客户端一些接口的授权。墨客在微博中向用户表达歉意，并决定立即提交一个新版本把付费订阅取消；如果经过和新浪沟通后恢复接口权限，墨客3也将一直免费。墨客还透露，目前有一
【TechWeb】7月7日消息，据国外媒体报道，新浪昨晚宣布，收到董事长兼CEO曹国伟旗下公司发出的私有化要约。新浪股价表现新浪称，公司董事会收到由New Wave MMXV Limited（简称New Wave）发出的日期为2020年7月6日的非约束性私有化要约。该要约提议以每股41美元现金的价格收购New Wave尚不持有的新浪全部发行在外的普通股。New Wave是一家注册于英属维京群岛、由新浪董事长兼CEO曹国伟控制的公司。新浪表示，公司董事会已经组建了?
早在几年前，当三星和华为这样的巨头为了让自己的名字载入史册，争相想要推出世界上第一款折叠屏手机的时候，一家名不见经传的中国品牌柔宇抢先推..
“腾讯既是社交场、内容场，更是交易场”。当腾讯公司高级副总裁林璟骅在“2020 Tencent IN 腾讯智慧营销峰会”上提到“交易场”概念的时候，似乎..
三星将于明年Q1发布Galaxy S21系列，这将是首批商用骁龙875旗舰处理器的机型之一。这次三星除了率先商用骁龙875之外，快充相比三星Galaxy S20系列..
近期，广州一家豪车4S店遭到曝光，有十几名车主至今无法提车。据媒体报道，这批车主当中最早甚至4月份就已经买车，至今都还没提车，当初很多人都是..
笔记本的内置摄像头对于不少用户来说，都是可有可无的存在。前些年，有轻薄本为追求窄边框，将前摄挪到了非常别扭的下边框位置，还有性价产品，为..
9月28日消息，华为旗下投资企业哈勃科技投资有限公司又新投了一家半导体公司——南京芯视界微电子，这是今年以来，哈勃科技第9次投资，..
日前，我们于网络渠道获悉，2020 世界新能源汽车大会在海口举行期间，在9月28日下午举行的，以“新能源汽车可持续发展与全球开放合作”..
天猫超市今日宣布，天猫超市品牌IP形象“小铛家”将于9月29日0点正式上线官方直播间，成为“阿里动物园”首位主播。据悉，天..
说起百度网盘，免费用户甚至收费用户都在吐槽各种不满，限速这个事让大家都百度网盘没啥好感了。前不久百度升级了网盘，最高可以扩容到16TB，不少..
谷歌靠搜索引擎起家，现在要惹上麻烦了，美国很快就要对他们在搜索引擎上的垄断采取法律行动。谷歌的搜索引擎是很多人离不开的，寻找网页和资料必..
路透社报道称，法国奢侈品牌香奈儿近日发行了 6 亿欧元的可持续发展债券，该债券条款与其环保目标相关，部分收益可能用于投资开发塑料或皮革替代品..
随着今年双十一购物节即将在一个半月后开启，在今天9 月 28 日，苏宁易购公告称，将于 9 月 28 日提前正式启动 2020 年双十一大促，并将 9 月 28 ..
一加已预告将在 10 月 14 日发布 OnePlus 8T 旗舰智能机，但这场发布会或许还有许多其它“特别来宾”。印度知名爆料人 Ishan Agarwal 近日在 Twit..
虽然 HMD Global 尚未公布入门级的 Nokia 6.3、Nokia 7.3 和 Nokia 9.3 PureView 旗舰智能机的发布日期，但 91Mobile 已预算三款新品都将于 2020 ..
今日，苏宁易购发布《苏宁国庆双节大促优惠政策公告》称，为了进一步促进消费市场强劲复苏，拉动产业经济高速发展，全面回馈广大用户。苏宁易购携..
近日，云天励飞完成新一轮超过10亿元人民币战略融资，投资方为深圳市特区建设发展集团以及中国电子信息产业集团下属的中国中电国际信息服务有限公..
虽然苹果已经推迟了 iPhone 12 系列 5G 智能机的新品发布，但这并不妨碍外界继续对其展开大胆的构想。有趣的是，知名高端改装品牌 Caviar，竟然..
在规划 5G 智能机产品线的同时，HTC 似乎也在酝酿折叠屏的选项。荷兰科技博客 LetsGoDigital 报道称：2019 年底的时候，该公司在美国申请了一项..
今日晚 23 时 59 分，腾讯微博将正式停止运营。9 月 4 日，腾讯微博宣布由于业务调整，将停止服务和运营，届时将无法登录。目前，用户还可以通过腾..
今日，苏宁易购宣布将于 9 月 28 日启动 2020 年双十一大促，并将在 9 月 28 日- 10 月 8 日出台 50 亿补贴、J-10%省钱计划等政策。..