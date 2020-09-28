新浪2020二季度营收5.077亿美元 同比下降5%

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 新浪最新资讯 > 正文

新浪2020二季度营收5.077亿美元 同比下降5%

2020-09-28 17:37 · 稿源：站长之家

今日，新浪发布 2020 年第二季度财报，营收5. 077 亿美元，同比下降5%，市场预估4. 885 亿美元。

网友热搜:

叶荣添新浪今天博客新浪小说下载资料分享新浪微团新浪博客官网登录新浪入职流程新浪微博应用下载新浪美股实时行情新浪微薄搜索新浪网首页官网新浪网天体浴场新浪博客qing新浪微博桌面2新浪邮箱注册登录
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 裂变的力量，新浪分期潮鞋营销拉新过千万

    最近，新浪旗下的潮流分期电商新浪分期APP玩了票大的，10亿补贴计划，10万双限量款潮鞋免费送，一周内参与活动用户突破千万，以社交裂变营销方式占领潮流电商头条。新浪分期活动的玩法非常简单，新注册用户可以获得一张来自官方赠送的鞋卡，通过社交分享邀请好友共同参与，每邀请一名好友就能获得一张鞋卡，集齐"鞋带卡"、"鞋舌卡"、"鞋垫卡"、"鞋底卡"、"鞋面卡"五张鞋卡就可以免费兑换一双潮鞋，据新浪分期官方数据显示，目前已?

    新浪分期

  • 小鹅通的在线讲课平台，激起新型教育新浪

    在线讲课,意味着在互联网上进行授课,如何打造自己的在线讲课平台成为教育机构的燃眉之急。而小鹅通的在线讲课平台拥有针对多元化的教学场景,同时有着属于自己的新教育解决方案。而在在线讲课平台中,小鹅通逐渐成为领跑者。小鹅通的在线讲课平台是根据教育机构、讲师与学生们的不同需求,量身打造的在线讲课平台。教育机构和讲师可以通过直播课堂,在不同的教学方式中进行授课。微信H5课堂、微信小程序课堂、PC端独立课堂以及APP内嵌?

    小鹅通

  • 互联网公司月饼大赛 阿里新浪小米你PICK谁？

    中秋节就快到了，又到了互联网大厂晒月饼礼盒的环节，这甚至已经演变成了一场关于颜值、文化、创意的月饼大赛。值得注意的是，曾经因为没有月饼礼盒而受到群嘲的新浪今年终于扬眉吐气了一回，发放了李子柒定制款月饼礼盒。

    月饼 阿里 新浪

  • 看懂Soul，也就看懂了下一个社交新浪

    Soul女性用户占比约为55%，且18- 24 岁的 95 后用户占比58%。大学生和年轻白领在用户画像中占主流。近半数Soul用户在三四五线城市，受城镇化影响，下沉用户同样具有非常强烈的消费意愿和能力。

    Soul 社交产品 匿名社交

  • 新浪分期引入GET开启潮鞋线上鉴定，打造行业最严格潮鞋鉴定体系

    近期，新浪旗下潮流电商新浪分期宣布，正式与国内知名球鞋鉴定机构get达成合作，并率先使用get 最新获得国家专利权产品"球鞋鉴定扣"，联手打造电商平台最严格球鞋鉴证体系。合作达成之后，get将对每一双在新浪分期平台交易的球鞋进行专业鉴定，并附上鉴定扣；同时，也为新浪分期平台上已完成交易的球鞋，额外提供一次免费线上鉴定服务。本次新浪分期引进第三方线上鉴定机构及最新专利技术，加上自有线下专业球鞋鉴定团队，实现线上

    新浪分期

  • 腾讯微博已死，新浪微博凭什么独占赛道十余年？

    几天前，腾讯微博团队通过官网公布了即将停止运营的公告，一时间舆论哗然。不久，我们就在新浪微博上看到了#腾讯微博 9 月 28 日停止运营#的话题登上了热搜榜第四名。不过，这可能是腾讯微博最后一次登上微博热搜榜了!

    腾讯微博 新浪微博 新浪微博用户

  • 新浪数字化转型，窥见互联网的“懂行”新十年

    如今，社交媒体与移动信息平台已经成为我们生活的一部分。我们习惯了生活在互联网带来的超级信息中转器上，而往往会忽略这些数字化生存的基础设施，正在发生着深刻的蜕变。

    新浪 数字化 互联网

  • 浙江省网信办约谈新浪浙江 因微博内容出现偏差

    日前，根据国家网信办“三项整治”行动和浙江省网络生态治理“两专一规”行动工作要求，浙江省网信办就新浪浙江官方微博出现内容偏差一事，专门约谈了新浪浙江负责人，要求严格履行主体责任，认真开展自查自纠，切实进行整改。

    网信办 新浪 新浪微博

  • 早道教育获2020新浪五星金牌教研团队殊荣

    最美9月，向最美的人致敬。9月10日，“新浪2020教师盛典暨第十届五星金牌教师评选颁奖典礼”在北京举行。在第36个教师节来临之际，为优秀教育者加冕。 本次盛典汇集众多国内知名教育专家、优秀教师、教育实践者倾情参与。这一场品牌教育激烈的角逐中，经过网友投票和专家评审早道教育教研团队荣获“2020年度新浪五星金牌教研团队。这代表了国内主流教育媒体对早道教育各方面教研实力的认可，早道也是本届唯一一个获得该奖项的多语

    早道教育

  • 国家网信办：新浪微博等6家网站引导未成年人无底线追星

    9月14日消息，据国家网信办官方微信账号“网信中国”披露，6家网站平台存在诱导未成年人无底线追星，“饭圈”互撕等不良信息和行为。根据通告，这6家网站分别是新浪微博、豆瓣网、抖音APP、兴趣部落APP、超级星饭团APP、爱豆APP。网信办称，这些平台中存在大量诱导未成年人参与应援打榜、大额消费、煽动挑拨青少年粉丝群体互撕谩骂的不良信息和行为。针对上述网站平台存在的突出问题，国家网信办视违规情节和问题性质?

    新浪微博

  • 2020年京东摄影金像奖赛程启动，全民可参与的摄影新浪潮来了！

    通过一个快门，摄影让每一个人拥有了捕捉世界瞬间的机会；通过一项比赛，金像奖让全民参与了摄影的狂欢盛宴！在京东电脑数码光影相机节期间，第四届京东摄影金像奖如约启动，本次大赛以“镜所未镜摄影不凡”为主题，设置万元大奖，并在赛制、投稿单元、评奖机制等环节做出了相应改变。除常规平面摄影作品，还设立短视频参赛单元，为摄影爱好者及短视频创作者带来多元玩法的参赛体验。京东摄影金像奖是由京东发起，联合中国知名摄影

    2020年京东摄影金像奖

  • 掌门教育强势登榜爱分析2020中国在线教育创新企业 引领在线教育行业创新浪

    近日，行研机构爱分析发布了 2020 中国在线教育创新企业榜单。经过近三个月的榜单征集，爱分析深入访谈和调研了近百家在线教育企业，经过对企业背景、产品服务和核心优势等方面进的深入了解，甄选出五十家优秀企业。作为在线教育头部企业，掌门教育坚持修炼内功，提高品质，凭借在创新教研教学的卓越成就，和素质教育领域的成功探索，强势登榜在线教育创新企业榜单，展现强大的综合实力和极高的用户满意度。2020 年在疫情肆虐影响?

    掌门教育

  • 新浪天津就改标题致歉：当事编辑擅自改修改 已停职

    8月6日消息，新浪天津就改标题一事致歉，并对违规发布标题的处理情况进行说明公告，已对当事编辑做出停职处理。据悉，8月5日，新浪体育报道了一则动态《叙利亚4名国脚+3名工作人员感染新冠集

    新浪

  • 倡导品质消费，畅行花引领消费新浪

    随着互联网的快速发展和居民生活水平的日益提高，旅游已经成为日常生活中再正常不过的事情，很多年轻慢慢成为消费的主力军。 据悉， 2019 年中国旅游市场总规模达到6. 63 万亿，同比增长11%，旅游业对GDP的综合贡献为10. 94 万亿元，占GDP总量的11.05%。 因受疫情影响， 2020 年人们对旅游的消费预期大幅度降温，但18~ 25 岁的 95 后依然当仁不让，成为旅游消费的主力军，排在了首位。 而在旅游的模式中，在线旅游消费在 80 后、

    畅行花

  • 腾讯微博起诉新浪微博商标近似 法院一审：不构成近似商标

    近日，新浪公司旗下的北京微梦创科网络技术有限公司(以下简称微梦公司)申请注册“微博weibo.com及图”“微博及图”两商标(以下简称诉争商标)遭国家知识产权局驳回。

    腾讯微博 新浪微博 腾讯微博起诉新浪微博

  • 新浪不甘当前浪

    新浪宣布启动私有化。如成功，这个在美国第一个上市的中国门户网站，时隔 20 年后，或将回家。大概率将在港股重新上市。一位新浪内部人士告诉刺猬公社(ID：ciweigongshe)，如私有化成功，新浪管理层将会对公司拥有100%的控制权，在寻求新增长点，谋求多元化业务布局上将更有保障。

    新浪 新浪私有化 曹国伟

  • 无论私有化能不能救新浪，总之一个时代结束了

    新浪选择私有化的举动并不难理解，其整体盈利的效率显然无法与用户规模相匹配，也因此未能在资本市场得到认可。过去两年，新浪股价一路下行。

    新浪 私有化 曹国伟

  • 新浪通过了初步的非约束性私有化议案

    据彭博消息，新浪通过了初步的非约束性私有化议案，方案报价为每股 41 美元现金，截至发稿，新浪盘前涨幅逾 10%。

    新浪 新浪私有化

  • 新浪微博撤销“墨客”客户端的接口授权

    DoNews 7月8日消息（记者 刘文轩）知名第三方微博客户端墨客近期发布微博称“一些接口忽然没有权限了”，并表示已经把问题报告给相关部门。墨客昨晚表示已经收到新浪微博答复：“对无合作授权类的app进行了审核清理”。也就是说，新浪微博方面取消了对墨客客户端一些接口的授权。墨客在微博中向用户表达歉意，并决定立即提交一个新版本把付费订阅取消；如果经过和新浪沟通后恢复接口权限，墨客3也将一直免费。墨客还透露，目前有一

    新浪 新浪微博 墨客

  • 曹国伟旗下公司拟私有化新浪 报价为每股41美元

    【TechWeb】7月7日消息，据国外媒体报道，新浪昨晚宣布，收到董事长兼CEO曹国伟旗下公司发出的私有化要约。新浪股价表现新浪称，公司董事会收到由New Wave MMXV Limited（简称New Wave）发出的日期为2020年7月6日的非约束性私有化要约。该要约提议以每股41美元现金的价格收购New Wave尚不持有的新浪全部发行在外的普通股。New Wave是一家注册于英属维京群岛、由新浪董事长兼CEO曹国伟控制的公司。新浪表示，公司董事会已经组建了?

    新浪 曹国伟 私有化
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
Description 华为服务号 iPhone12mini Vue 华为Mate40Pro 华为P40 小米 字节跳动 花小猪 WeCom

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM