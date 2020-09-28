新浪2020二季度营收5.077亿美元 同比下降5%

随着互联网的快速发展和居民生活水平的日益提高，旅游已经成为日常生活中再正常不过的事情，很多年轻慢慢成为消费的主力军。 据悉， 2019 年中国旅游市场总规模达到6. 63 万亿，同比增长11%，旅游业对GDP的综合贡献为10. 94 万亿元，占GDP总量的11.05%。 因受疫情影响， 2020 年人们对旅游的消费预期大幅度降温，但18~ 25 岁的 95 后依然当仁不让，成为旅游消费的主力军，排在了首位。 而在旅游的模式中，在线旅游消费在 80 后、